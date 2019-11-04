Служба по контракту в Днепре: куда обращаться и сколько платят

В Украине стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу. Но многие украинцы для защиты своей страны не ждут призыва и идут служить по контракту.
OBOZREVATEL расскажет, кто в Днепре имеет право служить по контракту и сколько за это платят.
Армия по контракту
Весь Харьков
Кто имеет право служить в армии по контракту
На военную службу по контракту принимают граждан призывного возраста, которые имеют высшее, профессионально-техническое, высшее или среднее образование и не проходили срочную военную службу.
Также имеют право служить женщины без воинского звания офицерского состава, но с соответствующим образованием и специальной подготовкой. Для них предоставляют такие должности: телефонист, телеграфист, повар, портной, медицинская сестра, фельдшер, бухгалтер и т.п.
Отметим, что в армию по контракту берут кандидатов от 18 до 40 лет. Но в особый период возраст увеличивается: для мужчин – 60 лет, для женщин – 50 лет.
Место службы по контракту Вы выбираете сами. Для начала Вы можете выбрать любую воинскую часть. Военнослужащие никогда не сидят на одном месте, поэтому им часто приходится менять место службы. В будущем Вас могут отправить в зону ООС или перевести в другую воинскую часть. Но Вы имеете полное право сами решать, служить ли в другом месте или уходить со службы.
Армия по контракту
Азимут
Требования для желающих служить:
Кандидат должен быть пригоден на военную службу по состоянию здоровья. Для этого следует пройти медицинский осмотр.
Хорошая физическая подготовка и стрессоустойчивость.
Отсутствие судимостей.
Мотивация к службе в армии по контракту и защищать страну.
Сроки службы по контракту
Военнослужащие на должности сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет.
Военнослужащие на должности рядового состава – 3 года.
Военнослужащие, поступившие на службу в период мобилизации/демобилизации – 6 месяцев.
Для офицерского состава и военнослужащих, которым присвоено офицерское звание по результатам подготовки "военной кафедры" - от 2 до 5 лет.
В особый период – до его завершения.
Армия по контракту
Цензор.НЕТ
Что нужно для службы по контракту в Днепре
Для начала следует обратиться к военному комиссариату в Вашем районе, затем в военную часть и выбрать должность для службы.
Кроме этого, нужно собрать необходимые документы:
Копия паспорта и ИНН.
Автобиография в рукописном и напечатанном виде.
Фото 9*12.
Копии документов об образовании и трудовой деятельности.
Служебная характеристика.
Копии документов о семейном состоянии.
Медицинская справка о состоянии здоровья
Справка о составе семьи и место проживания.
Для военнообязанных – военный билет.
Справки о прохождении обязательного психиатрического и наркологического осмотров, а также про отсутствие о заболевании на туберкулез и гепатит.
Справка об отсутствии судимости.
Письменное согласие на проведение специальной проверки.
После этого Вы подписываете контракт на службу и проходите курс обучения по выбранной специальности.
Армия по контракту
LIGA.net
Сколько платят в армии по контракту
Заработная плата военнослужащих зависит от занимаемой должности, воинского звания и квалификации. Так, военнослужащие рядового состава получают от 7000 гривень, а сержантского состава - от 8300 гривень.
Отметим, что часть зарплаты военнослужащих содержит премии и доплаты за выполнение важных задач.
За службу в зоне ООС ежемесячно доплачивают 10 тысяч гривень. Если же армеец не находится на линии соприкосновения, то за месяц службы он получается надбавку в размере 4,5 тысяч гривень.
Зарплаты военнослужащих:
Стрелец – около 8600 гривень. На фронте – от 13 тысяч до 19 тысяч гривень.
Водитель – около 8600 гривень. На фронте – от 13 тысяч до 18 тысяч гривень.
Командир отделения - 13500 гривень. На фронте – от 14 тысяч до 20 тысяч гривень.
Лейтенант - 9500 гривень. На фронте – от 14 тысяч до 20 тысяч гривень.
Командир роты - от 11 тысяч гривень. На фронте – от 15 тысяч до 21 тысяч гривень.
Командир бригады - 16 тысяч гривень. На фронте – от 20 до 26 тысяч гривень.
Армія по контракту
Восточный проект
Льготы для военнослужащих по контракту
Ежегодно военнослужащим предоставляется материальная помощь в размере месячного оклада для решения бытовых вопросов, а также средства на оздоровление при предоставлении отпуска.
Кроме этого, при переезде на новое место военной службы в другой город выплачиваются средства в размере полного месячного обеспечения на военнослужащего и 50% месячного обеспечения на каждого члена семьи.
Военнослужащие-контрактники, не состоящие в браке, могут жить в специально приспособленных казармах в военной части. Те, кто состоит в браке – в семейных общежитиях. Военнослужащим, которые имеют выслугу более 20 лет, предоставляют постоянное жилье.
Также военнослужащие по контракту имеют право получать бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях, право лечение и отдых в пансионатах и санаториях.
Военнослужащие-контрактники имеют право на пенсионное обеспечение независимо от возраста в том случае, если выслуга составляет более 25 лет.
Армия по контракту
Politeka
Военные комиссариаты Днепра
Днепропетровский областной военный комиссариат: улица Шмидта, 16. Телефон: 056-745-24-17.
Амур-Нижнеднепровский район: улица Путиловская, 20. Телефон: 27-16-13.
Центральный район: улица Шмидта, 16. Телефон: 056-770-30-16
Соборный район: Соборная площадь, 11. Телефон: 056-744-43-94.
Шевченковский район: улица Короленко, 87. Телефон: 056-749-71-21.
Индустриальный район: улица Осення, 8. Телефон: 056-726-32-78.
Новокодакский район: улица Качалова, 5. Телефон: 056-794-85-77.
Чечеловский район: улица Шмидта, 13. Телефон: 056-770-30-16.
Самарский район: улица Электрическая, 1Б. Телефон: 056-728-00-02.
София Ковнир
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