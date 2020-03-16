Сезон шашлыков во дворах многоэтажек: почему днепряне против

Первые теплые дни в Днепре отличились огромным количеством отдыхающих горожан во дворах многоэтажек. Большинство разжигали костры для шашлыка и устраивали пикник.

О том, почему такой вид отдыха более уместен вдали от жилых домов – расскажет OBOZREVATEL.

Мнение днепрян: почему не нужно жарить шашлыки во дворах многоэтажек

Конечно же, хорошая погода – отличный повод отдохнуть на природе. Но если вы хотите пожарить шашлыки – лучшим решением будет посетить специально отведенные для этого места. Например, арендовать беседку или зону отдыха, в которых есть необходимые условия, а в случае небольшого возгорания не случится пожар.

Согласно п.1.18 Правил пожарной безопасности в Украине, разводить костры, пользоваться открытым огнем на расстоянии менее 30 метров от зданий и сооружений, выбрасывать непотушенный уголь запрещается. Кстати, жарить шашлык разрешается исключительно на мангале и только при наличии огнетушителя. Также нужно следить, чтобы высота огня не была больше 50 см.

Так, по данным ГСЧС в Днепропетровской области, за последние выходные в городе и области произошло 54 пожара, из которых 34 возгорания – в экосистемах, и 15 – в жилом секторе. Кроме того, многие днепряне негативно относятся к такому виду отдыха:

"На проспекте Гагарина весенние шашлыки – постоянная история. Отношусь негативно, мне не нравятся дым и запахи, и распитие спиртных напитков. Я понимаю, что соседи из частных домов делают то же самое, и с таким же для остальных эффектом, но они это делают на своей территории, а не на общей", – поделилась днепрянка Алина Мельникова.

После посиделок остается мусор

Кроме того, после посиделок во дворах остается мусор. Если же бутылки от алкогольных напитков чаще выбрасывают в мусорные баки, то самодельные мангалы и костры никто не убирает.

"На этих выходных никто не жарил шашлыки, было холодно. А вот на прошлых – почти целый день. Музыка, маты, мусор, запах мяса и костра – все было слышно в квартире. А я живу на 7 этаже. Думаю, пора устанавливать таблички с надписью "жарьте шашлыки в специально отведенных местах". Это очень некультурно", – рассказал житель ж\м Тополь Богдан.

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Почему костер во дворе опасен для здоровья

Как оказалось, опасно даже просто находится недалеко от костра или мангала, вдыхая дым.

"Вред от костров такой же, как от предприятия, но в миниатюре. Шашлычница – это тот же источник выбросов, который работает на угле или дровах. Но он маленький, горит короткое время и радиус рассеивания небольшой. Вещества, которые выделяются, те же, что при любом другом горении, например на ТЭС. В момент горения в радиусе 3-5 метров всегда будут превышения по мелкодисперсной пыли и СО, для всех видов используемого сырья (уголь, дрова). Влияние на здоровье есть, просто из-за небольшой продолжительности оно незначительно", – рассказала эколог Татьяна Лампика.

Самодельный стол, который смастерили жители ж\м Тополь

Именно поэтому стоит разжигать костры и жарить мясо в специально отведенных зонах. Молодые родители также не согласны с любителями шашлыков в общественных местах:

"С ребенком просто невозможно выйти на прогулку! В одном конце двора мусор от вчерашнего шашлыка, в другом – уже костер разжигают, дышать нечем. Считаю, что за такое просто нужно штрафовать. Я не против вылазки на шашлык, но не во дворе многоэтажных домов", – рассказала жительница Днепра Анна.

Никто не убирает за собой после жарки мяса

Где в Днепре можно пожарить шашлык

В Днепре достаточно локаций, где можно отдохнуть на природе и пожарить шашлыки, не смущая своих соседей:

Воронцовский пляж

В районе пляжа у реки есть парк с беседками, которые можно арендовать. Место красивое и спокойное, идеально подойдет для воскресных вылазок на природу. Арендовать беседку можно с 10:00 до 23:00, стоимость – 600 гривен за 10 человек, 800 гривен – за 20 человек. Кроме того, на месте можно заказать пиццу.

Замечательное место для отдыха с друзьями Тыква Днепр

Коса на Победе

Арендовать беседку с мангалом (со стороны набережной) можно за 300 гривен. Кроме того, вы можете взять напрокат лодку или каяк. Также можно захватить с собой удочки и порыбачить.

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Беседки на Солнечном

Отдых в деревянных беседках на берегу Днепра, где открывается прекрасный вид на реку. Возле каждой беседки есть свой мангал. На территории беседок можно жарить шашлык, наслаждаться природой, загорать на чистом песке. Кроме того, на территории можно купить прохладительные напитки, уху, плов или заказать кальян.

Цены: беседка на 8-12 человек (понедельник-четверг) 600 грн/(пятница-воскресенье) 700 грн. Беседка на 20-25 человек – (понедельник-четверг) 800 грн /(пятница-воскресенье) 1000 грн. Беседка-домик на воде – 2000 грн, летняя беседка на воде – 1500 грн.

Отдых на ж\м Солнечный besedochka.com.uа

В Днепре можно отлично отдохнуть без вреда окружающим besedochka.com.uа

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