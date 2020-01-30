Слишком доступно: сколько стоит заказать проститутку в Днепре 18+

В Днепре достаточно легко найти себе пару для пикантного времяпровождения. Это касается не только мужчин, но и женщин.

Подробнее о том, сколько стоит заказать эскорт-услуги в Днепре и чем вас готовы удивлять – расскажет OBOZREVATEL.

Проституция в Днепре funnycomp

Данная отрасль активно развивается и совершенствуется сотни лет. Сейчас, при наличии финансов и желания, житель любого города Украины может скрасить свой вечер в "приятной компании". Говорить о морали в данной статье мы не будем, но о том, что предлагают на рынке данных услуг в Днепре – разберем.

Сколько стоит любовь: от классики до особых пожеланий

Поисковик выдал нам много сайтов, связанных с возможностью "заказать" девушек. С представителями мужского пола немного сложнее, на многих площадках таких услуг просто нет.

Услуги легко можно найти в сети google

В первую очередь, любой сайт выдает информацию о возрасте, весе, росте и размере груди девушки, которая готова предоставить услуги. Чем ближе ее данные к мировым идеалам красоты, тем дороже оплата времени.

Основная информация Скриншот

Кроме параметров девушки, в анкете указана цена за час, два часа и ночь. Стоимость выезда по вашему адресу также оплачивается. Если перейти в профиль к каждой из "ночных бабочек" – можно ознакомиться с дополнительными услугами, предпочтениями и даже отзывами.

Клиент сам выбирает параметры Скриншот

Поисковики выдают много сайтов Скриншот

В среднем, стоимость проститутки в Днепре – от 300 до 2000 гривен за час. Цена зависит от внешних данных, навыков, опыта и умений.

Многие не готовы показывать лица Скриншот

Сайтов очень много Скриншот

Если говорить за цену ночи – то тут дороже. Все зависит от ваших финансовых возможностей. Стоимость варьируется от 1500 гривен до 10 000 гривен.

Все зависит от финансов заказчика Скриншот

Кроме того, цена зависит от услуг, которые вам интересны. Если хотите вызвать девушку, которая готова исполнить ваши особые пожелания, заплатить придется в несколько раз больше. Также стоимость может отражаться на "элитности" девушки. У некоторых дам всего несколько клиентов, но стоимость их услуг намного выше, чем у обычных проституток.

"На вкус и цвет" Скриншот

На каждом из сайтов по предоставлению эскорт-услуг разработана упрощенная система поиска с помощью фильтров. В них можно выбрать желаемые возрастные ограничения (от и до), вес девушки, размер груди и ценовую политику.

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Все доступные фильтры Скриншот

Девушки о себе Скриншот

Расширенный поиск дает возможность выбрать нужный район Днепра и дополнительные услуги, которые вам интересны.

Расширенный поиск Скриншот

Парень на ночь: что предлагают в Днепре

Если говорить о мужчинах, то тут выбор менее обширный. К тому же, многие мужчины публикуют на сайтах свои услуги под названием "Муж на час", что изначально имеет другое значение. К примеру, муж на час может починить розетку или кран, собрать диван или установить бойлер. Поэтому, многие путают "праведное с грешным". Открыто говорить об особенном способе заработка готовы не все мужчины. Но все же некоторые не стесняются.

Вот такое предложение в Днепре Скриншот

В среднем, стоимость одного часа с мужчиной стоит от 600 гривен. 2 часа – от 800 гривен.

Виктор отвлечет от повседневной суеты Скриншот

Так же, как и девушки, парни указывают, какие услуги для них приемлемы, а какие – табу.

Интим-услуги, которые предоставляет парень Скриншот

Другие мужчины предоставляют такие услуги, как "сопровождение обеспеченных дам". Судя по описанию, к проституции данный вид деятельности отношения не имеет. Но все же, объявление опубликовано на тематическом сайте – предоставление интим-услуг.

Сопровождение обеспеченных дам Скриншот

В 2019 году Днепропетровская область заняла второе место в списке городов и областей, где больше всего развита проституция. Соответствующую информацию предоставили в Национальной полиции Украины.

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