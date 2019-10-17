Субсидии по новым правилам: как в Днепре получить помощь

В Днепре с 1 октября изменятся правила получения субсидии. Теперь монетизированную субсидию будут выплачивать в 38 уполномоченных на это банках. OBOZREVATEL подробно расскажет, какие новшества ввели для днепрян и как получить субсидию.

Субсидии

Кто имеет право получать субсидии

Согласно законодательству Украины, получать субсидии могут семьи, у которых расходы за оплату коммунальных услуг превышают размер процента платежа. Так, сумма платежа определяется индивидуально и зависит от дохода семьи.

Изменения получения субсидии в Днепре

В Днепре субсидии получают уже 38 806 семей. Также 114 домохозяйств получают субсидию на твердое топливо и сниженный газ. За июль 2019 года в городе выплатили 9 миллионов 534 тысяч гривень монетизированных субсидий.

С октября 2019 года монетизированную субсидию будут выплачивать в 38 банках. Тем, кто не получает пенсию, выплаты будут осуществляться на открытые ранее счета в "Ощадбанке".

Если Вы желаете получить монетизированную помощь в другом банке, то для этого необходимо написать соответствующее заявление и обратиться в управление соцзащиты.

После этого следует предоставить реквизиты счета банка, в котором субсидию можно получить наличными средствами.

Как отметили в мэрии Днепра, данные заявления следует подавать с начала отопительного сезона – с октября.

Отметим, что те, кто не имеет счет в уполномоченных банках, имеют право получить субсидию через "Укрпочту".

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В мэрии Днепра рассказали, если у Вас есть долг за коммунальные услуги, то монетизированную субсидию можно получить только в "Ощадбанке".

Если Вы хотите перейти на безналичную форму выплаты, то следует написать соответствующее заявление в управление социальной защиты.

Для днепрян, которые имеют субсидии на твердое топливо и сниженный газ, механизм выплаты не меняется. Так, субсидии будут выплачивать через банк или "Укрпочту".

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Перечень банков, где можно получить монетизированную субсидию:

Укрэксимбанк;

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Укрсоцбанк;

Райффайзен Банк Аваль;

Кредобанк;

УкрСиббанк;

Идея Банк;

Креди Агриколь Банк;

Пиреус Банк;

Альфа-Банк;

ОТП Банк;

Банк Альянс;

Львов;

Индустриалбанк;

МТБ Банк;

Південний;

Полтава-банк;

Первый Украинский Международный Банк;

Восточно-Украинский банк Грант;

Юнекс Банк;

Коммерческий Индустриальный Банк;

Универсал Банк;

Радабанк;

Банк Восток;

Мотор-Банк;

Акордбанк;

Кристалбанк;

Банк Сич;

Банк Клиринговый дом;

МетаБанк;

Международный инвестиционный банк;

Правэкс Банк;

ТАСкомбанк;

Укрстройинвестбанк;

Акцент-Банк;

Агропросперис Банк.

Получение субсидии на отопительный сезон в 2019-2020

Как рассказали в Минсоцполитики, тем, кому переназначена субсидия в мае на летний период, в октябре на отопительный сезон 2019-2020 годов размер помощи будут рассчитывать автоматическим способом.

Также при начислении будут учитывать доходы за первый и второй кварталы 2019 года.

Чтобы получить субсидию на отопительный сезон, для этого некоторым гражданам следует повторно написать соответствующее заявление и подать декларацию о доходах. В этот список субсидиантов входят:

арендаторы;

граждане, получившие субсидию по решению комиссии;

внутренне перемещенные лица;

семьи, у которых с мая 2019 года произошли изменения в составе семьи;

семьи, у которых субсидия начислялась на фактическом количестве проживающих лиц;

семьи, в состав которых входят неработающие лица трудоспособного возраста, у которых доходы меньше минимальной зарплаты.

В декларации о доходах следует указать:

общую площадь жилья, отапливаемую площадь помещения, тип отопления, этажность дома;

виды доходов всей семьи;

список зарегистрированных лиц;

информацию о том, совершали ли зарегистрированные лица приобретение на сумму от 50 тысяч гривень.

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Сложности получения субсидии в Днепре

29-летней днепрянке Ольге досталась 3-комнатная квартира по наследству. Здесь она проживает одна с маленькой дочкой:

"Зарплата маленькая, всего 4 тысячи гривень. Муж алименты не платит, поэтому приходится иногда подрабатывать. 3-комнатную квартиру одной удерживать нереально, так как суммы за коммунальные услуги увеличиваются. В отопительный сезон очень тяжело выживать. Я решила обратиться в управление соцзащиты, чтобы получить субсидию, так как мне это положено по закону. Но сколько бы я не подавала заявлений, все время приходит отказ. В соцзащите твердят: "Вам не положена субсидия. У Вас и так большой доход". Моему возмущению нет предела! Как это "не положено", если кроме 4 тысяч гривень в месяц доходов у меня больше нет?! И дочку я одна воспитываю…", – рассказала Ольга.

В таком случае, если Вы считаете, что в субсидии Вам отказывают незаконно, следует обратиться в суд или вышестоящую организацию:

"При этом у Вас должны быть документы, подтверждающие, что Вы "достойны" получения субсидии. Единого рецепта нет, так как правовые основания назначения у всех разные. Кто-то с инвалидностью, кто-то малоимущий и т.д.", – рассказал юрист Андрей Верба.

Где в Днепре оформить субсидию

Шевченковский район: проспект Богдана Хмельницкого, 116а. Телефон: (056)7630579; (056)7636979.

Амур-Нижнеднепровский район: улица Радистов, 8. Телефон: (056)3765203.

Соборный район: проспект Героев, 40. Телефон: (056)682588.

Индустриальный район: улица Петра Калнышевского, 55. Телефон: (056)7263095; (056)7602498.

Чечеловский район: улица Уральская, 5. Телефон: (056)3781058; (0562)397935.

Центральный район: улица Владимира Антоновича, 30/32. Телефон: (056)7706554.

Новокодакский район: улица Трудовая, 1а. Телефон: (056)3721975; (056)3721967.

Самарский район: улица 20-летия Победы, 51. Телефон: (056)7670137.

София Ковнир

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