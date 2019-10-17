Субсидии по новым правилам: как в Днепре получить помощь

В Днепре с 1 октября изменятся правила получения субсидии. Теперь монетизированную субсидию будут выплачивать в 38 уполномоченных на это банках. OBOZREVATEL подробно расскажет, какие новшества ввели для днепрян и как получить субсидию.
Субсидии
Кто имеет право получать субсидии
Согласно законодательству Украины, получать субсидии могут семьи, у которых расходы за оплату коммунальных услуг превышают размер процента платежа. Так, сумма платежа определяется индивидуально и зависит от дохода семьи.
Изменения получения субсидии в Днепре
В Днепре субсидии получают уже 38 806 семей. Также 114 домохозяйств получают субсидию на твердое топливо и сниженный газ. За июль 2019 года в городе выплатили 9 миллионов 534 тысяч гривень монетизированных субсидий.
С октября 2019 года монетизированную субсидию будут выплачивать в 38 банках. Тем, кто не получает пенсию, выплаты будут осуществляться на открытые ранее счета в "Ощадбанке".
Если Вы желаете получить монетизированную помощь в другом банке, то для этого необходимо написать соответствующее заявление и обратиться в управление соцзащиты.
После этого следует предоставить реквизиты счета банка, в котором субсидию можно получить наличными средствами.
Как отметили в мэрии Днепра, данные заявления следует подавать с начала отопительного сезона – с октября.
Отметим, что те, кто не имеет счет в уполномоченных банках, имеют право получить субсидию через "Укрпочту".
Субсидии
Слобідський край
В мэрии Днепра рассказали, если у Вас есть долг за коммунальные услуги, то монетизированную субсидию можно получить только в "Ощадбанке".
Если Вы хотите перейти на безналичную форму выплаты, то следует написать соответствующее заявление в управление социальной защиты.
Для днепрян, которые имеют субсидии на твердое топливо и сниженный газ, механизм выплаты не меняется. Так, субсидии будут выплачивать через банк или "Укрпочту".
Субсидии
Zaxid.net
Перечень банков, где можно получить монетизированную субсидию:
Укрэксимбанк;
Ощадбанк;
ПриватБанк;
Укргазбанк;
Укрсоцбанк;
Райффайзен Банк Аваль;
Кредобанк;
УкрСиббанк;
Идея Банк;
Креди Агриколь Банк;
Пиреус Банк;
Альфа-Банк;
ОТП Банк;
Банк Альянс;
Львов;
Индустриалбанк;
МТБ Банк;
Південний;
Полтава-банк;
Первый Украинский Международный Банк;
Восточно-Украинский банк Грант;
Юнекс Банк;
Коммерческий Индустриальный Банк;
Универсал Банк;
Радабанк;
Банк Восток;
Мотор-Банк;
Акордбанк;
Кристалбанк;
Банк Сич;
Банк Клиринговый дом;
МетаБанк;
Международный инвестиционный банк;
Правэкс Банк;
ТАСкомбанк;
Укрстройинвестбанк;
Акцент-Банк;
Агропросперис Банк.
Получение субсидии на отопительный сезон в 2019-2020
Как рассказали в Минсоцполитики, тем, кому переназначена субсидия в мае на летний период, в октябре на отопительный сезон 2019-2020 годов размер помощи будут рассчитывать автоматическим способом.
Также при начислении будут учитывать доходы за первый и второй кварталы 2019 года.
Чтобы получить субсидию на отопительный сезон, для этого некоторым гражданам следует повторно написать соответствующее заявление и подать декларацию о доходах. В этот список субсидиантов входят:
арендаторы;
граждане, получившие субсидию по решению комиссии;
внутренне перемещенные лица;
семьи, у которых с мая 2019 года произошли изменения в составе семьи;
семьи, у которых субсидия начислялась на фактическом количестве проживающих лиц;
семьи, в состав которых входят неработающие лица трудоспособного возраста, у которых доходы меньше минимальной зарплаты.
В декларации о доходах следует указать:
общую площадь жилья, отапливаемую площадь помещения, тип отопления, этажность дома;
виды доходов всей семьи;
список зарегистрированных лиц;
информацию о том, совершали ли зарегистрированные лица приобретение на сумму от 50 тысяч гривень.
Субсидии
Полтава 365
Сложности получения субсидии в Днепре
29-летней днепрянке Ольге досталась 3-комнатная квартира по наследству. Здесь она проживает одна с маленькой дочкой:
"Зарплата маленькая, всего 4 тысячи гривень. Муж алименты не платит, поэтому приходится иногда подрабатывать. 3-комнатную квартиру одной удерживать нереально, так как суммы за коммунальные услуги увеличиваются. В отопительный сезон очень тяжело выживать. Я решила обратиться в управление соцзащиты, чтобы получить субсидию, так как мне это положено по закону. Но сколько бы я не подавала заявлений, все время приходит отказ. В соцзащите твердят: "Вам не положена субсидия. У Вас и так большой доход". Моему возмущению нет предела! Как это "не положено", если кроме 4 тысяч гривень в месяц доходов у меня больше нет?! И дочку я одна воспитываю…", – рассказала Ольга.
В таком случае, если Вы считаете, что в субсидии Вам отказывают незаконно, следует обратиться в суд или вышестоящую организацию:
"При этом у Вас должны быть документы, подтверждающие, что Вы "достойны" получения субсидии. Единого рецепта нет, так как правовые основания назначения у всех разные. Кто-то с инвалидностью, кто-то малоимущий и т.д.", – рассказал юрист Андрей Верба.
Где в Днепре оформить субсидию
Шевченковский район: проспект Богдана Хмельницкого, 116а. Телефон: (056)7630579; (056)7636979.
Амур-Нижнеднепровский район: улица Радистов, 8. Телефон: (056)3765203.
Соборный район: проспект Героев, 40. Телефон: (056)682588.
Индустриальный район: улица Петра Калнышевского, 55. Телефон: (056)7263095; (056)7602498.
Чечеловский район: улица Уральская, 5. Телефон: (056)3781058; (0562)397935.
Центральный район: улица Владимира Антоновича, 30/32. Телефон: (056)7706554.
Новокодакский район: улица Трудовая, 1а. Телефон: (056)3721975; (056)3721967.
Самарский район: улица 20-летия Победы, 51. Телефон: (056)7670137.
София Ковнир
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