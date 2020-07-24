Тест на коронавирус в Днепре: где сделать и его стоимость
Согласно статистике Департамента здравоохранения городского совета, в Днепре продолжает расти количество заболевших коронавирусом. Местные жители обращаются в городские больницы с симптомами, похожие на COVID-19. Чтобы узнать, действительно ли заболел человек – нужно сдать тест на коронавирус.
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Как в Днепре делают тесты на коронавирус, где обследоваться и во сколько это обойдется – читайте далее в материале OBOZREVATEL.
"С температурой отправили домой"
Как рассказала OBOZREVATEL жительница Днепра Алина, недавно ей пришлось сдавать тест на COVID-19. Девушка обратилась в одну из городских больниц с симптомами ОРВИ. Спустя 40 минут ожидания в приемной, к ней подошла терапевт в специальном защитном костюме, измерила температуру и расспросила о симптомах:
"Температура у меня была 37,8. Врач прослушала легкие, осмотрела горло, и первое, что ей пришло на ум – это все последствия сквозняка или кондиционера", – сообщила днепрянка.
Затем девушка сдала анализы, чтобы исключить воспаление в организме. Спустя час пришли результаты и ничего страшного не обнаружили:
"Терапевт сказала, что в таком случае нужно проверить и на наличие коронавирусной инфекции. Но в итоге меня отпустили домой и сказали сделать тест в платной лаборатории. Также добавили, что, по возможности, не нужно контактировать с людьми и, если результат будет положительным, прийти в больницу, где меня госпитализируют", – рассказала Алина.
На следующий день девушка отправилась в платную лабораторию для того, чтобы сдать два теста на антитела к коронавирусу – IgM и IgG. Пациентке они обошлись в 1000 гривен (один тест – 500 гривен):
"Как и обещали, результаты должны прийти в течение пяти рабочих дней. Но мне отправили даже раньше – спустя три дня", – подчеркнула жительница Днепра Алина.
Кроме того, перед сдачей девушка заполнила соответствующий документ, где ей задали несколько вопросов: контактировала ли она с людьми, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, место работы, была ли за границей и т.п.
Где в Днепре сделать тест на COVID-19, его стоимость и что нужно для сдачи
В Днепропетровском областном лабораторном центре проводят тестирование на COVID-19 как для здоровых, так и заболевших людей.
Как рассказали OBOZREVATEL сотрудники центра, тестирование доступно для лиц без симптомов ОРВИ:
"Если человек совершенно здоров, но планирует куда-то поехать, то он может сделать платное тестирование на коронавирус. Если же семейный врач направляет пациента с подозрением на COVID-19 сдать анализы в лабораторию, то обследование будет полностью бесплатное", – сообщили в Днепропетровском областном лабораторном центре.
В лаборатории тестирование делают с применением метода полимеразной цепной реакции (качественное выявление РНК вируса SARS-CoV-2 в биологическом материале).
Услуги на проведение тестирования на COVID-19 методом ПЦР предоставляются на договорной основе.
Как сообщают в лабораторном центре, пациент должен отправить на электронную почту соответствующее заявление на проведение тестирования. Также это можно сделать лично при условии соблюдения необходимых противоэпидемических мероприятий.
После этого пациенту отправляют счет-фактуру, он оплачивает услугу и направляется в центр. Прием осуществляется при условии соблюдения необходимых противоэпидемических мероприятий, в частности, использование средств индивидуальной защиты.
Отбор биологического материала для проведения тестирования на COVID-19 проводится специалистами в специально выделенном помещении, а также с выездом на адрес пациента.
Пациент может получить результат анализа любым удобным способом – по электронной почте, лично или по договоренности.
Стоимость тестирования на коронавирус в Днепропетровском областном лабораторном центре:
ПЦР-тестирование с отбором образцов биоматериала – 955,20 гривен;
ПЦР-тестирование без отбора образцов биоматериала – 786 гривен;
ПЦР-тестирование с выездом на отбор образцов у пациента, без стоимости проезда – 1165,20 гривен (стоимость проезда за 1 км 8,40 гривен).
Условия для отбора материала:
За два часа до отбора материала нужно воздержаться от приема пищи, употребления напитков, использование спрея для полости рта и курения.
За шесть часов до обследования необходимо воздержаться от употребления лекарственных средств для орошения ротоглотки.
Важно отметить! Тестирование на COVID-19 не проводится анонимно. При посещении пункта отбора материала необходимо предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
В случае получения отрицательного результата тестирования данные пациента вносят в единую электронную базу с последующим обновлением в сервисе "Действуй дома".
В случае получения положительного результата тестирования будут проведены соответствующие противоэпидемические мероприятия.
Также OBOZREVATEL узнал, как обстоят дела с тестами на COVID-19 в частных клиниках и лабораториях Днепра. Как оказалось, не во всех учреждениях проводят тестирование на коронавирус.
Но все же во многих клинико-диагностических лабораториях можно сдать анализы на выявление антител к COVID-19. Стоимость тестирования в Днепре составляет от 500 гривен. Как отмечают в лабораториях, при себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.
Кто имеет право на бесплатный тест на COVID-19
Как сообщили в пресс-службе Национальной службы здоровья Украины, на территории нашего государства не предусмотрено массовое бесплатное тестирование на COVID-19. Так, за государственные средства тест делают только определенным категориям людей и в определенных случаях.
Право на бесплатный тест имеют следующие лица:
Лица, имеющие симптомы коронавирусной болезни – их тестируют сразу при подозрении;
Пациенты с пневмонией – тоже как можно скорее;
Лица, контактировавшие с больными COVID-19, должны пройти тест на 14 сутки после контакта;
Пациенты, которые нуждаются в плановой госпитализации или операции – непосредственно перед ними. Госпитализация пациента осуществляется при условии отрицательного результата теста на COVID-19;
Медики и другие работники учреждений, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 или ухаживающие за ними – раз в 14 дней;
Работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей, полученные от больных COVID-19, и работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, участвующих в разрезе тел умерших – также раз в две недели;
Работники Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы, другие медицинские и фармацевтические работники – раз в 30 дней.
Отметим, что во всех случаях речь идет не о экспресс-тестах, а только о лабораторных тестированиях – ПЦР или ИФА, в зависимости от ситуации.
Для того чтобы пройти тестирование бесплатно, нужно иметь направление или от семейного врача, или от лечащего врача, который направляет пациента на госпитализацию или операцию.
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