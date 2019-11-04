Служба по контракту в Днепре: куда обращаться и сколько платят

В Украине стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу. Но многие украинцы для защиты своей страны не ждут призыва и идут служить по контракту.

OBOZREVATEL расскажет, кто в Днепре имеет право служить по контракту и сколько за это платят.

Армия по контракту Весь Харьков

Кто имеет право служить в армии по контракту

На военную службу по контракту принимают граждан призывного возраста, которые имеют высшее, профессионально-техническое, высшее или среднее образование и не проходили срочную военную службу.

Также имеют право служить женщины без воинского звания офицерского состава, но с соответствующим образованием и специальной подготовкой. Для них предоставляют такие должности: телефонист, телеграфист, повар, портной, медицинская сестра, фельдшер, бухгалтер и т.п.

Отметим, что в армию по контракту берут кандидатов от 18 до 40 лет. Но в особый период возраст увеличивается: для мужчин – 60 лет, для женщин – 50 лет.

Место службы по контракту Вы выбираете сами. Для начала Вы можете выбрать любую воинскую часть. Военнослужащие никогда не сидят на одном месте, поэтому им часто приходится менять место службы. В будущем Вас могут отправить в зону ООС или перевести в другую воинскую часть. Но Вы имеете полное право сами решать, служить ли в другом месте или уходить со службы.

Армия по контракту Азимут

Требования для желающих служить:

Кандидат должен быть пригоден на военную службу по состоянию здоровья. Для этого следует пройти медицинский осмотр. Хорошая физическая подготовка и стрессоустойчивость. Отсутствие судимостей. Мотивация к службе в армии по контракту и защищать страну.

Сроки службы по контракту

Военнослужащие на должности сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет.

Военнослужащие на должности рядового состава – 3 года.

Военнослужащие, поступившие на службу в период мобилизации/демобилизации – 6 месяцев.

Для офицерского состава и военнослужащих, которым присвоено офицерское звание по результатам подготовки "военной кафедры" - от 2 до 5 лет.

В особый период – до его завершения.

Армия по контракту Цензор.НЕТ

Что нужно для службы по контракту в Днепре

Для начала следует обратиться к военному комиссариату в Вашем районе, затем в военную часть и выбрать должность для службы.

Кроме этого, нужно собрать необходимые документы:

Копия паспорта и ИНН.

Автобиография в рукописном и напечатанном виде.

Фото 9*12.

Копии документов об образовании и трудовой деятельности.

Служебная характеристика.

Копии документов о семейном состоянии.

Медицинская справка о состоянии здоровья

Справка о составе семьи и место проживания.

Для военнообязанных – военный билет.

Справки о прохождении обязательного психиатрического и наркологического осмотров, а также про отсутствие о заболевании на туберкулез и гепатит.

Справка об отсутствии судимости.

Письменное согласие на проведение специальной проверки.

После этого Вы подписываете контракт на службу и проходите курс обучения по выбранной специальности.

Армия по контракту LIGA.net

Сколько платят в армии по контракту

Заработная плата военнослужащих зависит от занимаемой должности, воинского звания и квалификации. Так, военнослужащие рядового состава получают от 7000 гривень, а сержантского состава - от 8300 гривень.

Отметим, что часть зарплаты военнослужащих содержит премии и доплаты за выполнение важных задач.

За службу в зоне ООС ежемесячно доплачивают 10 тысяч гривень. Если же армеец не находится на линии соприкосновения, то за месяц службы он получается надбавку в размере 4,5 тысяч гривень.

Зарплаты военнослужащих:

Стрелец – около 8600 гривень. На фронте – от 13 тысяч до 19 тысяч гривень.

Водитель – около 8600 гривень. На фронте – от 13 тысяч до 18 тысяч гривень.

Командир отделения - 13500 гривень. На фронте – от 14 тысяч до 20 тысяч гривень.

Лейтенант - 9500 гривень. На фронте – от 14 тысяч до 20 тысяч гривень.

Командир роты - от 11 тысяч гривень. На фронте – от 15 тысяч до 21 тысяч гривень.

Командир бригады - 16 тысяч гривень. На фронте – от 20 до 26 тысяч гривень.

Армія по контракту Восточный проект

Льготы для военнослужащих по контракту

Ежегодно военнослужащим предоставляется материальная помощь в размере месячного оклада для решения бытовых вопросов, а также средства на оздоровление при предоставлении отпуска.

Кроме этого, при переезде на новое место военной службы в другой город выплачиваются средства в размере полного месячного обеспечения на военнослужащего и 50% месячного обеспечения на каждого члена семьи.

Военнослужащие-контрактники, не состоящие в браке, могут жить в специально приспособленных казармах в военной части. Те, кто состоит в браке – в семейных общежитиях. Военнослужащим, которые имеют выслугу более 20 лет, предоставляют постоянное жилье.

Также военнослужащие по контракту имеют право получать бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях, право лечение и отдых в пансионатах и санаториях.

Военнослужащие-контрактники имеют право на пенсионное обеспечение независимо от возраста в том случае, если выслуга составляет более 25 лет.

Новости Военный эксперт предложил способ борьбы с уклонистами от призыва в Украине

Армия по контракту Politeka

Военные комиссариаты Днепра

Днепропетровский областной военный комиссариат: улица Шмидта, 16. Телефон: 056-745-24-17.

Амур-Нижнеднепровский район: улица Путиловская, 20. Телефон: 27-16-13.

Центральный район: улица Шмидта, 16. Телефон: 056-770-30-16

Соборный район: Соборная площадь, 11. Телефон: 056-744-43-94.

Шевченковский район: улица Короленко, 87. Телефон: 056-749-71-21.

Индустриальный район: улица Осення, 8. Телефон: 056-726-32-78.

Новокодакский район: улица Качалова, 5. Телефон: 056-794-85-77.

Чечеловский район: улица Шмидта, 13. Телефон: 056-770-30-16.

Самарский район: улица Электрическая, 1Б. Телефон: 056-728-00-02.

София Ковнир

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся