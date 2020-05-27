Суд и штраф 17 тысяч гривен: как в маршрутках Днепра проводят рейды

Из-за общенационального карантина в Днепре существенно изменилась работа общественного транспорта. Теперь горожане могут ездить без спецпропусков, но в средствах индивидуальной защиты. А водители имеют право брать пассажиров только по количеству посадочных мест.

Как проводят рейды в маршрутках Днепра и соблюдают ли правила водители – читайте далее в нашем материале.

Рейды в маршрутках Днепра

Работа общественного транспорта Днепра в условиях ослабления карантина

В Днепре общественный транспорт работает строго при условии выполнения определенных санитарно-эпидемиологических мероприятий:

"Все пассажиры в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев обязаны быть в масках и перчатках, о последних многие почему-то забывают. И хотя для проезда уже не нужен специальный пропуск, однако количество пассажиров в салонах транспортных средств должно быть равно количеству мест для сидения", – рассказал директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Игорь Маковцев.

Некоторые водители сами обеспечивают средствами индивидуальной защиты своих пассажиров:

"Ехала на работу в 106 маршрутке и водитель сам был в перчатках и маске, и всех пассажиров просил надевать средства индивидуальной защиты. Также на видном месте в салоне была прикреплена пачка одноразовых перчаток. Количество пассажиров регулировал по количеству посадочных мест. Был вежлив и опрятен. Спасибо за соблюдение карантинного режима и хорошее настроение!", – сообщила жительница Днепра Анна.

Пассажиры и водители в транспорте должны быть в масках и перчатках

Он добавил, что в городе заметно вырос пассажиропоток. Если на прошлой неделе в среднем за день перевозилось 40-50 тысяч человек, то по состоянию на 25 мая эта цифра составила около 92 тысяч пассажиров в день.

"До карантина пассажиропоток составлял 800 тысяч в сутки. Теперь же 92 тысячи человек в день перевозят автобусами и еще около 60 тысяч с помощью электротранспорта. То есть общий пассажиропоток снизился в семь раз, соответственно, выход на маршруты всего подвижного состава является не целесообразным", – отметил Маковцев.

Общий пассажиропоток снизился в семь раз

Директор департамента добавил, что также не отменили акцию по замене автобусов малой вместимости на большие:

"Сейчас экономические факторы не позволяют делать это сразу. В дальнейшем департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета будет наблюдать за тем, как будут меняться нагрузки на перевозчиков и решать по дальнейшему открытию остальных маршрутов", – подчеркнул представитель мэрии.

В Днепре активно проверяют общественный транспорт

Как проходят рейды в маршрутках Днепра

Как рассказал OBOZREVATEL заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков, проверки нарушений в общественном транспорте Днепра проходят с момента открытия транспорта для всех горожан – с 24 мая:

"Наш сектор контроля вместе с Национальной полицией Днепропетровской области фиксирует факт нарушения на фото/видео. После этого, чтобы не останавливать работу маршрута, на конечной остановке водителю показывают доказательства его нарушения и составляют на него административный протокол", – сообщил Васючков.

Чиновник отметил, что рейды в маршрутках проводят 3-4 раза в неделю по 1,5-2 часа в час пик.

Кроме того, с момента начала проверок, Национальная полиция Днепропетровской области составила уже пять административных протоколов.

Рейд на проспекте Слобожанский в Днепре

Какая ситуация в маршрутках на сегодняшний день

В среду, 27 мая, сектор контроля Департамента транспорта вместе с Национальной полицией Днепропетровской области проверяли выполнение карантинных мероприятий – возят ли водители общественного транспорта стоячих пассажиров, есть ли у них средства индивидуальной защиты и т. д.

В ходе проверки было зафиксировано, что водитель 38 маршрута перевозил стоячих пассажиров, а это является грубым нарушением в период ослабления карантина.

В связи с этим сотрудники полиции составили на водителя административный протокол по Статье 44-3 КУоАП, которая предусматривает ответственность за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней". Теперь за нарушение водителю грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.

Админпротокол отправят в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении.

Водитель 38 маршрута грубо нарушил правила

Водителю 38 маршрута грозит штраф за нарушение

Что говорит водитель-нарушитель

Водитель 38 маршрута не смог аргументировано объяснить то, почему он перевозил стоячих пассажиров:

"Так, а что мне делать? Выгонять людей? Как их не пускать, если они выходят на центральную дверь? Мне что вставать, выгонять и бить пассажиров?", – прокомментировал водитель.

Водитель не смог аргументировано объяснить свое нарушение

На водителя 38 маршрута составили админпротокол

Как сообщил заведующий сектором контроля Иван Васючков, в этом случае водителю следует вызвать патрульную полицию, которая объяснит пассажирам, что они неправильно поступают.

"Сегодня, 27 мая, проверка проходила возле ТЦ "Наша Правда" по проспекту Слобожанский. Мы проверяли все маршруты, которые там проходят, как электротранспорт, так и автобусные маршруты", – рассказал заведующий сектором контроля Иван Васючков.

В результате рейда выяснилось, что большинство транспортных средств не перевозят стоячих пассажиров. Но водитель 38 маршрута стал одним из первых нарушителей.

В маршрутках Днепра проводят рейды

По словам Васючкова, такой контроль происходит ежедневно. Отдельных жалоб со стороны пассажиров не было:

"Вчера, 26 мая, мы проверяли Запорожское шоссе, сегодня, 27 мая, проспект Слобожанский. Уже завтра будем проводить рейды в других частях города", – отметил заведующий сектором контроля.

В маршрутках Днепра проводят рейды

Каких нарушений в Днепре наибольшее количество

Чиновник рассказал, что когда на прошлой неделе запустили транспорт, то было множество нарушений по количеству пассажиров в салоне. На данный момент – их гораздо меньше:

"Это единичные случаи. В салоне не может находиться одновременно больше пассажиров, чем мест для сиденья, предусмотренных регистрационными документами транспортного средства. Например, в данной 38 маршрутке не может находиться более 34 человек", – добавил Васючков.

Заведующий сектором контроля подчеркнул, что те водители, которые нарушают правила, провоцируют других водителей на то же самое. Так как они видят, что одним можно, и тогда почему же им нельзя перевозить большое количество пассажиров.

Заведующий сектором контроля Иван Васючков

Важно отметить! В общественном транспорте все пассажиры и водитель должны быть в средствах индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что ежедневно в Днепре можно наблюдать, как местные водители нарушают не только правила движения, но и парковки. Из-за этого страдают как водители соседних машин, так и общественный транспорт.