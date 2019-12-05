Роды в Днепре: сколько стоит и где рожать

Для каждой девушки роды – это нечто таинственное. Ведь всю беременность она ждет тот день, когда впервые увидит маленькое чудо. Но процесс родов – нелегкий, и их стоимость слишком завышена.
Где лучше рожать – в частных клиниках или государственных больницах? Во сколько обойдутся роды в Днепре? Подробнее об этом расскажет OBOZREVATEL.
Роды в Днепре
UaUa.INFO
Где лучше рожать
Будущие родители часто задумываются о том, где лучше рожать – в частной клинике или государственной больнице. Все зависит от желания получить максимальный комфорт и качество помощи врачей.
Для родов в частной клинике необходимо подписать соответствующий контракт и выбрать врача, который будет следить за протеканием беременности, и присутствовать на родах. Плюсом рожать в частных клиниках является современное и качественное оборудование, просторные и уютные палаты, а также помощь в любой момент профессиональных врачей европейских стандартов.
В частных роддомах условия нахождения матери и ребенка значительно отличаются от условий в государственных больницах. Здесь круглосуточно соблюдают санитарные нормы и эпидемиологические стандарты.
Кроме этого, в частных роддомах предоставляют правильное и сбалансированное питание из высококачественных и свежих продуктов.
В государственных больницах родить ребенка намного дешевле. Но нынешнее состояние днепровских роддомов не совсем соответствует нормам.
Для родов в государственной больнице следует встать на учет в женскую консультацию по месту прописки. Отметим, что выбрать ведущего врача как в частных роддомах – невозможно.
Минус государственных роддомов в том, что оборудование давно устаревшее и изношенное. Поэтому это может навредить здоровью матери и ребенка.
На сегодняшний день государственные больницы стараются следовать европейским стандартам и делают все, чтобы качество помощи улучшилось: закупают новое оборудование, проводят бесплатные консультации для будущих родителей и т.д.
Роды в Днепре
novostdon.ru
Стоимость родов в Днепре
Стоимость родов в частных клиниках Днепра значительно отличается от государственных. Так, в одной из частных клиник Днепра естественные роды обойдутся от 100 тысяч гривень. А за кесарево сечение придется заплатить от 150 тысяч гривень.
В эту стоимость входит:
Комфортная и одноместная палата;
Круглосуточные консультации и наблюдение врачей;
Сбалансированное питание из свежих и натуральных продуктов;
Сдача необходимых анализов;
Телевизор и Wi-Fi;
Отдельный родильный зал;
Качественное и новое оборудование;
Кондиционер и многое другое.
Отметим, что на родах в частных клиниках присутствует не более 12 человек медицинского персонала.
Согласно законодательству Украины, медицина в нашей стране бесплатная. Но все же за роды в государственных больницах приходится платить.
Днепрянка Лилия в этом году родила прекрасную дочь в одном из государственных роддомов города:
"В государственных роддомах можно выбрать платную или бесплатную палату. Платная палата очень просторная и комфортная, там есть все необходимое – телевизор, душ, туалет. Такие удобства обойдутся около 1 тысячи гривень. А вот состояние бесплатных палат намного хуже. Количество мест в палате – до десяти человек. Вот со мной лежали еще четыре роженицы. В принципе, все стерильно и чисто. Я рожала зимой, поэтому отопление работало, и иногда было даже жарко (приходилось проветривать палату).
Роды в государственных больницах – бесплатны. Но чтобы все прошло идеально и с комфортом, приходилось доплачивать врачам. Так как многие относились ко мне с халатностью и иногда просто игнорировали. В общем, хоть все и бесплатно, но с этими "подачками" нам все обошлось около 7 тысяч гривень. Плюс сумку в роддом мы собрали за 3 тысячи гривень. И это еще дешево, так как по рассказам других рожениц они платили намного больше (больше 10 тысяч гривень)", – рассказала Лилия.
Роды в Днепре
1news.zp.ua
OBOZREVATEL разузнал цены в государственных роддомах, и как выяснилось, стоимость таких родов обойдется около 10 тысяч гривень. Отметим, что за кесарево сечение придется заплатить на несколько тысяч больше – около 12-13 тысяч гривень.
Кроме этого, в Днепре при государственных роддомах существуют перинатальные центры. Стоимость родов в подобных центрах составит от 10 тысяч до 20 тысяч гривень. Здесь предоставят максимальный комфорт и уют.
Роды в Днепре
moirebenok.ua
Сумка в роддом
В роддом необходимо обязательно собрать целый список документов и вещи для матери и ребенка.
Документы:
Паспорт;
Родовой сертификат;
Страховой полис;
Обменная карта беременной;
Справка о флюорографии мужа (при партнерских родах);
Договор с роддомом (в частных клиниках);
Копии листков нетрудоспособности, выданные во время беременности.
Кроме этого следует собрать сумку с вещами для будущей мамы и новорожденного:
Одежда для мамочки (ночная рубашка, халат, носки);
Косметичка;
Туалетные принадлежности;
Питьевая вода;
Еда для перекуса;
Полотенце и резиновые тапочки;
Компрессионные чулки.
Вещи для малыша:
Пеленки;
Одеяло;
Памперсы;
Распашонки;
Ползунки;
Чепчик;
Полотенце;
Детское мыло.
Роды в Днепре
Клео.Ру
Также понадобятся послеродовые прокладки, детские влажные салфетки, пеленки для осмотра, бюстгальтер для кормления.
Отметим, что будущие мамочки могут купить или заказать уже собранную сумку. Стоимость таких наборов – от 1500 до 2500 гривень.
Роддомы Днепра
Городской родильный дом №1: ул. Воскресенская, 2. Телефон: (056) 745-10-90, 745-11-63.
Областной перинатальный Центр со стационаром (Городской родильный дом №2): ул. Космическая, 17. Телефон: (0562) 68-42-89.
Родильный дом Городской клинической больницы №2: ул. Щербаня, 1. Телефон: (0562) 68 40 69.
Роддом областной больницы им. Мечникова: пл. Соборная, 14/6. Телефон: (056) 713-51-08.
Роддом железнодорожной больницы: ул. Кедрина, 55. Телефон: (0562) 33-16-03, 33-16-07.
Городской родильный дом №9: просп. Мануйловский, 29. Телефон: (0562) 23-14-63.
Роддом специализированной Медико-санитарной части № 6: ул. Суворова, 8. Телефон: (056) 792-44-36.
"Генезис" Центр репродуктивной медицины: ул. Рыбинская, 119/120. Телефон: (056) 370–13–23, (056) 370–13–24.
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