ТОП-10 подработок в Днепре: где быстро и легко получить деньги

Многим жителям Днепра часто хочется заработать дополнительную копейку за короткий срок. Так, горожане вполне могут воплотить это в реальность, так как подработок в Днепре очень много.

OBOZREVATEL собрал ТОП-10 профессий, на которых можно легко и быстро подзаработать денег.

ТОП-10 подработок в Днепре

Охранник

В Днепре часто можно подработать охранником – в дневное или вечернее время. В основном требуются мужчины от 18 до 50 лет.

Для данной работы ищут сотрудников без вредных привычек, без судимостей и в хорошей физической форме.

Средняя заработная плата охранника в Днепре – от 3 тысяч до 10 тысяч гривен. За один день в среднем можно заработать около 350 гривен. Все зависит от графика работы.

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Водитель со своим автомобилем

Если у Вас есть личное автотранспортное средство, то можно подработать водителем в службе такси, грузоперевозок или личным шофером.

Для подработки водителем в Днепре необходимо не иметь вредные привычки, хорошо знать местность, иметь на ходу свое личное автотранспортное средство, а также быть вежливым и внимательным человеком.

Средняя заработная плата в Днепре – от 1 тысячи до 3 тысяч гривен/день.

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Грузчик

Подработка грузчиком в Днепре – не из легких, так как нужно иметь хорошую физическую силу и крепкое здоровье. Если Вы уверены в своих силах, то данной подработки в городе – полно.

Для подработки грузчиком требуются люди в отличной физической форме и без вредных привычек.

За час такой подработки в Днепре можно получить около 50 гривен. Средняя заработная плата в месяц – от 8 тысяч гривен.

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Кроме этого, даже девушки могут подработать в Днепре фасовщицей или упаковщицей тяжелой продукции.

Для данной работы требуются девушки от 20 до 45 лет, в хорошей физической форме, без вредных привычек, а также чистоплотные и порядочные.

Заработная плата зависит от выработки. В день за такую подработку можно получить 400-500 гривен.

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Тайный покупатель

Одна из самых легких подработок в Днепре – это тайный покупатель. Некоторые компании часто приглашают принять участие в программе по улучшению качества обслуживания в супермаркетах, банках, магазинах одежды и парфюмерии, автозаправочных станциях и других направлениях сферы услуг.

Таким образом, могут заработать жители Днепра от 18 лет, которые имеют такие качества как внимательность, тактичность и ответственность. Кроме того, у кандидатов на должность тайного покупателя должны быть наличие диктофона и доступ к Интернету.

График работы нужно согласовывать с руководством. Средняя заработная плата за один неполный день – 200-300 гривен, а полный рабочий день – 500-700 гривен.

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Уборщица

Чтобы подрабатывать уборщицей, необходимо уметь поддерживать чистоту, убирать в помещениях, а также контролировать наличие чистящих и моющих средств.

Кроме того, на эту должность берут людей без вредных привычек и судимостей, с опрятным внешним видом.

В Днепре за месяц такой подработки можно получить от 5 тысяч гривен и выше.

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Репетитор

Если Вы имеете соответствующее образование и знания в определенной сфере, то в Днепре есть возможность подработать репетитором.

Свои услуги репетитора можно предложить через объявления в Интернете.

В среднем в Днепре за одно занятие можно получить 100-200 гривен. Все зависит от Вашего опыта.

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Копирайтер/рерайтер

В Днепре также можно подрабатывать копирайтером или рерайтером. Для этого необходимо уметь грамотно писать тексты, на высоком уровне знать украинский и русский язык (английский приветствуется).

Кроме этого, нужно понимать принципы написания продающих текстов, а также разбираться в SEO и SMM.

Средняя заработная плата копирайтера/рерайтера в Днепре – от 5 тысяч до 10 тысяч гривен. Все зависит от количества написанных текстов и их качества.

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Промоутер

Подрабатывать промоутером в Днепре могут даже студенты. Для этого необходимо уметь грамотно и красиво общаться с людьми, активно раздавать рекламные брошюры и при этом доступно объяснять все детали и подробности.

В Днепре за день такой подработки можно получить 30-40 гривен/час, а за месяц – от 5 тысяч гривен и выше.

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Подработка в интернет-магазине

Для подработки в интернет-магазине необходимо иметь компьютер или телефон со скоростным интернетом. Также нужно грамотно и культурно общаться с клиентами, размещать рекламу в интернете, обрабатывать запросы и консультировать клиентов.

Отметим, что Вы сможете подрабатывать в удаленном режиме.

Средняя заработная плата за такую подработку в Днепре – от 3 тысяч до 10 тысяч гривен/месяц.

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Выгул домашних животных

Легко и быстро заработать дополнительную копейку можно с помощью выгула домашних животных. В Днепре часто ищут таких людей и за несколько часов прогулки могут заплатить неплохие деньги.

Кроме того, можно предлагать свои услуги выгула домашних питомцев через объявления в Интернете.

В среднем в Днепре за такую подработку можно получить около 40-50 гривен/час.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что из-за общенационального карантина в Днепре существенно изменилась работа общественного транспорта. Теперь горожане могут ездить без спецпропусков, но в средствах индивидуальной защиты. А водители имеют право брать пассажиров только по количеству посадочных мест. Стало известно, как проводят рейды в маршрутках Днепра и соблюдают ли правила водители.

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