Реклама на стенах и шприцы под ногами: днепряне вышли на борьбу против наркотиков
В Днепре на жилмассиве Парус жителей беспокоит вновь появившаяся реклама наркотиков на стенах жилых домов и других зданий.
Кроме того, в некоторых местах невозможно ходить, если пристально не смотреть под ноги: зависимые люди оставляют после себя иглы и шприцы. Подробнее о том, как жители Днепра успешно борются с рекламой наркотиков – расскажет OBOZREVATEL.
Житель жилмассива Парус Александр Ляхов опубликовал в Facebook фотографии, которые никого не оставят равнодушным: в переулке Парусном устроили настоящую наркоточку, где люди с зависимостью даже не посчитали нужным убрать за собой использованные иглы, шприцы и пузырьки от веществ. Некоторые иглы вогнали в деревья, которые растут в переулке:
"Пора снова делать уборку? Нафоткалось..."
Как рассказал Александр Ляхов, данная часть переулка – одно из самых злосчастных мест на жилмассиве Парус.
Кроме того, на районе снова начала появляться реклама наркотических веществ, с которой активные жители Паруса боролись еще в 2019 году. Днепряне поняли, что на этот раз снова не могут находиться в стороне и вышли на рейд по борьбе с рекламой наркотиков.
Как рассказала одна из организаторов рейда Ася Ширяева, инициатором акции стали участники группы в Facebook Актив ж\м Парус:
"В группе мы стараемся поднимать вопросы, касающиеся социальной жизни массива и безопасности. Наркореклама на стенах жилых домов, гаражей и построек появляется, как "грибы после дождя". Массив спальный, и на такую рекламу смотрят дети и подростки".
Как рассказала днепрянка, идея возникла еще в прошлом году. Надписями был "испачкан" весь массив:
"Тогда мы поняли, что нужно срочно что-то делать. В группе нашли людей, готовых выйти на рейды, краску предоставили также неравнодушные к проблеме люди. В 2019 году, силами жителей, массив Парус был полностью избавлен от рекламы наркотиков. И долгое время новые надписи не появлялись".
Как рассказала жительница ж\м Парус Ася Ширяева, весной 2020 года снова появились новые надписи. Было решено продолжить опыт прошлого года и выйти в рейды по закрашиванию наркорекламы.
"На сегодня, благодаря активным и неравнодушным жителям массива, проведено два рейда. Благодарим Елену Кутакову, Нину Массажную, Светлану Самую, Светлану Роскошу, Ольгу Галилео. К слову, днепрянин Максим Иванов предложил не просто закрашивать надписи, а немножко "внести красоты" и изготовил трафарет с парусниками".
Как рассказала Ася Ширяева, на сегодня реклама наркотиков уничтожена на таких локациях:
Первый Парус, вдоль Набережной;
Переулок Парусный (дома 8, 9, 10);
Участок вокруг супермаркета Варус;
Часть домов и гаражей по улице Гидропарковой.
Территория, которую обошли, указана на карте:
"Пока все держится на инициативе и желании людей сделать ж/м Парус лучше и безопаснее. На этом рейды не закончились, надеемся, очень скоро обойдем весь массив".
"Если есть желающие присоединиться к акции – будем только рады. Администраторы группы в Facebook ответят на все интересующие вопросы. Будет замечательно, если каждый жилой массив в лице неравнодушных жителей выйдет на борьбу с наркорекламой", – подытожила Ася Ширяева.
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