Свадьба в Днепре: от цен до главных трендов

Кто-то мечтает о пышном торжестве, другие же - предпочитают скромно расписаться в РАГСе и отправиться в медовый месяц за границу.

В наше время существует масса вариантов и сценариев для того, чтобы удовлетворить любые запросы жениха и невесты.

OBOZREVATEL расскажет о самых новых свадебных трендах, а также подсчитает, во сколько обойдется торжество.

Сколько стоит свадьба в Днепре mz-wedding.com

Сколько стоит сыграть свадьбу в Днепре

Только будущим мужу и жене решать, в каком формате проводить свадьбу. Это может быть камерная свадьба – торжество для самых родных и близких, или же пышный банкет – праздник для обширного круга. Отталкиваясь от данных факторов подсчитаем, во сколько обойдутся те или иные свадебные прелести и услуги. Ну а о том, что из перечисленного актуально для будущей семьи – выбирать не нам.

Какие документы нужны для бракосочетания

- Паспорта граждан Украины;

- Идентификационный код;

- Квитанция об уплате государственной пошлины (0,85 грн) и услуг РАГСа за оформление заявления (от 35,66 грн).

Если это повторное бракосочетание

- Прилагается свидетельство о разводе;

- Решение суда о расторжении брака;

- Свидетельство о смерти одного из супругов;

- Решение суда или вывод РАГСа о признании брака недействительным;

Если это брак с иностранцем

- Паспорт гражданина иностранного государства;

- Документ, подтверждающий наличие законных оснований для пребывания в Украине.

Стоимость обряда

Сокращенный обряд – 155,78 грн;

Полный обряд – от 304,08 грн.

Заключение брака происходит по истечении одного месяца с момента подачи заявления. При подаче заявления сотрудник РАГСа согласовывает с вами дату и время росписи.

Регистрация брака - это доступно

Регистрация брака в день подачи заявления или в любую другую дату производится только по уважительным причинам:

- беременность невесты;

- будущая длительная командировка;

- тяжелая болезнь;

- призыв на срочную военную службу.

Кроме того, в июле 2016 года Кабмин запустил пилотный проект – брак за сутки. Зарегистрировать брак за сутки в Днепре можно по таким адресам:

- Городское коммунальное учреждение культуры "Вокально-хореографический ансамбль "Юность Днепра", ул. Титова, 18, тел. (056) 736 44 62, 722 22 91.

- Коммунальное предприятие "Дом юстиции" Днепропетровского областного совета, ул. Старокозацкая, 52, тел. (056) 778 02 48.

- Коммунальное предприятие "Днепропетровский дом органной и камерной музыки" Днепропетровского областного совета, адрес:. Днепр, просп. Сергея Нигояна, 66, тел. (067) 998 62 52.

- Коммунальное предприятие "Счастливый город", просп. Дмитрия Яворницкого, 22 торгово-офисный комплекс "Атриум", тел. (066) 884 58 58.

Сколько стоит заключить брак за сутки

- в будние дни с 9.00 до 16.00 – от 1200 грн;

- в вечернее и ночное время – с 16.00 до 9.00 или в выходной – от 1800 грн;

- регистрация брака в течение часа – от 2200 грн;

- выездная церемония заключения экспресс-брака – от 2700 грн.

Дорого или доступно: о ценах на свадебное платье и костюм жениха

Днепр - город возможностей. Здесь вы можете приобрести свадебное платье как за 1 000 гривень, так и за 50 000 грн. Под каждый запрос есть варианты: к примеру, можно приобрести платье б\у в практически идеальном состоянии, а можно пошить на заказ у дизайнера в шоу-руме или приобрести в элитном свадебном салоне.

Туфли невесты также можно купить самые обычные (белые лодочки без каблука) за 300 грн, а можно шикарные за 6 000 грн.

Свадьба - это не обязательно большие растраты olx.ua

Доступное платье olx.ua

Шикарные платья inessa-salon

Праздничный костюм жениха обойдется дешевле - в б\у состоянии от 300 гривень. Костюм-тройку в бутике можно приобрести за цену в 5 000 гривень. Аксессуары (в виде запонок, бабочки или галстука) также обойдутся на сумму около 1 500 гривень.

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tamir.ua

Девичьи дела

Кроме того, у невесты есть еще много дополнительных затрат, таких как маникюр, педикюр, шугаринг, прическа, макияж и многое другое. В среднем общая стоимость перечисленных услуг стартует от 3000 гривень.

Сборы невесты - это интересно svadebka.ws

Сколько стоит банкет

В данном вопросе все очень индивидуально. На окраине города, в обычном кафе стоимость банкета не удивит вас: за одного гостя вы заплатите 300-400 гривень. Если же вы планируете отмечать торжество в дорогостоящем ресторане – то стоит ориентироваться на сумму от 1000-1200 гривень за приглашенного. В сумму оплаты банкета чаще всего НЕ входят алкоголь, фрукты и овощи. С большинством заведений (как с простыми кафе так и с дорогими ресторанами) всегда можно договориться о покупке алкоголя вне стен заведения, ведь так можно здорово сэкономить или рассчитывать на более обширный выбор.

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Флористика и декор

Сегодня будущие молодожены с большой ответственностью подходят к вопросу украшения свадебной церемонии и банкета. Если вы не приверженец декора - то минимальные украшения и небольшие акценты обойдутся вам в сумму до 5 000 гривень (несколько вазонов с цветами или колб со свечами, минималистичная фотозона, легкое украшение стола молодоженов, шарики).

Для любителей ярких акцентов и детализации свадебный декор и флористика будут достаточно затратными. Специалисты готовы воплощать всевозможные идеи и фантазии и обойтись такое удовольствие может в сумму даже в 100 000 гривень.

Декор на любой бюджет

Главное - воплотить желаемое

Фото и видео на память

Этот момент сложно переоценить. Талантливые фотограф и оператор – это те люди, которым вы доверяете сохранить теплые памятные моменты своего торжества на долгие годы, поэтому не стоит недооценивать их значимость.

В Днепре хороший свадебный фотограф обойдется вам в сумму от 20 000 гривень, а то и намного дороже. Услуги видеооператора, работающего с молодоженами весь день и банкетный вечер - не дешевле.

Если же вы не хотите тратить средства на фотографа (полный свадебный день) – можно обойтись часовой фотосессией на красивой локации либо же в студии. Стоимость этого варианта - в 4 раза дешевле.

Сохраните лучшие моменты в памяти infoportal.kiev.ua

Ведущий, музыка, шоу-программа

Простой тамада обойдется в 7-8 тыс гривен, VIP-класса - начиная от 25 000 грн. За качественный базовый свет и звук придется заплатить от 8 000 грн. Услуги ди-джея обойдутся в среднем в такую же сумму. Популярные исполнители просят гонорар в зависимости от уровня популярности – от 80 000 гривень.

wedding-wolf.kiev.ua

Свадебный торт как отдельный вид искусства

Главная сладость праздника также имеет свои тренды. Молодожены готовы отдать крупную сумму за торт, который поразит гостей наповал: так, стандартный торт весом 4,0-4,5 кг можно приобрести за 1 000 гривень, а шикарный великан с детализацией – за 7-8 тыс. грн.

pr-prestig.com.ua

Свадебные тренды 2020

Платье невесты

Совсем недавно закончилась свадебная Неделя моды в Нью-Йорке и в ход пошли тренды нового сезона. Дизайнеры удивляли образами из нежного кружева, щедро расшитыми платьями, цветочными аппликациями, перьями и жемчугом. В моду вновь вошли пышные юбки из сетки и фатина. Кроме того, все так же актуальными остаются минималистичные платья с использованием чистых цветов и правильных линий.

Гибрид фаты и свадебной накидки (кейп) от Zuhair Murad Bridal vogue.ua

Кружевные узоры Monique Lhuillier Bridal vogue.ua

Cмелая линия декольте Galia Lahav Bridal vogue.ua

Многоярусные юбки от Monique Lhuillier Bridal vogue.ua

Объем в рукавах от Monique Lhuillier Bridal vogue.ua

Альтернатива свадебному платью Tadashi Shoji Bridal vogue.ua

Жемчуг и перья Zuhair Murad Bridal vogue.ua

Чистые цвета и линии от Carolina Herrera Bridal vogue.ua

Дектор и флористика

Для свадебной среды экология становится устойчивым трендом. С недавних пор тема экологии активно прослеживаться и в свадьбах, но теперь нетолько в названии,а и в рациональном подходе к материалам и цветам.

skrimenko.kiev.ua

Ксения Антонова

Ксения Антонова

Эко-свадьба

Эко-свадьба skrimenko.kiev.ua

Свадебный торт

Геометрические формы и разные по высоте ярусы – новый тренд в вопросе главной сладости на свадебном столе.

bazm.uz

bazm.uz

wedding.ua

Минимализм в деталях

Стремление к минимализму продолжается и кажется останется с нами надолго. Одно из главных этому подтверждений - возвращение монобукетов. В свадебных приглашениях в моду входит типографическая верстка полиграфии, лаконичный и минималистичный дизайн.

Монобукет из тюльпанов

wedding-magazine

Горная лаванда

wedding-magazine

Букет из калл

wedding-magazine

Осенние свадьбы

Декораторы отмечают, что особой любовью пользуются осенние свадьбы, так как осенние краски только усиливают эффект, добавляя бархатистость, усложняя и углубляя палитру.

Золотистый тренд svadbadoiposle

Чарующая осень svadbadoiposle

Уют и тепло svadbadoiposle

Подытожим

Только вам решать, каким будет праздник молодой семьи. Все зависит не только от финансовой возможности, но и от настроения и желаний молодых.

Хотите тихое уютное торжество после росписи в кругу самых родных и близких? – Достаточно забронировать стол в кафе и расписаться в РАГСе, потратив на мероприятие около 10 000 гривень. Желаете шикарную свадьбу со всеми прелестями? – Ограничений нет и ваш свадебный бюджет может перешагнуть 500 000 гривень.

Самое главное - найти свою половинку. Остальное - детали и желания.

Праздник молодой семьи

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, сколько стоит развестись в Днепре.

Яна Коваль

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