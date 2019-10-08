Такси в Днепре: почему таксисты работают без лицензии и возят по тройной цене

Все дело в высоком налогообложении и неурегулированном рынке.

Подробнее об этом OBOZREVATEL рассказал Председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий:

В Днепре менее 10% таксистов имеют лицензию

"Почти все "службы такси" это диспетчерские центры, которые просто предоставляют информационные услуги, в частности, информацию о том, какой автомобиль и куда прибудет. Они выбрали для себя серый путь работы, не уплачивая налоги и сборы в полном объеме. Соответственно, в таком случае речь о регулировании цен идти не может", - рассказал Михаил Тонконогий.

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Лицензия выдается Укртрансбезопасностью и на сегодняшний день её имеют менее 10% водителей, задействованных в перевозках, соответственно, почти весь данный рынок находится в тени.

Кто контролирует цены и куда жаловаться

В Украине контролировать работу диспетчерских центров практически невозможно, так как на деле они всего лишь выполняют функцию передатчика заказа. Заказ попадает в общую базу, откуда с помощью приложения его и забирает один из таксистов. Так как диспетчерские центры предоставляют всего лишь информационные услуги, никаких гарантий относительно безопасности пассажиров они не дают.

Жаловаться можно в УТБ, можно в полицию, но у них, к сожалению, мало полномочий для реагирования на такие нарушения.

Согласно государственным правилам дорожного движения, есть четко регламентированный перечень документов, который полицейский проверяет у водителя. Проверка лицензии там не предусмотрена.

OBOZREVATEL

Многие жители Днепра в социальных сетях жаловались на повышение стоимость проезда на такси в непогоду в три-четыре раза. Особенно часто жалобы на высокие цены касаются приложения Uber:

"В обычный день стоимость проезда от дома до работы составляет 55 гривень. А в дождь приложение подсчитало 307 грн", - поделилась жительница Днепра Олеся.

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"Я вызвала такси вечером, ожидала небольшое повышение цены из-за погоды. Стандартная стоимость была 90 гривен, по пути начался сильный ливень и был произведен перерасчет стоимости, которая по факту составила 230 грн. Вот так я стала заложником ситуации", - поделилась Виктория.

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Вот что по этому поводу думают таксисты:

"В этом вся фишка Uber. При обычной обстановке он самый дешевый, а при высоком спросе самый дорогой. А большинство водителей выберет то, что дороже. Uber интересен мне при тройных тарифах. А так тариф у него очень маленький (по сравнению с остальными службами) и я не знаю какой будет конечный адрес. Но с тарифом х3 я спокойно могу вернуться "пустым" на тоже самое место, где взял заказчика", - рассказал таксист Игорь.

Как оказалось, урегулировать этот вопрос на сегодня в Украине невозможно:

"По поводу повышения стоимости проезда в дождь — это финансово-хозяйственная деятельность предприятий и самих водителей, на это вообще никто повлиять не может, как бы ни хотелось", - рассказал Михаил Тонконогий.

Почему таксисты не хотят получать лицензию

Государственный платеж за выдачу лицензии - 2007 грн. Кроме того, таксист официально оформляется как частный предприниматель и платит единый социальный взнос, а также налоги.

"Лично у меня лицензии нет, так как без нее в данный момент работать выгоднее, чем с ней. Заработок всегда разный, так как такси — это та же рыбалка. Зарплата водителя зависит только от него самого. Так можно заработать и 300$ и 1000$ в месяц", - рассказал таксист Игорь.

В Украине лицензию на такси выдают компаниям, в которых водители уже достигли 21-летнего возраста. Кроме того, у него должны быть права категории В, а также стаж вождения не менее 3-х лет. Также законодательством Украины предусмотрен специальный статус самозанятого перевозчика.

"Я постоянно "таксую" в непогоду – это выгодно, цены в два, а то и в три раза выше. Не вижу смысла получать лицензию: ремонт авто я оплачиваю сам, бензин – тоже. Автомобиль – моя собственность, а налогообложение – слишком высокое. У меня двое детей и жена, их нужно кормить и одевать. Вот если бы в стране были нормальные условия и урегулированный рынок – я бы работал по закону", - делится таксист Сергей.

По словам Сергея, он и другие таксисты понимают, что цены на проезд иногда слишком зашкаливают:

"Да, в зимний период и осенью работа в такси – это наш хлеб. С другой стороны – есть общественный транспорт, и если человеку дорого – он может заплатить 7 гривен за маршрутку и доехать, пусть и в менее удобных условиях. Мы тоже рискуем в непогоду своим авто, уж поверьте. Считаю, что все честно".

Органом лицензирования такси является Госслужба по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность). Обычно оформление документа занимает от 2 до 10 дней. Он не имеет срока действия и распространяется на всю территорию страны.

"Этого все боятся, ну и обязательный ОТК (техосмотр) конечно же, каждая вторая машина такси никогда не пройдет. Плюс на дорогах работает огромное количество евроблях, которым таксовать запрещено в принципе", - заявил Михаил Тонконогий.

По подсчетам профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра, в Днепре работают от 1500 до 2300 таксистов на своем авто. Служб - около двадцати.

"Менее 10% таксистов имеют лицензии, лицензии бессрочные, новых мало кто оформляет, а старые уходят. Реестра в открытом доступе нет, и узнать, есть ли у человека лицензия - практически нереально. Сколько не пытались что-то решить и урегулировать рынок, всегда это не увенчивалось успехом", - подытожил Михаил Тонконогий.

Яна Коваль

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