Стандарт или VIP: сколько в Днепре стоят похороны

Когда сталкиваешься со смертью близкого человека, то ни о чем другом думать невозможно. Поэтому на помощь приходят службы ритуальных услуг.

Какая стоимость погребения в Днепре – расскажет OBOZREVATEL.

Похорон в Днепре РИА Новости

Популярные способы погребения

Похоронить человека можно с помощью разных популярных процедур: поедание тела умершего животными, погребение в воде или космосе, и даже мумификация.

В Днепре стандартным захоронением человека является погребение в земле. Для этого тело опускают в специальную вырытую яму на кладбище и проводят ряд похоронных обрядов.

Кремация – одна из популярных процедур погребения. Это сожжение тела усопшего в доменных печах в крематории. Такую процедуру проводят без родственников, но с соответствующими траурными обрядами. Затем близким отдают урну с прахом усопшего и дальше они могут сами им распоряжаться. Кто-то развеивает прах над рекой или океаном, а кто-то закапывает его на территории кладбища.

Кроме этого, некоторые ритуальные службы Днепра предлагают очень странные способы погребения. Например, капсула Мира, в которую помещают тело усопшего в позе эмбриона.

Капсула Мира

Промессия - экологичный метод избавления от человеческих останков. Тело превращают в жидкий азот, а затем останки разрушаются в мелкий порошок.

Промессия

Также в Днепре предлагают необычные услуги, куда можно приспособить прах усопшего после кремации. Это может быть как фейерверк с прахом человека, так и живое дерево ДНК.

Способ захоронения

Способ захоронения

Способ захоронения

Способ захоронения

Способ захоронения

Стоимость ритуальных услуг в Днепре

Цены на погребение человека зависят от выбора организации, которая предоставит ритуальные услуги. В Днепре таких компаний очень много и все они отличаются не так уж перечнем услуг, как ценами.

Как выяснилось, организация похорон может быть стандартного, среднего и элитного классов.

Так, в известных компаниях по предоставлению ритуальных услуг цена на стандартный способ захоронения колеблется от 3500 до 5500 гривень. В эту стоимость входит:

Гроб;

Подушка и покрывало;

Церковный набор;

Деревянный крест;

Табличка с подписью данных об усопшем;

Полотенце на крест;

Салфетка под хлеб;

Полотно для опускания;

Венок;

Лента с подписью;

Услуги бригады и похоронного транспорта.

Некоторые компании предлагают организовать похороны среднего класса. Стоимость такого погребения – от 12 тысяч гривень.

За эту сумму организация предоставит необходимую ритуальную атрибутику, похоронный транспорт, траурную флористику и бригаду для выноса гроба. Также проведет ритуальный обряд, оформит все необходимые документы и подготовит тело к прощанию.

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Элитные похороны в Днепре не всем могут быть по карману. Стоимость проведения такого погребения обойдется от 30 тысяч до 42 тысяч гривень. Организация включает в себя:

Консультацию и оперативное прибытие на место сотрудника ритуальной службы;

Транспортировку усопшего в морг и подготовку к погребению;

Оформление необходимых документов;

Помощь в выборе элитного места на кладбище;

Предоставление элитных товаров – погребальная одежда, венки из живых цветов и т.п.;

Организацию церемонии прощания в элитных помещениях Днепра;

Предоставление эксклюзивных дополнительных товаров – скамейки, шатры и т.п.;

Аренду элитного катафалка и транспорта для провожающих усопшего;

Эскорт процесса автомобилями скорой помощи и полиции;

Духовой оркестр или струнный ансамбль;

Подбор элитного зала и организацию поминального обеда;

Предоставление элитного траурного зала для проведения панихиды;

Оформление ритуального зала для прощания с усопшим.

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Также в Днепре круглосуточно работает коммунальное предприятие "Ритуальная служба". Организация поможет провести стандартные похороны со всей необходимой атрибутикой и ритуальными услугами.

Стоимость стандартного погребения – от 5 тысяч до 10 тысяч гривень. Траурная атрибутика (крест, табличка, венок, лента и т.п.) обойдется в 2200 гривень.

Катафалк – 990 гривень. Цена бригады для выноса гроба зависит от места нахождения усопшего, его веса и этажности здания. Стандартная цена бригады составляет 1200 гривень.

Кроме этого, в комплекс ритуальных услуг входит священник – 650 гривень.

Как рассказали в КП "Ритуальная служба", такой комплекс услуг вместе с атрибутикой обойдется примерно в 5040 гривень.

Кладбище в Днепре Наше Місто

Кремация

Пока в Днепре нет крематория, многие жители отправляют тело усопшего на кремацию в другой город. В Украине подобные здания находятся в Киеве, Харькове и Одессе.

Кремация Ритуальное бюро "Траур"

Так, кремация усопшего обойдется от 5 тысяч гривень. В эту сумму входит оформление документов, доставка тела, аренда помещения для прощания и т.д. Кроме этого, для праха необходимо купить урну. Цены на них зависят от Вашего выбора - от 500 до 6000 гривень.

София Ковнир

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