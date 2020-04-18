Социальная помощь и поддержка во время карантина: как получить в Днепре

Количество обращений за социальной помощью во время общенационального карантина значительно увеличилось. Так, жители Днепра могут получить поддержку от государства в режиме онлайн и даже по телефону.
Как в Днепре получить социальную помощь в период карантина – читайте далее в нашем материале.
Социальная помощь и поддержка
Credits-Online
Что говорят в Кабмине
Как сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, в период карантина получить социальную помощь можно несколькими способами:
Через онлайн-сервисы;
Через услугу Є-малятко при рождении ребенка;
Заполнив документ и получив его по почте;
На местах можно организовать работу дистанционных ящиков.
"Самое главное в этот период, когда осуществляется транспортное сообщение – развертывание комплекса "Социальное общество". Без необходимости посещения районного центра оформить выплату можно у себя на местах", – добавил Музыченко.
Социальная поддержка
24 канал
"Помощь рядом"
Министерство социальной политики запустило информационную онлайн-платформу "Помощь рядом" для предоставления адресной помощи уязвимым слоям населения в период карантина.
Данная платформа сможет помочь тем, кому нужна забота. Каждый житель Днепра сможет оставить заявку и сообщить о том, кому нужна помощь. И после этого все неравнодушные: бизнесмены, волонтеры, благотворительные фонды, местная власть, правительство и общественные организации смогут помочь нуждающимся.
Жители Днепра смогут обращаться на горячие телефонные линии, которые работают при местных органах власти. Также горожане смогут оставлять информацию о потребности в продуктах питания, средствах личной гигиены, бытовой химии, транспортных услугах для доставки этих товаров.
Отметим, что ежедневно на онлайн-платформе "Помощь рядом” будет размещаться информация о потребности в помощи и отчет о ее предоставлении.
В Министерстве добавили, что благодаря этому социальному онлайн-проекту будут оперативно определяться потребности, предоставляться соответствующая помощь и социальные услуги, прежде всего, одиноким, одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, одиноко проживающим людям с инвалидностью, неполным семьям с детьми до 14 лет, в том числе детьми с инвалидностью и другим социально уязвимым слоям населения.
Жители Днепра и области могут обратиться за помощью по телефону: (056)-720-94-48.
"Помощь рядом"
Министерство социальной политики
Социальные выплаты в период карантина
8 апреля Кабинет министров Украины продлил выплаты государственной социальной помощи на период общенационального карантина.
Как стало известно, срок выплаты социальной помощи продолжается на период карантина и на один месяц с даты его отмены. Также соцпомощь может выплачиваться за полный месяц без обращения в органы социальной защиты населения.
Кроме этого, теперь заявления и документы, необходимые для назначения соцпомощи, могут быть отправлены по почте.
Важно отметить! Правительство и местная власть рекомендует жителям Днепра лишний раз не выходить на улицу и все вопросы решать после завершения карантина.
Адреса Управлений труда и соцзащиты населения Днепра
Амур-Нижнеднепровское управление труда и социальной защиты населения: улица Радистов, 8. Телефон: (056)-223-12-06;
Шевченковское управление труда и социальной защиты населения: проспект Богдана Хмельницкого, 116 А. Телефон: (056)-763-08-55, (056)-763-18-16;
Главное управление труда и социальной защиты населения Днепропетровской областной государственной администрации: улица Набережная Победы, 26. Телефон: (056)-713-63-09;
Индустриальное управление труда и социальной защиты населения: проспект Калнышевского, 55. Телефон: (056)-227-27-28;
Центральное управление труда и социальной защиты населения: улица Антоновича, 30/32. Телефон: (056)-742-81-71;
Новокодакское управление труда и социальной защиты населения: улица Трудовая, 1А. Телефон: (056)-775-55-81;
Чечеловское управление труда и социальной защиты населения: улица Уральская, 5. Телефон: (056)-372-00-34.
Социальная поддержка
gazeta-kuzminki.ru
Пакеты с необходимыми товарами для жителей Днепра
На Днепропетровщине малообеспеченным жителям начали выдавать пакеты с самыми необходимыми товарами. Как стало известно, к первым территориальным центрам Днепропетровщины уже доставили пакеты с самыми необходимыми товарами. Их начали выдавать пожилым людям и людям с инвалидностью.
Как сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко, такую помощь получат 20 тысяч жителей региона.
"Бесплатные продовольственные наборы для тех, кто больше всего нуждается в поддержке во время карантина, передают наши бизнес-партнеры. Помогаем и областным счетом. С сегодняшнего дня соцработники начали доставлять пакеты необходимых товаров пожилым людям и людям с инвалидностью", – отметил Бондаренко.
Так, до 25 апреля все 47 территориальных центров получат наборы. В каждом пакете – сахар, соль, подсолнечное масло, пшеничная и гречневая крупы, печенье, мука, макаронные изделия, сгущенное молоко, мыло, туалетная бумага.
Стоимость одного набора – 336 гривен. Всего на такие пакеты из областного бюджета выделили более 6,7 миллионов гривен.
Помощь для жителей Днепра
Пресс-служба ДнепрОГА
Психологическая поддержка для жительниц Днепра
Жительницы Днепропетровщины, которые испытывают потребность в психологической поддержке во время карантина, могут обратиться за помощью на горячую линию по телефону 0-800-505-085.
Помощь будут оказывать квалифицированные психологини. Прежде всего – женщинам с инвалидностью, мамам особых детей, ветеранам, медикам, полицейским, а также почтенного возраста – 60+. Отметим, что все консультации бесплатные.
В пресс-службе ДнепрОГА сообщили, что горячая линия будет работать как минимум до середины июня.
"Консультации будут оказывать специалисты в кризисной психологии, которые имеют богатый практический опыт. Работа горячей линии – наш первый шаг. В планах – создать группы онлайн-поддержки. Чтобы люди не чувствовали себя одинокими, имели возможность знакомиться и общаться друг с другом и в карантин", – рассказала психотерапевт Татьяна Конрад.
Психологини будут дежурить по двое. Обращаться на линию поддержки можно в будние дни с 14:00 до 18:00.
Психологическая поддержка
Психологос
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