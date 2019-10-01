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1 октября • обновлено в 14:38
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Ржавчина, оторванные сидения и курящие в салоне водители: когда в Днепре исчезнут старые маршрутки

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В Днепре были инициированы рейды, направленные выяснить техническое состояние автопарка перевозчиков, работающих в городе.

В ходе инвентаризации стало известно, что 70 транспортных средств не могут перевозить пассажиров.

Подробнее об этом OBOZREVATEL узнал у заместителя директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры - начальника управления транспорта Днепровского городского совета Александра Лещенко.

70 транспортных средств не могут перевозить пассажиров

70 транспортных средств не могут перевозить пассажиров

"Чаще всего, при осмотре транспортных средств было выявлено одно общее нарушение - это санитарно-гигиеническое состояние салона. А именно: грязные и порванные сидения, нарушения целостности обшивки салона автобуса, грязные шторы. Такие нарушения зафиксированы почти на всех маршрутах ", - сообщил Александр Лещенко.

Ржавчина, оторванные сидения и курящие в салоне водители: когда в Днепре исчезнут старые маршрутки

Фото: Иван Васючков

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Ржавчина, оторванные сидения и курящие в салоне водители: когда в Днепре исчезнут старые маршрутки

Фото: Иван Васючков

Ржавчина, оторванные сидения и курящие в салоне водители: когда в Днепре исчезнут старые маршрутки

Фото: Иван Васючков

Также Александр Лещенко добавил, что ко многим маршруткам есть претензии по внешнему виду - имеется ржавчина, трещины на лобовом стекле и зеркалах заднего вида.

Более подробно о состоянии маршруток и автобусов на своей странице в Facebook рассказал заведующий сектором контроля и мониторинга департамента транспорта Днепровского горсовета Иван Васючков:

"АТП пригоняли машины (которые набрали недостаточно баллов и были сняты с маршрутов) на повторные проверки. Мы уже осмотрели повторно 19 автобусов и ни один из них не набрал необходимый минимум. Все та же ржавчина, отпадающие сидения, порванные салоны, неработающие люки и т.д. Кто и как их осматривал перед подачей на повторный осмотр? Зря потраченное свое и наше время ".

Ржавчина, оторванные сидения и курящие в салоне водители: когда в Днепре исчезнут старые маршрутки

Фото: Иван Васючков

Ржавчина, оторванные сидения и курящие в салоне водители: когда в Днепре исчезнут старые маршрутки

Фото: Иван Васючков

Ржавчина, оторванные сидения и курящие в салоне водители: когда в Днепре исчезнут старые маршрутки

Фото: Иван Васючков

Ржавчина, оторванные сидения и курящие в салоне водители: когда в Днепре исчезнут старые маршрутки

Фото: Иван Васючков

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Кроме того, некоторые водители позволяют себе курить в салоне автобуса:

По состоянию на 24 сентября специалистами департамента транспорта и транспортной инфраструктуры с привлечением общественности было осмотрено все городские автобусные маршруты в Днепре. Общее количество проверенных автобусов - 963 единицы, из которых 70 при проверке находились в неудовлетворительном состоянии и были отстранены от перевозки пассажиров предприятиями-перевозчиками.

Ржавчина, оторванные сидения и курящие в салоне водители: когда в Днепре исчезнут старые маршрутки

Фото: Иван Васючков

Ржавчина, оторванные сидения и курящие в салоне водители: когда в Днепре исчезнут старые маршрутки

Фото: Иван Васючков

Сейчас продолжаются переговоры между департаментом транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета и предприятиями-перевозчиками. Их цель - увеличение количества автобусов большой вместимости на маршрутах в Днепре.

"Первоочередная задача для департамента на сегодня - это исчезновение из маршрутов всех автобусов малой вместимости и замена их на автобусы средней и большой вместимости. В планах - завершить этот процесс в течение 2-2,5 лет ", - сообщил заместитель директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры - начальника управления транспорта Днепровского городского совета Александр Лещенко.

Первоначально планируется запуск больших автобусов на маршрутах, перевозящих пассажиров из жилых массивов к центральной части города. Уже сегодня, 1 октября, городские автобусы начинают работу в соответствии с требованиями.

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"В Днепр приехали большие автобусы нового перевозчика - 13 автобусов MAN A.21 пассажировместимостью 87 человек (30 сидячих мест), которые уже через несколько дней выйдут на один из маршрутов города. Предварительно рассматривается маршрут №38 (по ул. Успенская - ж /м Левобережный-3) ", - сообщил Иван Васючков.

Ржавчина, оторванные сидения и курящие в салоне водители: когда в Днепре исчезнут старые маршрутки

Фото: Иван Васючков

Ржавчина, оторванные сидения и курящие в салоне водители: когда в Днепре исчезнут старые маршрутки

Фото: Иван Васючков

Оставить жалобу, предложение или благодарность можно на странице Facebook "Смерть маршруткам", через Telegram канал @DepTransDMR или по телефонам горячей линии: (095) 732 12-12, (096) 732-12-12.

Яна Коваль

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Место
Украина Днепр
Теги
маршрутка водитель маршрутки
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