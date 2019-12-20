Страховка в Днепре: во сколько обойдется и как оформить

Застраховать собственную жизнь или имущество – одно из самых действенных решений, чтобы обезопасить себя от несчастных случаев.
В Днепре тенденция страховок набирает обороты. OBOZREVATEL подробно расскажет, во сколько обойдется такая процедура и что для этого нужно.
Страхование в Днепре
nbnews.com.ua
Виды популярных страховок
Страхование жизни;
ОСАГО;
Туристическая;
Медицинская;
Рабочая страховка;
Страхование имущества;
КАСКО.
ОСАГО
ОСАГО или "обязательная страховка" - это форма государственной защиты пострадавших при ДТП. То есть обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
В Днепре средняя стоимость такого страхования легкового автомобиля составит от 800 до 1000 гривень. Страховка электромобиля – 700-1000 гривень, а мотоцикла или мотороллера – 300-500 гривень.
Цены на ОСАГО зависят от следующих факторов:
Срок действия страхового полиса;
Льготы;
Количество ДТП;
Типа транспортного средства;
Место регистрации транспортного средства;
Водительского стажа.
ОСАГО в Днепре
Необходимые документы для оформления ОСАГО:
Паспорт гражданина Украины;
Водительские права;
Техпаспорт транспортного средства;
Диагностическая карта;
Соответствующее заявление на оформление страхового полиса.
Туристическая страховка
Стоимость туристического страхового полиса зависит от цели и места поездки, а также от возраста страховщика и срока действия полиса.
В Днепре средняя стоимость туристической страховки на 7-14 дней – 200-650 гривень. Цена на годовой туристический полис составит от 20700 до 58200 гривень. В эту стоимость входит страховка от потери багажа, медицинская страховка и иногда страховка от невыезда.
Для оформления туристической страховки необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт, ИНН.
Туристическая страховка в Днепре
Страхование имущества
Страхование имущества обеспечивает защиту от большинства рисков для собственности, такой как пожар, кража и определенный вред.
В Днепре подобную страховку можно оформить на 15 дней – 100 гривень, на месяц – 162 гривни, на год – от 800 до 3300 гривень.
Необходимые документы для оформления страховки имущества:
Справка об обстоятельствах страхового события компетентной службы (акт ГСЧС о пожаре, справка полиции о противоправных действиях третьих лиц и т.д.);
Копия технического паспорта на имущество;
Фотографии повреждений.
Страхование имущества в Днепре
Страхование имущества в Днепре
Страхование имущества в Днепре
Медицинская страховка
Медицинский страховой полис дает право на бесплатную и внеочередную медицинскую помощь в рамках тех бюджетов и перечня услуг, которые им предусмотрены. Бюджеты, список услуг, уровень больниц и клиник зависят от конкретного страховщика, цены полиса, а также возраста и состояния здоровья человека.
Стоимость такого страхового полиса в Днепре составит от 870 до 4800 гривень. Все зависит от выбора и перечня услуг.
Отметим, что для оформления медицинской страховки необходимы паспорт гражданина Украины, копия первой страницы загранпаспорта и копия ИНН.
Медицинский страховой полис
LIGA.net
Рабочая страховка
Для тех, кто собирается уезжать на работу за границу, рекомендуется оформить рабочий страховой полис.
Для этого необходимо знать место и срок проведения времени за границей. Рабочая страховка предоставляет транспортировку в больнице, оказание неотложной медицинской помощи, амбулаторное или стационарное лечение, а также покрытие затрат лечения травм и лечение хронических заболеваний.
В Днепре для оформления рабочего страхового полиса следует внести личную информацию о себе (паспортные данные, ИНН, дата рождения). Стоимость такого вида страховки зависит от места и количества дней, проведенных за границей.
Так, средняя цена рабочей страховки на 30 дней – от 100 до 300 гривень, 60 дней – от 130 до 400 гривень, 90 дней – от 180 до 500 гривень, 180 дней – от 280 до 700 гривень, 365 дней – от 550 до 1100 гривень.
Страхование в Днепре
BussLine
Страхование жизни
Страхование собственной жизни и здоровья гарантирует долгосрочную материальную поддержку, а также дает возможность уберечь себя от последствий несчастных случаев и избежать финансовых неприятностей.
Для оформления подобной страховки в Днепре необходимо заплатить около 3 тысяч гривень. При себе нужно иметь паспорт гражданина Украины и ИНН.
Отметим, что страховая сумма составит от 5 тысяч до 100 тысяч гривень. Такие выплаты осуществляются застрахованному лицу или выгодоприобретателю по договору, или наследникам (в случае смерти застрахованного лица).
Страхование в Днепре
Справка Информ
КАСКО
КАСКО – это страхование транспортного средства от рисков, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля.
Стоимость КАСКО в Днепре составляет от 800 до 1200 гривень.
Необходимые документы для оформления страховки КАСКО:
Соответствующее заявление;
Паспорт гражданина Украины;
Свидетельство о регистрации юридического лица;
Регистрационные документы на транспортное средство.
Отметим, что также может понадобиться:
Договор аренды с правом страхования;
Два комплекта ключей на транспортное средство;
Водительское удостоверение;
Документы на противоугонные системы;
Транспортное средство для осмотра.
КАСКО
Mycredit
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