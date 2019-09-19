Скандал вокруг питания в школах Днепра: родители льготников жалуются на то, что их детей ущемляют

На странице в Facebook, которая направлена на открытое обсуждение образовательных вопросов, разгорелся самый настоящий скандал вокруг питания в школах.

OBOZREVATEL подробнее расскажет об особенностях и различиях меню в школах Днепра.

Родители льготников в школах Днепра жалуются на меню в столовых

"Подскажите, кто знает, почему в школе ввели раздельное меню для платников и бесплатников. И для бесплатников еда явно отличается не в лучшую сторону. Пусть родители не платят, но за нас оплачивает государство. Хотелось бы увидеть комментарий Продрезерва", - опубликовала свое обращение жительница Днепра и мама ребенка-школьника Анна Слепанева.

В комментариях под постом родители начали делиться своей точкой зрения. Многие родители акцентируют на том, что их дети относятся к одной из льготных категорий и кормят их в школах гораздо хуже:

"Моему ребенку дают дешевые макароны с сосиской, а платнику – пюре с отбивной и салатом"

"Знаете, я согласна доплатить эту разницу, лишь бы ребёнок не сидел голодный целый день"

"Тоже такое слышала от нашей 132 школы...дети едят через раз".

Кроме того, родители школьников заявляют о том, что отличаются не только блюда в меню, но и качество с размером порций:

"В 75 школе тоже бесплатников кормят не очень. Вообще объясняли, что бесплатное от платного должно отличаться только отсутствием сока и булки. А по факту ребёнок ест через раз, поскольку качество приготовления еды не очень. И размер порции явно с большим недовесом. Размер помидора одна четверть, котлета размером с фрикадельку и т. д"

По словам родителей, детей льготных категорий ущемляют в разнообразности меню: например, детям, которые питаются за родительский счет – дают на обед какао и сок, а льготникам – нет:

Как ранее сообщали в департаменте гуманитарной политики, одноразовое бесплатное питание в школах Днепра могут получить дети нескольких категорий. Согласно постановлению Кабмина, это:

- дети-сироты и дети, лишенные родительской заботы;

- дети с особенными потребностями, которые учатся в специальных и инклюзивных классах;

- ученики 1-4 классов из малообеспеченных семей, которые получают помощь от государства.

Кроме того, согласно решению горсовета еще за 2016 год, кушать в школьных столовых за деньги из городского бюджета могут:

- ученики 1-4 классов;

- ученики, у которых родитель - участник АТО или ООС;

- ученики из многодетных семей;

- ученики 5-11 классов из малообеспеченных семей, которые получают помощь от государства.

- ученики с инвалидностью;

- ученики, которые пострадали в результате аварии на ЧАЭС.

Еще освободить от оплаты за питание детей может педсовет. Это касается школьников, которые ходят на продленку:

- 10% от общего количества детей могут не платить вообще;

- 15% от общего количества детей могут платить только половину.

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Стоимость питания за счет средств местного бюджета в школах Днепра на сегодня:

- Для учащихся 1-4 классов и льготной категории - 19,03 грн;

- Для учащихся 5-11 классов льготной категории - 24,63 грн;

- Для учащихся 1-4 классов льготной категории ГПД (групп продленного дня) 100% - 23, 68 грн. и ГПД 50% - 11, 84 грн.

При оплате обедов за счет родительских средств цены согласуются с родительскими комитетами школ:

- Для учащихся 5-11 классов цена обеда варьируется от 30 гривен и выше;

- Для учащихся 1-4 классов, которые посещают группы продленного дня - от 30 гривен и выше;

- Полдник (или второй завтрак) - от 12 гривен.

https://school-food.dp.ua

Из городского бюджета оплачивается одноразовое питание – завтрак. То есть, обеды, полдники, дополнительные перекусы (соки, булочки, фрукты) - на усмотрение родителей и администрации школы.

Как сообщил подрядчик ООО "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5", который занимается питанием детей в садиках и школах города, по Днепру меню для учащихся 1-4 классов (завтрак) и детей льготных категорий - тендерное (питание оплачивает городской бюджет). Оно согласовано в год, и является неизменным:

Также подрядчик акцентировал, что если говорить о питании за родительские средства, то меню, обычно может различаться по школам. Ведь родители могут приобщиться к его составлению. Оно составляется на основе анкетирования:

Для организации бесплатного питания необходимо предоставить справку о получении помощи согласно закону Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям". Также необходимо заявление от родителей.

По всем вопросам организации питания, стоимости питания для различных возрастных категорий, все вопросы по меню, выходах порций, качества приготовления и качество обслуживания родители могут обращаться в ООО "Контракт Продрезерв 5" по телефону горячей линии: (097) 001-12-01 (Viber, WhatsApp, Telegram).

Также вы можете обратиться в Департамент гуманитарной политики Днепра по адресу проспект Дмитрия Яворницкого, 75А.

Яна Коваль

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