"Сплю в подъездах и греюсь об собак": как зимой в Днепре выживают бездомные

Сложно сказать и подсчитать, сколько бездомных людей проживают на улицах Днепра. А вот схема выживания в холодную зиму у всех бродяг схожая.

OBOZREVATEL подробнее расскажет, как выживают на улицах Днепра люди без определенного места жительства.

Как зимой в Днепре выживают бездомные

На железнодорожном вокзале мы наткнулись на кормление бездомных. Каждый день, около 13:00 на площади общественные и благотворительные организации безвозмездно кормят горячим обедом бездомных.

На сегодня таких организаций две: благотворительный фонд "Квант Милосердия" и "Пища жизни".

"Сегодня у нас каша, хлеб, теплый компот. Можно взять еще порцию, если не наелся. Каша с маслом, горячая – как когда-то дома. В принципе, на сутки сил хватает после такого сытного обеда. Я привык. Девочка, только не фотографируй меня, так стыдно", - делиться мыслями мужчина преклонного возраста Василий.

На обед - питательная каша

Теплый напиток согревает в холодные дни

Как рассказали бездомные, с приходом холодов кушать хочется все больше:

"Вроде обещают завтра чем-то мясным накормить. Я мяса лет сто не ела. Иногда люди выбрасывают косточки с остатками мяса, я обгрызаю и кости отдаю собакам. Да, холодное уже, иногда подпорченное. Но хочется же", - рассказала бездомная Ирина, у которой, по ее словам, обманным путем отсудили жилье.

Бездомным помогают неравнодушные

Вот такая емкость с едой "разлетается" за пару часов

Иногда в очереди можно встретить и пенсионеров

Женщина добавляет, что зимой ищет любые способы согреться:

"Есть подъезды, из которых не выгоняют, можно спрятаться от ветра с собаками. Кто-то даже поделился старым одеялом. Так с собаками и спим зимой: я о них греюсь и подкармливаю, как могу. Они дают свое тепло", - добавляет Ирина, стоя в очереди за добавкой.

Каши много не бывает

Второй круг очереди за добавкой

Бесплатные обеды для бездомных спасают жизни

Как рассказал Сергей, он уже ждет нового года, ведь в мусорных контейнерах можно найти остатки праздничных блюд:

"Люди много выбрасывают после праздников, не ценят, что имеют. Но и на этом спасибо - у нас, бездомных, есть возможность покушать оливье там, или крабовый салат. Радуемся, когда есть такая возможность".

Они ценят то, что имеют

Ночевка зимой для бездомных – это вопрос везения. У некоторых есть проверенные места, другие – ночуют где попало.

Основные места, в которых бездомные проводят ночи - это подъезды. Более менее опрятных граждан также пускают на вокзал в зал ожидания, где они могу погреться и поспать на деревянном кресле.

Новости Как в Днепре прожить за копейки и не умереть от голода

"Куда лучше вокзал, чем подъезд или улица. В зале ожидания тепло и уютно. Смотришь в окно на холодный город и радуешься – сегодня я переживу эту ночь", - рассказывает бездомный житель Днепра Василий.

Иногда бездомных жалеют и пускают погреться

По словам людей без определенного места жительства, их часто выгоняют на холод и воспринимают как врагов.

"Я понимаю, пришел какой-то бомж в подъезд и хочет ограбить – так нас воспринимают. Мы людям почему-то мешаем, хотя сидим себе тихо в уголке и никого не трогаем. Но выбора у нас нет. Выгнали – ищем другое пристанище", - подытожил Сергей.

Многие спят на улицах

Шалаш, в котором греется собака

Также в городе есть приюты и дома милосердия. Но о их наличии многие бездомные даже не догадываются. Или же знают и приходят на ночевку – а мест нет. Особенно перегружены приюты в холода, когда все здравые люди тянутся в тепло.

Некоторые строят себе небольшие шалаши или же кровати, стелят на дно все теплое, что есть под рукой и так переживают ночь. Другие находят работу на стройках или в других местах, где можно получить койко-место и трехразовое питание (или же оплату). Но работодатель предпочитает кормить работников, а не выдавать им деньги на руки, так как многие после получки уходят в запой.

А иногда бездомные спят сидя на улице. Часто в состоянии алкогольного опьянения

"Я работаю на стройке, сегодня выходной. Меня называют "подаван" (смеется). Все разгружу, загружу, принесу, подам. Зато есть где спать и три раза кормят. И мясо есть, и картошка. Иногда деньги дают, знают, что я не пьющий", - рассказал Виктор.

Люди не толпятся и относятся с уважением к другим в очереди

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепропетровской области ищут пристанище для молодого бездомного.

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