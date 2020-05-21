Реклама на стенах и шприцы под ногами: днепряне вышли на борьбу против наркотиков

В Днепре на жилмассиве Парус жителей беспокоит вновь появившаяся реклама наркотиков на стенах жилых домов и других зданий.

Кроме того, в некоторых местах невозможно ходить, если пристально не смотреть под ноги: зависимые люди оставляют после себя иглы и шприцы. Подробнее о том, как жители Днепра успешно борются с рекламой наркотиков – расскажет OBOZREVATEL.

Как жители ж\м Парус избавляют город от рекламы наркотиков Ася Ширяева

Житель жилмассива Парус Александр Ляхов опубликовал в Facebook фотографии, которые никого не оставят равнодушным: в переулке Парусном устроили настоящую наркоточку, где люди с зависимостью даже не посчитали нужным убрать за собой использованные иглы, шприцы и пузырьки от веществ. Некоторые иглы вогнали в деревья, которые растут в переулке:

Место, опасное для жизни Александр Ляхов‎

Переулок Парусный, 8 Александр Ляхов‎

"Пора снова делать уборку? Нафоткалось..."

Локация находится за стоянкой Александр Ляхов‎

Ответственные горожане не могут стоять в стороне Александр Ляхов‎

Будьте осторожнее с такими находками Александр Ляхов‎

Во дворе много детей и опасностей для их жизней Александр Ляхов‎

Как рассказал Александр Ляхов, данная часть переулка – одно из самых злосчастных мест на жилмассиве Парус.

Кроме того, на районе снова начала появляться реклама наркотических веществ, с которой активные жители Паруса боролись еще в 2019 году. Днепряне поняли, что на этот раз снова не могут находиться в стороне и вышли на рейд по борьбе с рекламой наркотиков.

Как рассказала одна из организаторов рейда Ася Ширяева, инициатором акции стали участники группы в Facebook Актив ж\м Парус:

"В группе мы стараемся поднимать вопросы, касающиеся социальной жизни массива и безопасности. Наркореклама на стенах жилых домов, гаражей и построек появляется, как "грибы после дождя". Массив спальный, и на такую рекламу смотрят дети и подростки".

Как рассказала днепрянка, идея возникла еще в прошлом году. Надписями был "испачкан" весь массив:

"Тогда мы поняли, что нужно срочно что-то делать. В группе нашли людей, готовых выйти на рейды, краску предоставили также неравнодушные к проблеме люди. В 2019 году, силами жителей, массив Парус был полностью избавлен от рекламы наркотиков. И долгое время новые надписи не появлялись".

Возможно, так удастся спасти много жизней Оля Галилео

Как рассказала жительница ж\м Парус Ася Ширяева, весной 2020 года снова появились новые надписи. Было решено продолжить опыт прошлого года и выйти в рейды по закрашиванию наркорекламы.

"На сегодня, благодаря активным и неравнодушным жителям массива, проведено два рейда. Благодарим Елену Кутакову, Нину Массажную, Светлану Самую, Светлану Роскошу, Ольгу Галилео. К слову, днепрянин Максим Иванов предложил не просто закрашивать надписи, а немножко "внести красоты" и изготовил трафарет с парусниками".

На рейдах трудятся как взрослые, так и дети Оля Галилео

В процессе борьбы с рекламой наркотиков Оля Галилео

Как рассказала Ася Ширяева, на сегодня реклама наркотиков уничтожена на таких локациях:

Первый Парус, вдоль Набережной;

Переулок Парусный (дома 8, 9, 10);

Участок вокруг супермаркета Варус;

Часть домов и гаражей по улице Гидропарковой.

Территория, которую обошли, указана на карте:

Территория, на которой реклама наркотиков уже закрашена Ася Ширяева

"Пока все держится на инициативе и желании людей сделать ж/м Парус лучше и безопаснее. На этом рейды не закончились, надеемся, очень скоро обойдем весь массив".

Присоединяйтесь к рейдам на своих жилмассивах Александр Ляхов‎

"Если есть желающие присоединиться к акции – будем только рады. Администраторы группы в Facebook ответят на все интересующие вопросы. Будет замечательно, если каждый жилой массив в лице неравнодушных жителей выйдет на борьбу с наркорекламой", – подытожила Ася Ширяева.

Надпись закрашивают и наносят картинку с помощью трафарета Оля Галилео

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