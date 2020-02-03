Суррогатное материнство: требования и сколько за это платят в Днепре

Если у семейной пары не получается родить ребенка, то можно воспользоваться услугой суррогатной матери. В Днепре данная процедура легальна. Но для того, чтобы стать суррогатной мамой, необходимо принять участие в специальной программе и пройти тщательное обследование.

Какие требования для суррогатной мамы и сколько за это платят в Днепре – расскажет OBOZREVATEL.

Суррогатное материнство implant-ivf.com

Законно ли это?

Согласно Семейному Кодексу Украины, в случае перенесения в организм другой женщины эмбриона человека, зачатого супругами (мужчиной и женщиной) в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, родителями ребенка являются супруги.

То есть суррогатная женщина официально не приходится матерью этому ребенку.

Суррогатное материнство Etcetera.media

Как стать суррогатной мамой в Днепре

В Днепре несколько клиник занимаются суррогатным материнством. Для этого существуют специальные программы, в которых можно принять участие.

Суррогатной матерью может стать женщина, с подтверждено высоким уровнем физического и психологического здоровья, в возрасте не менее 18 лет. Она должна иметь, как минимум, одного собственного здорового ребенка, с зафиксировано хорошими показателями здоровья.

Также женщина должна получить письменное разрешение на проведение экстракорпорального оплодотворения от своего законного супруга.

Кроме этого, женщина должна быть без вредных привычек, без наследственных заболеваний и иметь положительный резус-фактор крови.

Для участия в программе суррогатного материнства в Днепре необходимо подать заявку на сайте понравившейся клиники. Затем с Вами свяжется администрация медучреждения для обсуждения всех деталей.

Суррогатное материнство

Программа состоит из нескольких этапов:

Первый визит в центр, личная беседа с менеджером и психологом. Медицинское обследование. Подготовка к ЭКО. ЭКО протокол (искусственное оплодотворение, в матку подсаживают эмбрион). Анализ крови на ХГЧ для подтверждения беременности. Постановка на учет, ведение беременности. Роды и передача новорожденного родителям.

Также между выбранной суррогатной мамой и будущими родителями составляется договор, в котором указывается следующее:

Прямые обязанности обеих сторон;

Размер денежного гонорара суррогатной матери;

Система медицинского обследования;

Подготовка к ЭКО, характер, форма и план приема требуемых медицинских веществ;

Проведение искусственного осеменения, доказательство беременности, размещение на учет;

Ведение беременности, процесс родов;

Момент передачи новорождённого отцу с матерью.

Суррогатное материнство ipf.ua

Сколько стоит суррогатное материнство в Днепре

Цены суррогатного материнства в Днепре зависят от выбранной клиники для проведения этой процедуры.

Стоимость выплат суррогатной маме варьируется от 300 до 600 тысяч гривен. Но отметим, что всю сумму сразу выплатить невозможно. Оплата происходит частями. Так, в одной из клиник Днепра выплаты делятся следующим образом:

В день переноса эмбрионов – 5 тысяч гривен.

После УЗИ, которое подтвердит беременность – 5 тысяч гривен.

Выплаты в первые 6 месяцев беременности – 10 тысяч гривен.

Выплата на 7-й месяц беременности – 10 тысяч гривен.

Выплата за 8-й месяц беременности – 10 тысяч гривен.

Выплата за 9-й месяц беременности – 10 тысяч гривен.

Выплата после родов – около 365 тысяч гривен.

Доплата за двойню – около 85 тысяч гривен.

Доплата в случае родов с кесарево – около 14 тысяч гривен.

Но в Днепре есть клиники, где суррогатное материнство обойдется намного дешевле – около 300 тысяч гривен. В эту сумму входит плата за медицинскую процедуру, деньги на достойный уровень жизни для суррогатной матери во время вынашивания ребенка.

Отметим, что если пациенты хотят двойню, то цена увеличивается до 360-370 тысяч гривен.

Документы, которые должна предоставить суррогатная мама:

Заявление на согласие участия в программе суррогатного материнства;

Копия паспорта;

Копия свидетельства о браке или о разводе;

Копия свидетельства о рождении ребенка;

Согласие мужа суррогатной мамы на ее участие в программе.

Суррогатное материнство ipf.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Британии 45-летняя Джули Брэдфорд стала суррогатной матерью своего внука. Женщина родила ребенка для своей 21-летней дочери, которая выжила после рака шейки матки.

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