Ржавчина, оторванные сидения и курящие в салоне водители: когда в Днепре исчезнут старые маршрутки

В Днепре были инициированы рейды, направленные выяснить техническое состояние автопарка перевозчиков, работающих в городе.

В ходе инвентаризации стало известно, что 70 транспортных средств не могут перевозить пассажиров.

Подробнее об этом OBOZREVATEL узнал у заместителя директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры - начальника управления транспорта Днепровского городского совета Александра Лещенко.

70 транспортных средств не могут перевозить пассажиров

"Чаще всего, при осмотре транспортных средств было выявлено одно общее нарушение - это санитарно-гигиеническое состояние салона. А именно: грязные и порванные сидения, нарушения целостности обшивки салона автобуса, грязные шторы. Такие нарушения зафиксированы почти на всех маршрутах ", - сообщил Александр Лещенко.

Фото: Иван Васючков

Фото: Иван Васючков

Фото: Иван Васючков

Также Александр Лещенко добавил, что ко многим маршруткам есть претензии по внешнему виду - имеется ржавчина, трещины на лобовом стекле и зеркалах заднего вида.

Более подробно о состоянии маршруток и автобусов на своей странице в Facebook рассказал заведующий сектором контроля и мониторинга департамента транспорта Днепровского горсовета Иван Васючков:

"АТП пригоняли машины (которые набрали недостаточно баллов и были сняты с маршрутов) на повторные проверки. Мы уже осмотрели повторно 19 автобусов и ни один из них не набрал необходимый минимум. Все та же ржавчина, отпадающие сидения, порванные салоны, неработающие люки и т.д. Кто и как их осматривал перед подачей на повторный осмотр? Зря потраченное свое и наше время ".

Фото: Иван Васючков

Фото: Иван Васючков

Фото: Иван Васючков

Фото: Иван Васючков

Кроме того, некоторые водители позволяют себе курить в салоне автобуса:

По состоянию на 24 сентября специалистами департамента транспорта и транспортной инфраструктуры с привлечением общественности было осмотрено все городские автобусные маршруты в Днепре. Общее количество проверенных автобусов - 963 единицы, из которых 70 при проверке находились в неудовлетворительном состоянии и были отстранены от перевозки пассажиров предприятиями-перевозчиками.

Фото: Иван Васючков

Фото: Иван Васючков

Сейчас продолжаются переговоры между департаментом транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета и предприятиями-перевозчиками. Их цель - увеличение количества автобусов большой вместимости на маршрутах в Днепре.

"Первоочередная задача для департамента на сегодня - это исчезновение из маршрутов всех автобусов малой вместимости и замена их на автобусы средней и большой вместимости. В планах - завершить этот процесс в течение 2-2,5 лет ", - сообщил заместитель директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры - начальника управления транспорта Днепровского городского совета Александр Лещенко.

Первоначально планируется запуск больших автобусов на маршрутах, перевозящих пассажиров из жилых массивов к центральной части города. Уже сегодня, 1 октября, городские автобусы начинают работу в соответствии с требованиями.

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"В Днепр приехали большие автобусы нового перевозчика - 13 автобусов MAN A.21 пассажировместимостью 87 человек (30 сидячих мест), которые уже через несколько дней выйдут на один из маршрутов города. Предварительно рассматривается маршрут №38 (по ул. Успенская - ж /м Левобережный-3) ", - сообщил Иван Васючков.

Фото: Иван Васючков

Фото: Иван Васючков

Оставить жалобу, предложение или благодарность можно на странице Facebook "Смерть маршруткам", через Telegram канал @DepTransDMR или по телефонам горячей линии: (095) 732 12-12, (096) 732-12-12.

Яна Коваль

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