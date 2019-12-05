Роды в Днепре: сколько стоит и где рожать

Для каждой девушки роды – это нечто таинственное. Ведь всю беременность она ждет тот день, когда впервые увидит маленькое чудо. Но процесс родов – нелегкий, и их стоимость слишком завышена.

Где лучше рожать – в частных клиниках или государственных больницах? Во сколько обойдутся роды в Днепре? Подробнее об этом расскажет OBOZREVATEL.

Роды в Днепре UaUa.INFO

Где лучше рожать

Будущие родители часто задумываются о том, где лучше рожать – в частной клинике или государственной больнице. Все зависит от желания получить максимальный комфорт и качество помощи врачей.

Для родов в частной клинике необходимо подписать соответствующий контракт и выбрать врача, который будет следить за протеканием беременности, и присутствовать на родах. Плюсом рожать в частных клиниках является современное и качественное оборудование, просторные и уютные палаты, а также помощь в любой момент профессиональных врачей европейских стандартов.

В частных роддомах условия нахождения матери и ребенка значительно отличаются от условий в государственных больницах. Здесь круглосуточно соблюдают санитарные нормы и эпидемиологические стандарты.

Кроме этого, в частных роддомах предоставляют правильное и сбалансированное питание из высококачественных и свежих продуктов.

В государственных больницах родить ребенка намного дешевле. Но нынешнее состояние днепровских роддомов не совсем соответствует нормам.

Для родов в государственной больнице следует встать на учет в женскую консультацию по месту прописки. Отметим, что выбрать ведущего врача как в частных роддомах – невозможно.

Минус государственных роддомов в том, что оборудование давно устаревшее и изношенное. Поэтому это может навредить здоровью матери и ребенка.

На сегодняшний день государственные больницы стараются следовать европейским стандартам и делают все, чтобы качество помощи улучшилось: закупают новое оборудование, проводят бесплатные консультации для будущих родителей и т.д.

Роды в Днепре novostdon.ru

Стоимость родов в Днепре

Стоимость родов в частных клиниках Днепра значительно отличается от государственных. Так, в одной из частных клиник Днепра естественные роды обойдутся от 100 тысяч гривень. А за кесарево сечение придется заплатить от 150 тысяч гривень.

В эту стоимость входит:

Комфортная и одноместная палата;

Круглосуточные консультации и наблюдение врачей;

Сбалансированное питание из свежих и натуральных продуктов;

Сдача необходимых анализов;

Телевизор и Wi-Fi;

Отдельный родильный зал;

Качественное и новое оборудование;

Кондиционер и многое другое.

Отметим, что на родах в частных клиниках присутствует не более 12 человек медицинского персонала.

Согласно законодательству Украины, медицина в нашей стране бесплатная. Но все же за роды в государственных больницах приходится платить.

Днепрянка Лилия в этом году родила прекрасную дочь в одном из государственных роддомов города:

"В государственных роддомах можно выбрать платную или бесплатную палату. Платная палата очень просторная и комфортная, там есть все необходимое – телевизор, душ, туалет. Такие удобства обойдутся около 1 тысячи гривень. А вот состояние бесплатных палат намного хуже. Количество мест в палате – до десяти человек. Вот со мной лежали еще четыре роженицы. В принципе, все стерильно и чисто. Я рожала зимой, поэтому отопление работало, и иногда было даже жарко (приходилось проветривать палату).

Роды в государственных больницах – бесплатны. Но чтобы все прошло идеально и с комфортом, приходилось доплачивать врачам. Так как многие относились ко мне с халатностью и иногда просто игнорировали. В общем, хоть все и бесплатно, но с этими "подачками" нам все обошлось около 7 тысяч гривень. Плюс сумку в роддом мы собрали за 3 тысячи гривень. И это еще дешево, так как по рассказам других рожениц они платили намного больше (больше 10 тысяч гривень)", – рассказала Лилия.

Роды в Днепре 1news.zp.ua

OBOZREVATEL разузнал цены в государственных роддомах, и как выяснилось, стоимость таких родов обойдется около 10 тысяч гривень. Отметим, что за кесарево сечение придется заплатить на несколько тысяч больше – около 12-13 тысяч гривень.

Кроме этого, в Днепре при государственных роддомах существуют перинатальные центры. Стоимость родов в подобных центрах составит от 10 тысяч до 20 тысяч гривень. Здесь предоставят максимальный комфорт и уют.

Роды в Днепре moirebenok.ua

Сумка в роддом

В роддом необходимо обязательно собрать целый список документов и вещи для матери и ребенка.

Документы:

Паспорт;

Родовой сертификат;

Страховой полис;

Обменная карта беременной;

Справка о флюорографии мужа (при партнерских родах);

Договор с роддомом (в частных клиниках);

Копии листков нетрудоспособности, выданные во время беременности.

Кроме этого следует собрать сумку с вещами для будущей мамы и новорожденного:

Одежда для мамочки (ночная рубашка, халат, носки);

Косметичка;

Туалетные принадлежности;

Питьевая вода;

Еда для перекуса;

Полотенце и резиновые тапочки;

Компрессионные чулки.

Вещи для малыша:

Пеленки;

Одеяло;

Памперсы;

Распашонки;

Ползунки;

Чепчик;

Полотенце;

Детское мыло.

Роды в Днепре Клео.Ру

Также понадобятся послеродовые прокладки, детские влажные салфетки, пеленки для осмотра, бюстгальтер для кормления.

Отметим, что будущие мамочки могут купить или заказать уже собранную сумку. Стоимость таких наборов – от 1500 до 2500 гривень.

Роддомы Днепра

Городской родильный дом №1: ул. Воскресенская, 2. Телефон: (056) 745-10-90, 745-11-63.

Областной перинатальный Центр со стационаром (Городской родильный дом №2): ул. Космическая, 17. Телефон: (0562) 68-42-89.

Родильный дом Городской клинической больницы №2: ул. Щербаня, 1. Телефон: (0562) 68 40 69.

Роддом областной больницы им. Мечникова: пл. Соборная, 14/6. Телефон: (056) 713-51-08.

Роддом железнодорожной больницы: ул. Кедрина, 55. Телефон: (0562) 33-16-03, 33-16-07.

Городской родильный дом №9: просп. Мануйловский, 29. Телефон: (0562) 23-14-63.

Роддом специализированной Медико-санитарной части № 6: ул. Суворова, 8. Телефон: (056) 792-44-36.

"Генезис" Центр репродуктивной медицины: ул. Рыбинская, 119/120. Телефон: (056) 370–13–23, (056) 370–13–24.

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