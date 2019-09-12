СБУ пытается заблокировать строительство баскетбольной арены, которую жители Каменского ждали 5 лет

Этот недострой знаком каждому жителю города. Заброшенный и забытый, он уже начал разрушаться на глазах. Но как только власть нашла средства, чтобы его достроить, объект сразу же привлек внимание Службы безопасности Украины. Но обо всём по порядку.

Строительство тренировочной базы со спортивной ареной на 3014 мест началось в Каменском еще в 2013 году в рамках подготовки страны к приему чемпионата "Евробаскет-2015". Но в связи с неспокойной ситуацией в Украине, в 2014 году Международная федерация баскетбола приняла решение перенести турнир в другую страну. А в Каменском остался недострой. Большой, перспективный и без финансирования. Объект был передан на баланс государства. Все шло к тому, что его постигнет судьба забытых проектов, здание просто рухнет, став памятником нереализованному потенциалу.

Баскетбольная арена в Каменском Событие

Получить финансирование стало возможно благодаря стартовавшему по инициативе президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского в 2018 г. проекту, который получил поддержку Кабмина, Министерства молодежи и спорта и Верховной Рады Украины.

По итогу Кабмином был утвержден объем субвенций из Государственного бюджета местным на создание новых и проведение строительно-ремонтных работ в уже существующих дворцах спорта и завершение начатых. И у нас такой объект был. В феврале 2019-го мэром Андреем Белоусовым было написано письмо в Кабмин с просьбой передать объект незавершенного строительства в собственность города. Приказом №11 от 27 февраля 2019 г. государственное агентство инфраструктурных проектов Украины удовлетворило просьбу, а 22 мая Кабмин принял решение выделить финансирование. Заявки тогда поступили из 12 городов Украины. Каменское оказалось в числе 6 городов-победителей. После чего был проведен прозрачный тендер и определена фирма-подрядчик, которая предложила наименьшую цену.

"Строительство ведется за счет государственного бюджета в рамках целевой программы по созданию многофункциональных Дворцов спорта. Многие города Украины участвовали в конкурсе. Каменское вошло в шестерку победителей. Мы выиграли конкурс и получили наибольшую сумму из госбюджета на строительство данного спорткомплекса. Здесь будут созданы все условия для того, чтобы наши спортсмены на профессиональном уровне могли заниматься спортом, становиться чемпионами Украины и, возможно, даже мира", - сказал Андрей Белоусов.

Андрей Белоусов

И вот в августе 2019 года за забором появилась техника, начали активно завозить стройматериалы и проводить работы. Радости жителей Каменского не было предела. Спорткомплекс такого уровня дает возможность не только заниматься спортом каменчанам, а и принимать в городе соревнования европейского уровня.

История вроде как обещала закончиться хеппи-эндом, пока на горизонте неожиданно (или ожидаемо?) не появились сотрудники местного СБУ.

Из собственных источников нашему журналисту удалось выяснить, что в Каменской горсовет, на балансе которого находится строящийся спорткомплекс, поступил запрос от СБУ с требованием предоставить им все заключенные договоры по этому объекту, начиная с 2011 года! Примечательно, что предлогом для таких требований стало всё тоже уголовное дело, из-за которого неделей ранее те же люди приходили в городской парк и требовали документы на детские аттракционы. Подписан документ всё тем же временно исполняющим обязанности начальника Каменского городского отдела товарищем по фамилии Чёрный. Было непонятно, какое отношение имеет спецслужба к спортивному комплексу, пока не вскрылась следующая информация.

Вот что на условиях анонимности рассказал нам представитель фирмы-подрядчика:

"Не знаю, совпадение это или нет, но как только нам поступила на счет предоплата и мы приступили к работам, мои рабочие заметили, что возле объекта какие-то люди наблюдают за происходящим из припаркованных машин. Сначала мы не придали этому значения и списали на любопытство горожан. Спустя несколько дней стало интереснее. Всё те же люди стали подходить к работникам и выпытывать информацию "А кто строит?", "А что строите?", "А как с вашим начальством связаться?"… И они связались таки. С непрозрачными намеками, что мы могли бы и поделиться, вернее сделать "благотворительный взнос на поддержку службы безопасности". И что чреват отказ от такого предложения арестами счетов, техники, обысками, что просто парализует работу"

Создается впечатление, что в Украине сейчас существует две Службы безопасности Украины, или в самой службе существует два крыла – те, кто воюют с террористами и российскими оккупантами, проводят спецоперации, и те, кто зарабатывает и "кошмарит" бизнес.

А теперь давайте вспомним, что говорил новый Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время форума в столице неделю назад:

"Все, что они делали, то это годами "кошмарили" бизнес по уже существующим отработанным схемам: находили или вносили уголовное производство, у следственного судьи получали постановление на следственные действия или оперативно-розыскную деятельность. Потом с этим постановлением проводили негласные следственные действия, обыски – забирали из офиса компьютеры, бухгалтерию, деньги, материалы, парализовали работу предприятия. А потом ждали, когда же бизнес придет просить выкуп. Мы эти схемы уничтожим. Полиция больше не имеет права просто так вмешиваться в деятельность бизнеса. Мы провели заседание правительства и приняли решение о ликвидации УБЭПа. Это еще незавершенное дело, но правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности сделает так же", – сказал Гончарук.

Алексей Гончарук

Как видим, новая власть в курсе происходящего, знает обо всех схемах и даже обещает их прикрыть. Но методы каменских сотрудников СБУ остаются старые. Силовики "доят" бизнес. Вместо того, чтобы ловить шпионов, спецслужба "кошмарит" в Каменском предпринимателей. И случай это не единичный, хотя многие бизнесмены предпочитают молчать и платить дань.

Мы уже писали о том, как СБУ-шники в Каменском заинтересовались детскими аттракционами в городском парке. Тогда мы призвали предпринимателей, которые столкнулись с похожей проблемой, не молчать и обращаться в редакцию. Прошло меньше недели, а таких обращений уже больше десяти. Мы продолжим писать о подобных фактах, когда сотрудники СБУ в Каменском пытаются заработать, злоупотребляя своим служебным положением и откровенно шантажируя предпринимателей города.

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