Страховка в Днепре: во сколько обойдется и как оформить

Застраховать собственную жизнь или имущество – одно из самых действенных решений, чтобы обезопасить себя от несчастных случаев.

В Днепре тенденция страховок набирает обороты. OBOZREVATEL подробно расскажет, во сколько обойдется такая процедура и что для этого нужно.

Страхование в Днепре nbnews.com.ua

Виды популярных страховок

Страхование жизни;

ОСАГО;

Туристическая;

Медицинская;

Рабочая страховка;

Страхование имущества;

КАСКО.

ОСАГО

ОСАГО или "обязательная страховка" - это форма государственной защиты пострадавших при ДТП. То есть обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

В Днепре средняя стоимость такого страхования легкового автомобиля составит от 800 до 1000 гривень. Страховка электромобиля – 700-1000 гривень, а мотоцикла или мотороллера – 300-500 гривень.

Цены на ОСАГО зависят от следующих факторов:

Срок действия страхового полиса;

Льготы;

Количество ДТП;

Типа транспортного средства;

Место регистрации транспортного средства;

Водительского стажа.

ОСАГО в Днепре

Необходимые документы для оформления ОСАГО:

Паспорт гражданина Украины;

Водительские права;

Техпаспорт транспортного средства;

Диагностическая карта;

Соответствующее заявление на оформление страхового полиса.

Туристическая страховка

Стоимость туристического страхового полиса зависит от цели и места поездки, а также от возраста страховщика и срока действия полиса.

В Днепре средняя стоимость туристической страховки на 7-14 дней – 200-650 гривень. Цена на годовой туристический полис составит от 20700 до 58200 гривень. В эту стоимость входит страховка от потери багажа, медицинская страховка и иногда страховка от невыезда.

Для оформления туристической страховки необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт, ИНН.

Туристическая страховка в Днепре

Страхование имущества

Страхование имущества обеспечивает защиту от большинства рисков для собственности, такой как пожар, кража и определенный вред.

В Днепре подобную страховку можно оформить на 15 дней – 100 гривень, на месяц – 162 гривни, на год – от 800 до 3300 гривень.

Необходимые документы для оформления страховки имущества:

Справка об обстоятельствах страхового события компетентной службы (акт ГСЧС о пожаре, справка полиции о противоправных действиях третьих лиц и т.д.);

Копия технического паспорта на имущество;

Фотографии повреждений.

Страхование имущества в Днепре

Страхование имущества в Днепре

Страхование имущества в Днепре ​

Медицинская страховка

Медицинский страховой полис дает право на бесплатную и внеочередную медицинскую помощь в рамках тех бюджетов и перечня услуг, которые им предусмотрены. Бюджеты, список услуг, уровень больниц и клиник зависят от конкретного страховщика, цены полиса, а также возраста и состояния здоровья человека.

Стоимость такого страхового полиса в Днепре составит от 870 до 4800 гривень. Все зависит от выбора и перечня услуг.

Отметим, что для оформления медицинской страховки необходимы паспорт гражданина Украины, копия первой страницы загранпаспорта и копия ИНН.

Медицинский страховой полис LIGA.net

Рабочая страховка

Для тех, кто собирается уезжать на работу за границу, рекомендуется оформить рабочий страховой полис.

Для этого необходимо знать место и срок проведения времени за границей. Рабочая страховка предоставляет транспортировку в больнице, оказание неотложной медицинской помощи, амбулаторное или стационарное лечение, а также покрытие затрат лечения травм и лечение хронических заболеваний.

В Днепре для оформления рабочего страхового полиса следует внести личную информацию о себе (паспортные данные, ИНН, дата рождения). Стоимость такого вида страховки зависит от места и количества дней, проведенных за границей.

Так, средняя цена рабочей страховки на 30 дней – от 100 до 300 гривень, 60 дней – от 130 до 400 гривень, 90 дней – от 180 до 500 гривень, 180 дней – от 280 до 700 гривень, 365 дней – от 550 до 1100 гривень.

Страхование в Днепре BussLine

Страхование жизни

Страхование собственной жизни и здоровья гарантирует долгосрочную материальную поддержку, а также дает возможность уберечь себя от последствий несчастных случаев и избежать финансовых неприятностей.

Для оформления подобной страховки в Днепре необходимо заплатить около 3 тысяч гривень. При себе нужно иметь паспорт гражданина Украины и ИНН.

Отметим, что страховая сумма составит от 5 тысяч до 100 тысяч гривень. Такие выплаты осуществляются застрахованному лицу или выгодоприобретателю по договору, или наследникам (в случае смерти застрахованного лица).

Страхование в Днепре Справка Информ

КАСКО

КАСКО – это страхование транспортного средства от рисков, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля.

Стоимость КАСКО в Днепре составляет от 800 до 1200 гривень.

Необходимые документы для оформления страховки КАСКО:

Соответствующее заявление;

Паспорт гражданина Украины;

Свидетельство о регистрации юридического лица;

Регистрационные документы на транспортное средство.

Отметим, что также может понадобиться:

Договор аренды с правом страхования;

Два комплекта ключей на транспортное средство;

Водительское удостоверение;

Документы на противоугонные системы;

Транспортное средство для осмотра.

КАСКО Mycredit

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