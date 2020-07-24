Тест на коронавирус в Днепре: где сделать и его стоимость

Согласно статистике Департамента здравоохранения городского совета, в Днепре продолжает расти количество заболевших коронавирусом. Местные жители обращаются в городские больницы с симптомами, похожие на COVID-19. Чтобы узнать, действительно ли заболел человек – нужно сдать тест на коронавирус.

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Как в Днепре делают тесты на коронавирус, где обследоваться и во сколько это обойдется – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

"С температурой отправили домой"

Как рассказала OBOZREVATEL жительница Днепра Алина, недавно ей пришлось сдавать тест на COVID-19. Девушка обратилась в одну из городских больниц с симптомами ОРВИ. Спустя 40 минут ожидания в приемной, к ней подошла терапевт в специальном защитном костюме, измерила температуру и расспросила о симптомах:

"Температура у меня была 37,8. Врач прослушала легкие, осмотрела горло, и первое, что ей пришло на ум – это все последствия сквозняка или кондиционера", – сообщила днепрянка.

Затем девушка сдала анализы, чтобы исключить воспаление в организме. Спустя час пришли результаты и ничего страшного не обнаружили:

"Терапевт сказала, что в таком случае нужно проверить и на наличие коронавирусной инфекции. Но в итоге меня отпустили домой и сказали сделать тест в платной лаборатории. Также добавили, что, по возможности, не нужно контактировать с людьми и, если результат будет положительным, прийти в больницу, где меня госпитализируют", – рассказала Алина.

Тест на коронавирус в Днепре. Фото "Пилигрим"

На следующий день девушка отправилась в платную лабораторию для того, чтобы сдать два теста на антитела к коронавирусу – IgM и IgG. Пациентке они обошлись в 1000 гривен (один тест – 500 гривен):

"Как и обещали, результаты должны прийти в течение пяти рабочих дней. Но мне отправили даже раньше – спустя три дня", – подчеркнула жительница Днепра Алина.

Кроме того, перед сдачей девушка заполнила соответствующий документ, где ей задали несколько вопросов: контактировала ли она с людьми, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, место работы, была ли за границей и т.п.

Результаты обследования на COVID-19

Где в Днепре сделать тест на COVID-19, его стоимость и что нужно для сдачи

В Днепропетровском областном лабораторном центре проводят тестирование на COVID-19 как для здоровых, так и заболевших людей.

Как рассказали OBOZREVATEL сотрудники центра, тестирование доступно для лиц без симптомов ОРВИ:

"Если человек совершенно здоров, но планирует куда-то поехать, то он может сделать платное тестирование на коронавирус. Если же семейный врач направляет пациента с подозрением на COVID-19 сдать анализы в лабораторию, то обследование будет полностью бесплатное", – сообщили в Днепропетровском областном лабораторном центре.

В лаборатории тестирование делают с применением метода полимеразной цепной реакции (качественное выявление РНК вируса SARS-CoV-2 в биологическом материале).

Услуги на проведение тестирования на COVID-19 методом ПЦР предоставляются на договорной основе.

Как сообщают в лабораторном центре, пациент должен отправить на электронную почту соответствующее заявление на проведение тестирования. Также это можно сделать лично при условии соблюдения необходимых противоэпидемических мероприятий.

Соответствующее заявление на проведение тестирования

После этого пациенту отправляют счет-фактуру, он оплачивает услугу и направляется в центр. Прием осуществляется при условии соблюдения необходимых противоэпидемических мероприятий, в частности, использование средств индивидуальной защиты.

Отбор биологического материала для проведения тестирования на COVID-19 проводится специалистами в специально выделенном помещении, а также с выездом на адрес пациента.

Пациент может получить результат анализа любым удобным способом – по электронной почте, лично или по договоренности.

Стоимость тестирования на коронавирус в Днепропетровском областном лабораторном центре:

ПЦР-тестирование с отбором образцов биоматериала – 955,20 гривен;

ПЦР-тестирование без отбора образцов биоматериала – 786 гривен;

ПЦР-тестирование с выездом на отбор образцов у пациента, без стоимости проезда – 1165,20 гривен (стоимость проезда за 1 км 8,40 гривен).

Условия для отбора материала:

За два часа до отбора материала нужно воздержаться от приема пищи, употребления напитков, использование спрея для полости рта и курения. За шесть часов до обследования необходимо воздержаться от употребления лекарственных средств для орошения ротоглотки.

Важно отметить! Тестирование на COVID-19 не проводится анонимно. При посещении пункта отбора материала необходимо предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

В случае получения отрицательного результата тестирования данные пациента вносят в единую электронную базу с последующим обновлением в сервисе "Действуй дома".

В случае получения положительного результата тестирования будут проведены соответствующие противоэпидемические мероприятия.

Тест на коронавирус в Днепре. Фото "Крым.Реалии"

Также OBOZREVATEL узнал, как обстоят дела с тестами на COVID-19 в частных клиниках и лабораториях Днепра. Как оказалось, не во всех учреждениях проводят тестирование на коронавирус.

Но все же во многих клинико-диагностических лабораториях можно сдать анализы на выявление антител к COVID-19. Стоимость тестирования в Днепре составляет от 500 гривен. Как отмечают в лабораториях, при себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.

Тест на коронавирус в Днепре. Фото "ИА Regnum"

Кто имеет право на бесплатный тест на COVID-19

Как сообщили в пресс-службе Национальной службы здоровья Украины, на территории нашего государства не предусмотрено массовое бесплатное тестирование на COVID-19. Так, за государственные средства тест делают только определенным категориям людей и в определенных случаях.

Право на бесплатный тест имеют следующие лица:

Лица, имеющие симптомы коронавирусной болезни – их тестируют сразу при подозрении;

Пациенты с пневмонией – тоже как можно скорее;

Лица, контактировавшие с больными COVID-19, должны пройти тест на 14 сутки после контакта;

Пациенты, которые нуждаются в плановой госпитализации или операции – непосредственно перед ними. Госпитализация пациента осуществляется при условии отрицательного результата теста на COVID-19;

Медики и другие работники учреждений, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 или ухаживающие за ними – раз в 14 дней;

Работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей, полученные от больных COVID-19, и работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, участвующих в разрезе тел умерших – также раз в две недели;

Работники Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы, другие медицинские и фармацевтические работники – раз в 30 дней.

Отметим, что во всех случаях речь идет не о экспресс-тестах, а только о лабораторных тестированиях – ПЦР или ИФА, в зависимости от ситуации.

Для того чтобы пройти тестирование бесплатно, нужно иметь направление или от семейного врача, или от лечащего врача, который направляет пациента на госпитализацию или операцию.

Тест на коронавирус в Днепре. Фото "Фокус"

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