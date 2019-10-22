Топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в Днепре

Кем стать, чтобы зарабатывать до 100 000 гривень в месяц.

Днепр предлагает огромное количество вакансий, главное – желание работать и обучаться новому.

OBOZREVATEL расскажет о том, кому в Днепре хорошо платят.

Самые высокооплачиваемые профессии в Днепре news.playshangrila.com

По данным сайта по поиску работы Work.ua, самая популярная вакансия в Днепре - менеджер по продажам, а средняя зарплата составляет 11 000 гривень. Но это далеко не самые высокие показатели в городе - топовые специалисты в определенной сфере могут заработать в разы больше.

10 место: Автомаляр

За непростой и ответственный труд можно заработать хорошие деньги. Для такой тонкой и кропотливой работы со сложными материалами (краска, лак) требуются долгие часы практики. Работодатели в Днепре предлагают высокую зарплату хорошим специалистам-автомалярам – до 26 000 гривень.

Средняя зарплата в Днепре: 20 000 грн, в Украине: 25 000 грн.

Автомаляр - сложная профессия besplatka.ua

9 место: Региональный менеджер

Региональный менеджер - это специалист в области управления процессом продаж в регионе. В обязанности регионального менеджера входит организация и развитие системы дистрибьюции в соответствующем регионе, нахождение клиентов, сбор информации о состоянии рынка в регионе (цены, деятельность конкурентов и т.д.), координация работы торговых представителе.

Работа не из легких и профессионалу в этой отрасли работодатели предлагают соответствующий оклад. Топовым специалистам работодатели готовы платить до 30 000 грн в месяц.

Средняя зарплата в Днепре: 20 000 грн, в Украине: 20 000 грн.

Работодатели в Днепре готовы платить до 30 000 грн в месяц gowork.in.ua

8 место: Переводчик

От 9 000 тыс до 27 000 тыс - именно так варьируются зарплаты в предложенных вакансиях для переводчиков в Днепре. Все зависит от опыта работы, навыков и уровня знаний.

Средняя зарплата в Днепре: 20 000 грн; в Украине: 15 000 грн.

Хороший переводчик - это талант enjoyenglish-blog.com

7 место: Программист PHP

Программист PHP является широкопрофильным специалистом, который создает сайты и программы. Это сложный труд и тяжелое обучение. Некоторые работодатели готовы платить боле 50 000 гривень хорошему специалисту.

Средняя зарплата в Днепре: 20 000 грн; в Украине: 25 000 грн.

Все любят профессионалов google.com

6 место: Главный инженер

Около 15% работодателей Днепра из общего количества вакансий предлагают главному инженеру ставку в 45 000 грн. Оно и не странно, ведь Главный инженер предприятия - это прежде всего руководитель, способный при определении технической политики и направлений технического развития предприятия ориентироваться не на личные интересы, а на интересы коллектива, специалист, имеющий высшее профессиональное образование и большой управленческий опыт.

Средняя зарплата в Днепре: 23 000 грн; в Украине: 20 000 грн.

Инженер - это интересно и перспективно zhovta.ua

5 место: Переводчик в брачное агентство

Отзывы о данной вакансии весьма неоднозначные: многие пишут, что работа состоит в общении от имени девушек, зарегистрированных в агентстве, с потенциальными женихами. Другие попадаются в ловушку веб-студий.

Средняя зарплата в Днепре: 25 000 грн, вУкраине: 20 000 грн.

Возможны риски besplatka.ua

4 место: Водитель-международник

Водитель международник - это не только сложная профессия, но и довольно рискованный и тяжелый труд. Для работы в данной отрасли необходимо иметь много навыков и умений помимо водительских. На рынке труда есть предложения с окладом в 30 000 грн.

Средняя зарплата в Днепре: 25 000 грн, в Украине: 26 000 грн.

Сложная профессия - водитель-международник robotainua.com

3 место: Руководитель отдела продаж

Данная вакансия отличается тяжелой нагрузкой и большой ответственностью. Топовый специалист отвечает за работу отдела в целом - отслеживает сроки поставки, обеспечивает выполнение плана продаж, руководит менеджерами и обучает их, общается с партнерами и поставщиками, участвует в ответственных переговорах. При высокой трудоспособности руководитель отдела продаж может заработать более 51 000 гривень.

Средняя зарплата в Днепре: 25 000 грн, в Украине: 25 000 грн.

Один из главных аспектов - стрессоустойчивость variety.com

2 место: Исполнительный директор

Исполнительный директор - один из руководителей компании. Эта должность может быть аналогом директора или Генерального директора, а может отличаться от них несколько меньшими полномочиями, которые закрепляются в уставных или иных документах. В этой должности уровень ответственности зашкаливает и лучший из лучших может заработать в Днепре более 100 000 гривень.

Средняя зарплата в Днепре: 30 000 грн, в Украине: 25 000 грн.

Топовые специалисты получают высокий оклад discovered.com.ua

1 место: Full stack developer

Full Stack Developer - уникальный IT-специалист. В отличие от своих коллег, которые специализируются на видимом для пользователей интерфейсе или сервере и базах данных, он может работать над проектами полностью самостоятельно. Это сложное поле деятельности и такой топ-специалист в Днепре может заработать до 85 000 грн.

Средняя зарплата в Днепре: 30 000 грн, в Украине: 40 000 грн.

Уникальный IT-специалист - Full Stack Developer medium.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как в Днепре прожить за копейки и не умереть от голода.

Яна Коваль

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