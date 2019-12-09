Развод через суд в Днепре: сроки и подробности оформления

В Днепре расторгнуть брак через суд – процедура нелегкая. Так, можно столкнуться с некоторыми трудностями и сроки развода затянутся.

Как в Днепре оформить развод через суд и что для этого нужно – OBOZREVATEL расскажет далее.

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В каком случае происходит развод через суд

Расторжение брака в судебном порядке производится в том случае, если у пары есть несовершеннолетние дети или совместно нажитое имущество.

Так, в суд необходимо подать письменный договор о том, с кем будут проживать дети после развода, и как будут обеспечивать и воспитывать один из родителей.

Алименты после развода

Согласно законодательству Украины, следует оформить договор о том, кто будет платить алименты на ребенка. После этого договор необходимо нотариально заверить.

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Сроки развода через суд

В случае если пара обоюдно согласна на расторжение брака, то это происходит в течение месяца.

Процесс может затянуться на несколько месяцев, если одна из сторон против развода. Далее оформление расторжения брака зависит от адвоката или юриста.

Отметим, что развод по соглашению одной из сторон – возможен. Для этого следует подать в суд исковое заявление о расторжении брака. Нужно быть готовым к тому, что процесс развода может затянуться на длительный период.

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В каких случаях развод через суд невозможен

Расторжение брака во внесудебном и судебном порядке запрещен в том случае, если супруга беременная или в течении одного года с момента рождения ребенка.

Развестись в таких случаях можно только при некоторых нюансах:

В свидетельстве о рождении ребенка отсутствует графа об отце;

Преступление со стороны одного из супругов;

Биологическим отцом ребенка является другой мужчина.

Документы для оформления развода через суд:

Заявление о разводе в двух экземплярах;

Свидетельство о браке;

Копия свидетельства о рождении ребенка;

Чек об оплате судебного сбора;

Копия паспорта истица.

Пример заявления на развод через суд moirebenok.ua

Сложности оформления развода через суд в Днепре

Житель Днепра Анатолий со своей бывшей женой не могли развестись три месяца:

"Жена не хотела давать развод. Я обратился к адвокату с исковым заявлением, оплатил за это 400 гривень. Три месяца нас не могли развести. Я приходил на заседание суда, а его переносили. Причина была одна: "У Вас маленькие дети, им еще нет 18 лет".

В результате наш брак расторгли спустя три месяца. Конечно, чтобы ускорить процесс, можно было доплатить нужным людям. Но мне это не горело, поэтому я ждал три месяца", – рассказал Анатолий.

Развод через суд в Днепре Razvod24.ru

Куда обращаться в Днепре

Заявление о расторжении брака необходимо подать в суд по месту жительства ответчика.

Шевченковский районный суд: просп. Дмитрия Яворницкого, 57.

Соборный районный суд: ул. Паторжинского, 18А. Телефон: 056-720-93-64.

Индустриальный районный суд: просп. Газеты "Правда", 84. Телефон: 056-720-94-08.

Амур-Нижнеднепровский районный суд: ул. Новосельная, 9. Телефон: 056-223-81-95.

Самарский районный суд: ул. Электрическая, 1А. Телефон: 056-728-22-36.

Новокодакский районный суд: ул. Коробова, 6. Телефон: 056-370-77-51.

Центральный районный суд: ул. Пушкина, 29. Телефон: 056-233-50-26.

Чечеловский районный суд: просп. Пушкина, 77Б. Телефон: 056-371-27-02.

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