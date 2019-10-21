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21 октября • обновлено в 15:44
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Свадьба в Днепре: от цен до главных трендов

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Кто-то мечтает о пышном торжестве, другие же - предпочитают скромно расписаться в РАГСе и отправиться в медовый месяц за границу.

В наше время существует масса вариантов и сценариев для того, чтобы удовлетворить любые запросы жениха и невесты.

OBOZREVATEL расскажет о самых новых свадебных трендах, а также подсчитает, во сколько обойдется торжество.

Сколько стоит свадьба в Днепре

Сколько стоит свадьба в Днепре

mz-wedding.com

Сколько стоит сыграть свадьбу в Днепре

Только будущим мужу и жене решать, в каком формате проводить свадьбу. Это может быть камерная свадьба – торжество для самых родных и близких, или же пышный банкет – праздник для обширного круга. Отталкиваясь от данных факторов подсчитаем, во сколько обойдутся те или иные свадебные прелести и услуги. Ну а о том, что из перечисленного актуально для будущей семьи – выбирать не нам.

Какие документы нужны для бракосочетания

- Паспорта граждан Украины;

- Идентификационный код;

- Квитанция об уплате государственной пошлины (0,85 грн) и услуг РАГСа за оформление заявления (от 35,66 грн).

Если это повторное бракосочетание

- Прилагается свидетельство о разводе;

- Решение суда о расторжении брака;

- Свидетельство о смерти одного из супругов;

- Решение суда или вывод РАГСа о признании брака недействительным;

Если это брак с иностранцем

- Паспорт гражданина иностранного государства;

- Документ, подтверждающий наличие законных оснований для пребывания в Украине.

Стоимость обряда

Сокращенный обряд – 155,78 грн;

Полный обряд – от 304,08 грн.

Заключение брака происходит по истечении одного месяца с момента подачи заявления. При подаче заявления сотрудник РАГСа согласовывает с вами дату и время росписи.

Регистрация брака - это доступно

Регистрация брака - это доступно

Регистрация брака в день подачи заявления или в любую другую дату производится только по уважительным причинам:

- беременность невесты;

- будущая длительная командировка;

- тяжелая болезнь;

- призыв на срочную военную службу.

Кроме того, в июле 2016 года Кабмин запустил пилотный проект – брак за сутки. Зарегистрировать брак за сутки в Днепре можно по таким адресам:

- Городское коммунальное учреждение культуры "Вокально-хореографический ансамбль "Юность Днепра", ул. Титова, 18, тел. (056) 736 44 62, 722 22 91.

- Коммунальное предприятие "Дом юстиции" Днепропетровского областного совета, ул. Старокозацкая, 52, тел. (056) 778 02 48.

- Коммунальное предприятие "Днепропетровский дом органной и камерной музыки" Днепропетровского областного совета, адрес:. Днепр, просп. Сергея Нигояна, 66, тел. (067) 998 62 52.

- Коммунальное предприятие "Счастливый город", просп. Дмитрия Яворницкого, 22 торгово-офисный комплекс "Атриум", тел. (066) 884 58 58.

Сколько стоит заключить брак за сутки

- в будние дни с 9.00 до 16.00 – от 1200 грн;

- в вечернее и ночное время – с 16.00 до 9.00 или в выходной – от 1800 грн;

- регистрация брака в течение часа – от 2200 грн;

- выездная церемония заключения экспресс-брака – от 2700 грн.

Дорого или доступно: о ценах на свадебное платье и костюм жениха

Днепр - город возможностей. Здесь вы можете приобрести свадебное платье как за 1 000 гривень, так и за 50 000 грн. Под каждый запрос есть варианты: к примеру, можно приобрести платье б\у в практически идеальном состоянии, а можно пошить на заказ у дизайнера в шоу-руме или приобрести в элитном свадебном салоне.

Туфли невесты также можно купить самые обычные (белые лодочки без каблука) за 300 грн, а можно шикарные за 6 000 грн.

Свадьба - это не обязательно большие растраты

Свадьба - это не обязательно большие растраты

olx.ua

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Доступное платье

Доступное платье

olx.ua

Шикарные платья

Шикарные платья

inessa-salon

Праздничный костюм жениха обойдется дешевле - в б\у состоянии от 300 гривень. Костюм-тройку в бутике можно приобрести за цену в 5 000 гривень. Аксессуары (в виде запонок, бабочки или галстука) также обойдутся на сумму около 1 500 гривень.

Свадьба в Днепре: от цен до главных трендов

olx.ua

Свадьба в Днепре: от цен до главных трендов

tamir.ua

Девичьи дела

Кроме того, у невесты есть еще много дополнительных затрат, таких как маникюр, педикюр, шугаринг, прическа, макияж и многое другое. В среднем общая стоимость перечисленных услуг стартует от 3000 гривень.

Сборы невесты - это интересно

Сборы невесты - это интересно

svadebka.ws

Сколько стоит банкет

В данном вопросе все очень индивидуально. На окраине города, в обычном кафе стоимость банкета не удивит вас: за одного гостя вы заплатите 300-400 гривень. Если же вы планируете отмечать торжество в дорогостоящем ресторане – то стоит ориентироваться на сумму от 1000-1200 гривень за приглашенного. В сумму оплаты банкета чаще всего НЕ входят алкоголь, фрукты и овощи. С большинством заведений (как с простыми кафе так и с дорогими ресторанами) всегда можно договориться о покупке алкоголя вне стен заведения, ведь так можно здорово сэкономить или рассчитывать на более обширный выбор.

Свадьба в Днепре: от цен до главных трендов

fashion-pups

Флористика и декор

Сегодня будущие молодожены с большой ответственностью подходят к вопросу украшения свадебной церемонии и банкета. Если вы не приверженец декора - то минимальные украшения и небольшие акценты обойдутся вам в сумму до 5 000 гривень (несколько вазонов с цветами или колб со свечами, минималистичная фотозона, легкое украшение стола молодоженов, шарики).

Для любителей ярких акцентов и детализации свадебный декор и флористика будут достаточно затратными. Специалисты готовы воплощать всевозможные идеи и фантазии и обойтись такое удовольствие может в сумму даже в 100 000 гривень.

Декор на любой бюджет

Декор на любой бюджет

Главное - воплотить желаемое

Главное - воплотить желаемое

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Фото и видео на память

Этот момент сложно переоценить. Талантливые фотограф и оператор – это те люди, которым вы доверяете сохранить теплые памятные моменты своего торжества на долгие годы, поэтому не стоит недооценивать их значимость.

В Днепре хороший свадебный фотограф обойдется вам в сумму от 20 000 гривень, а то и намного дороже. Услуги видеооператора, работающего с молодоженами весь день и банкетный вечер - не дешевле.

Если же вы не хотите тратить средства на фотографа (полный свадебный день) – можно обойтись часовой фотосессией на красивой локации либо же в студии. Стоимость этого варианта - в 4 раза дешевле.

Сохраните лучшие моменты в памяти

Сохраните лучшие моменты в памяти

infoportal.kiev.ua

Ведущий, музыка, шоу-программа

Простой тамада обойдется в 7-8 тыс гривен, VIP-класса - начиная от 25 000 грн. За качественный базовый свет и звук придется заплатить от 8 000 грн. Услуги ди-джея обойдутся в среднем в такую же сумму. Популярные исполнители просят гонорар в зависимости от уровня популярности – от 80 000 гривень.

Свадьба в Днепре: от цен до главных трендов

wedding-wolf.kiev.ua

Свадебный торт как отдельный вид искусства

Главная сладость праздника также имеет свои тренды. Молодожены готовы отдать крупную сумму за торт, который поразит гостей наповал: так, стандартный торт весом 4,0-4,5 кг можно приобрести за 1 000 гривень, а шикарный великан с детализацией – за 7-8 тыс. грн.

Свадьба в Днепре: от цен до главных трендов

pr-prestig.com.ua

Свадебные тренды 2020

Платье невесты

Совсем недавно закончилась свадебная Неделя моды в Нью-Йорке и в ход пошли тренды нового сезона. Дизайнеры удивляли образами из нежного кружева, щедро расшитыми платьями, цветочными аппликациями, перьями и жемчугом. В моду вновь вошли пышные юбки из сетки и фатина. Кроме того, все так же актуальными остаются минималистичные платья с использованием чистых цветов и правильных линий.

Гибрид фаты и свадебной накидки (кейп) от Zuhair Murad Bridal

Гибрид фаты и свадебной накидки (кейп) от Zuhair Murad Bridal

vogue.ua

Кружевные узоры Monique Lhuillier Bridal

Кружевные узоры Monique Lhuillier Bridal

vogue.ua

Cмелая линия декольте Galia Lahav Bridal

Cмелая линия декольте Galia Lahav Bridal

vogue.ua

Многоярусные юбки от Monique Lhuillier Bridal

Многоярусные юбки от Monique Lhuillier Bridal

vogue.ua

Объем в рукавах от Monique Lhuillier Bridal

Объем в рукавах от Monique Lhuillier Bridal

vogue.ua

Альтернатива свадебному платью Tadashi Shoji Bridal

Альтернатива свадебному платью Tadashi Shoji Bridal

vogue.ua

Жемчуг и перья Zuhair Murad Bridal

Жемчуг и перья Zuhair Murad Bridal

vogue.ua

Чистые цвета и линии от Carolina Herrera Bridal

Чистые цвета и линии от Carolina Herrera Bridal

vogue.ua

Дектор и флористика

Для свадебной среды экология становится устойчивым трендом. С недавних пор тема экологии активно прослеживаться и в свадьбах, но теперь нетолько в названии,а и в рациональном подходе к материалам и цветам.

Свадьба в Днепре: от цен до главных трендов

skrimenko.kiev.ua

Свадьба в Днепре: от цен до главных трендов

Ксения Антонова

Свадьба в Днепре: от цен до главных трендов

Ксения Антонова

Эко-свадьба

Эко-свадьба

Эко-свадьба

Эко-свадьба

skrimenko.kiev.ua

Свадебный торт

Геометрические формы и разные по высоте ярусы – новый тренд в вопросе главной сладости на свадебном столе.

Свадьба в Днепре: от цен до главных трендов

bazm.uz

Свадьба в Днепре: от цен до главных трендов

bazm.uz

Свадьба в Днепре: от цен до главных трендов

wedding.ua

Минимализм в деталях

Стремление к минимализму продолжается и кажется останется с нами надолго. Одно из главных этому подтверждений - возвращение монобукетов. В свадебных приглашениях в моду входит типографическая верстка полиграфии, лаконичный и минималистичный дизайн.

Монобукет из тюльпанов

Монобукет из тюльпанов

Свадьба в Днепре: от цен до главных трендов

wedding-magazine

Горная лаванда

Горная лаванда

Новости
Роскошное платье, бриллиантовые кольца и поцелуи: появились новые фото со свадьбы Джастина Бибера и Хейли Болдуин
Свадьба в Днепре: от цен до главных трендов

wedding-magazine

Букет из калл

Букет из калл

Свадьба в Днепре: от цен до главных трендов

wedding-magazine

Осенние свадьбы

Декораторы отмечают, что особой любовью пользуются осенние свадьбы, так как осенние краски только усиливают эффект, добавляя бархатистость, усложняя и углубляя палитру.

Золотистый тренд

Золотистый тренд

svadbadoiposle

Чарующая осень

Чарующая осень

svadbadoiposle

Уют и тепло

Уют и тепло

svadbadoiposle

Подытожим

Только вам решать, каким будет праздник молодой семьи. Все зависит не только от финансовой возможности, но и от настроения и желаний молодых.

Хотите тихое уютное торжество после росписи в кругу самых родных и близких? – Достаточно забронировать стол в кафе и расписаться в РАГСе, потратив на мероприятие около 10 000 гривень. Желаете шикарную свадьбу со всеми прелестями? – Ограничений нет и ваш свадебный бюджет может перешагнуть 500 000 гривень.

Самое главное - найти свою половинку. Остальное - детали и желания.

Праздник молодой семьи

Праздник молодой семьи

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, сколько стоит развестись в Днепре.

Яна Коваль

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Место
Украина Днепр
Теги
свадьба платье праздник новости
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