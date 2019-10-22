Стандарт или VIP: сколько в Днепре стоят похороны

Когда сталкиваешься со смертью близкого человека, то ни о чем другом думать невозможно. Поэтому на помощь приходят службы ритуальных услуг.
Какая стоимость погребения в Днепре – расскажет OBOZREVATEL.
Похорон в Днепре
РИА Новости
Популярные способы погребения
Похоронить человека можно с помощью разных популярных процедур: поедание тела умершего животными, погребение в воде или космосе, и даже мумификация.
В Днепре стандартным захоронением человека является погребение в земле. Для этого тело опускают в специальную вырытую яму на кладбище и проводят ряд похоронных обрядов.
Кремация – одна из популярных процедур погребения. Это сожжение тела усопшего в доменных печах в крематории. Такую процедуру проводят без родственников, но с соответствующими траурными обрядами. Затем близким отдают урну с прахом усопшего и дальше они могут сами им распоряжаться. Кто-то развеивает прах над рекой или океаном, а кто-то закапывает его на территории кладбища.
Кроме этого, некоторые ритуальные службы Днепра предлагают очень странные способы погребения. Например, капсула Мира, в которую помещают тело усопшего в позе эмбриона.
Капсула Мира
Промессия - экологичный метод избавления от человеческих останков. Тело превращают в жидкий азот, а затем останки разрушаются в мелкий порошок.
Промессия
Также в Днепре предлагают необычные услуги, куда можно приспособить прах усопшего после кремации. Это может быть как фейерверк с прахом человека, так и живое дерево ДНК.
Способ захоронения
Способ захоронения
Способ захоронения
Способ захоронения
Способ захоронения
Стоимость ритуальных услуг в Днепре
Цены на погребение человека зависят от выбора организации, которая предоставит ритуальные услуги. В Днепре таких компаний очень много и все они отличаются не так уж перечнем услуг, как ценами.
Как выяснилось, организация похорон может быть стандартного, среднего и элитного классов.
Так, в известных компаниях по предоставлению ритуальных услуг цена на стандартный способ захоронения колеблется от 3500 до 5500 гривень. В эту стоимость входит:
Гроб;
Подушка и покрывало;
Церковный набор;
Деревянный крест;
Табличка с подписью данных об усопшем;
Полотенце на крест;
Салфетка под хлеб;
Полотно для опускания;
Венок;
Лента с подписью;
Услуги бригады и похоронного транспорта.
Некоторые компании предлагают организовать похороны среднего класса. Стоимость такого погребения – от 12 тысяч гривень.
За эту сумму организация предоставит необходимую ритуальную атрибутику, похоронный транспорт, траурную флористику и бригаду для выноса гроба. Также проведет ритуальный обряд, оформит все необходимые документы и подготовит тело к прощанию.
Похороны
e11.spb.ru
Элитные похороны в Днепре не всем могут быть по карману. Стоимость проведения такого погребения обойдется от 30 тысяч до 42 тысяч гривень. Организация включает в себя:
Консультацию и оперативное прибытие на место сотрудника ритуальной службы;
Транспортировку усопшего в морг и подготовку к погребению;
Оформление необходимых документов;
Помощь в выборе элитного места на кладбище;
Предоставление элитных товаров – погребальная одежда, венки из живых цветов и т.п.;
Организацию церемонии прощания в элитных помещениях Днепра;
Предоставление эксклюзивных дополнительных товаров – скамейки, шатры и т.п.;
Аренду элитного катафалка и транспорта для провожающих усопшего;
Эскорт процесса автомобилями скорой помощи и полиции;
Духовой оркестр или струнный ансамбль;
Подбор элитного зала и организацию поминального обеда;
Предоставление элитного траурного зала для проведения панихиды;
Оформление ритуального зала для прощания с усопшим.
Похороны
gorodnyaritual.cn.ua
Также в Днепре круглосуточно работает коммунальное предприятие "Ритуальная служба". Организация поможет провести стандартные похороны со всей необходимой атрибутикой и ритуальными услугами.
Стоимость стандартного погребения – от 5 тысяч до 10 тысяч гривень. Траурная атрибутика (крест, табличка, венок, лента и т.п.) обойдется в 2200 гривень.
Катафалк – 990 гривень. Цена бригады для выноса гроба зависит от места нахождения усопшего, его веса и этажности здания. Стандартная цена бригады составляет 1200 гривень.
Кроме этого, в комплекс ритуальных услуг входит священник – 650 гривень.
Как рассказали в КП "Ритуальная служба", такой комплекс услуг вместе с атрибутикой обойдется примерно в 5040 гривень.
Кладбище в Днепре
Наше Місто
Кремация
Пока в Днепре нет крематория, многие жители отправляют тело усопшего на кремацию в другой город. В Украине подобные здания находятся в Киеве, Харькове и Одессе.
Кремация
Ритуальное бюро "Траур"
Так, кремация усопшего обойдется от 5 тысяч гривень. В эту сумму входит оформление документов, доставка тела, аренда помещения для прощания и т.д. Кроме этого, для праха необходимо купить урну. Цены на них зависят от Вашего выбора - от 500 до 6000 гривень.
София Ковнир
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!