Социальная помощь и поддержка во время карантина: как получить в Днепре

Количество обращений за социальной помощью во время общенационального карантина значительно увеличилось. Так, жители Днепра могут получить поддержку от государства в режиме онлайн и даже по телефону.

Как в Днепре получить социальную помощь в период карантина – читайте далее в нашем материале.

Социальная помощь и поддержка Credits-Online

Что говорят в Кабмине

Как сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, в период карантина получить социальную помощь можно несколькими способами:

Через онлайн-сервисы;

Через услугу Є-малятко при рождении ребенка;

Заполнив документ и получив его по почте;

На местах можно организовать работу дистанционных ящиков.

"Самое главное в этот период, когда осуществляется транспортное сообщение – развертывание комплекса "Социальное общество". Без необходимости посещения районного центра оформить выплату можно у себя на местах", – добавил Музыченко.

Социальная поддержка 24 канал

"Помощь рядом"

Министерство социальной политики запустило информационную онлайн-платформу "Помощь рядом" для предоставления адресной помощи уязвимым слоям населения в период карантина.

Данная платформа сможет помочь тем, кому нужна забота. Каждый житель Днепра сможет оставить заявку и сообщить о том, кому нужна помощь. И после этого все неравнодушные: бизнесмены, волонтеры, благотворительные фонды, местная власть, правительство и общественные организации смогут помочь нуждающимся.

Жители Днепра смогут обращаться на горячие телефонные линии, которые работают при местных органах власти. Также горожане смогут оставлять информацию о потребности в продуктах питания, средствах личной гигиены, бытовой химии, транспортных услугах для доставки этих товаров.

Отметим, что ежедневно на онлайн-платформе "Помощь рядом” будет размещаться информация о потребности в помощи и отчет о ее предоставлении.

В Министерстве добавили, что благодаря этому социальному онлайн-проекту будут оперативно определяться потребности, предоставляться соответствующая помощь и социальные услуги, прежде всего, одиноким, одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, одиноко проживающим людям с инвалидностью, неполным семьям с детьми до 14 лет, в том числе детьми с инвалидностью и другим социально уязвимым слоям населения.

Жители Днепра и области могут обратиться за помощью по телефону: (056)-720-94-48.

"Помощь рядом" Министерство социальной политики

Социальные выплаты в период карантина

8 апреля Кабинет министров Украины продлил выплаты государственной социальной помощи на период общенационального карантина.

Как стало известно, срок выплаты социальной помощи продолжается на период карантина и на один месяц с даты его отмены. Также соцпомощь может выплачиваться за полный месяц без обращения в органы социальной защиты населения.

Кроме этого, теперь заявления и документы, необходимые для назначения соцпомощи, могут быть отправлены по почте.

Важно отметить! Правительство и местная власть рекомендует жителям Днепра лишний раз не выходить на улицу и все вопросы решать после завершения карантина.

Адреса Управлений труда и соцзащиты населения Днепра

Амур-Нижнеднепровское управление труда и социальной защиты населения: улица Радистов, 8. Телефон: (056)-223-12-06;

Шевченковское управление труда и социальной защиты населения: проспект Богдана Хмельницкого, 116 А. Телефон: (056)-763-08-55, (056)-763-18-16;

Главное управление труда и социальной защиты населения Днепропетровской областной государственной администрации: улица Набережная Победы, 26. Телефон: (056)-713-63-09;

Индустриальное управление труда и социальной защиты населения: проспект Калнышевского, 55. Телефон: (056)-227-27-28;

Центральное управление труда и социальной защиты населения: улица Антоновича, 30/32. Телефон: (056)-742-81-71;

Новокодакское управление труда и социальной защиты населения: улица Трудовая, 1А. Телефон: (056)-775-55-81;

Чечеловское управление труда и социальной защиты населения: улица Уральская, 5. Телефон: (056)-372-00-34.

Социальная поддержка gazeta-kuzminki.ru

Пакеты с необходимыми товарами для жителей Днепра

На Днепропетровщине малообеспеченным жителям начали выдавать пакеты с самыми необходимыми товарами. Как стало известно, к первым территориальным центрам Днепропетровщины уже доставили пакеты с самыми необходимыми товарами. Их начали выдавать пожилым людям и людям с инвалидностью.

Как сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко, такую помощь получат 20 тысяч жителей региона.

"Бесплатные продовольственные наборы для тех, кто больше всего нуждается в поддержке во время карантина, передают наши бизнес-партнеры. Помогаем и областным счетом. С сегодняшнего дня соцработники начали доставлять пакеты необходимых товаров пожилым людям и людям с инвалидностью", – отметил Бондаренко.

Так, до 25 апреля все 47 территориальных центров получат наборы. В каждом пакете – сахар, соль, подсолнечное масло, пшеничная и гречневая крупы, печенье, мука, макаронные изделия, сгущенное молоко, мыло, туалетная бумага.

Стоимость одного набора – 336 гривен. Всего на такие пакеты из областного бюджета выделили более 6,7 миллионов гривен.

Помощь для жителей Днепра Пресс-служба ДнепрОГА

Психологическая поддержка для жительниц Днепра

Жительницы Днепропетровщины, которые испытывают потребность в психологической поддержке во время карантина, могут обратиться за помощью на горячую линию по телефону 0-800-505-085.

Помощь будут оказывать квалифицированные психологини. Прежде всего – женщинам с инвалидностью, мамам особых детей, ветеранам, медикам, полицейским, а также почтенного возраста – 60+. Отметим, что все консультации бесплатные.

В пресс-службе ДнепрОГА сообщили, что горячая линия будет работать как минимум до середины июня.

"Консультации будут оказывать специалисты в кризисной психологии, которые имеют богатый практический опыт. Работа горячей линии – наш первый шаг. В планах – создать группы онлайн-поддержки. Чтобы люди не чувствовали себя одинокими, имели возможность знакомиться и общаться друг с другом и в карантин", – рассказала психотерапевт Татьяна Конрад.

Психологини будут дежурить по двое. Обращаться на линию поддержки можно в будние дни с 14:00 до 18:00.

Психологическая поддержка Психологос

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