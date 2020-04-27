Работа удаленно в Днепре: кому готовы платить 25 000 гривен и больше

В период карантина многие днепряне перешли на удаленную форму работы. Незаслуженно считается, что на удаленке платят меньше, хотя это ошибочное мнение.

OBOZREVATEL развеет мифы и расскажет, сколько можно заработать в Днепре, трудясь удаленно.

Работа на удаленке в Днепре: какие зарплаты предлагают ua.depositphotos

Согласно данным сервисов по поиску работы, в Днепре достаточно предложений по трудоустройству в удаленном режиме. Лидируют по количеству предложений вакансии в сферах IT, администрирования, делопроизводства и дизайна. Не отстают такие сферы, как маркетинг, реклама и PR. Достаточно много предложений в сфере культуры.

В Днепре много предложений по работе удаленно work.ua

Согласно информации сайтов по поиску работы в Днепре, средняя зарплата в городе на сегодня – 12 000 гривен.

По данным сайтов по поиску работы, средняя зарплата в Днепре составляет 12 000 гривен work.ua

По последним данным Министерства финансов Украины, средняя заработная плата в Днепре – 11 003 гривны. На сегодня – это один из самых высоких показателей по украинским регионам.

Средние зарплаты по Украине Министерство финансов Украины

В Днепре - одни из самых высоких зарплат по Украине Министерство финансов Украины

Будучи высококвалифицированным специалистом, работая удаленно в Днепре можно заработать до 60 000 гривен. Конечно же, претендуя на такую заработную плату, от работника требуется высокий уровень образования и опыт, а также удачно закрытые кейсы и проекты. Многие работодатели, предлагающие высокую зарплату, также требуют знание иностранного языка, в некоторых случаях – нескольких языков.

В ТОП самых высокооплачиваемых вакансий в Днепре на удаленке входят:

Сфера IT – от 8000 до 60 000 гривен;

Администрирование, руководство среднего звена – от 6000 до 45 000 гривен;

Дизайн – от 10 000 до 25 000 гривен;

Преподавание иностранных языков – от 10 000 до 25 000 гривен;

Логистика – от 10 000 до 20 000 гривен.

Заработок выше среднего также предлагают специалистам в сферах инженерии, SEO, SMM, менеджмента и юриспруденции.

Знание иностранных языков помогут найти достойную работу на удаленке work.ua

Важен опыт работы и навыки work.ua

По данным Торгово-промышленной палаты, во время карантина в Украине уровень безработицы составляет 13,7-15,4% – это самый высокий показатель за последние 15 лет в стране. За первый месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 млн человек.

Как сообщают в Государственной службе занятости, по последним данным уровень безработицы в Украине остается выше среднего по сравнению со странами Европейского союза. Первыми работу потеряли те, кто неформально работал в отраслях, деятельность которых была остановлена ​​на время карантина – это около 1 млн человек из 4 млн, занятых в этих отраслях. Также в большинстве случаев работу потеряли те работники, которые не смогли добираться на работу из-за остановки пассажирского сообщения.

Уровень безработицы в Украине растет Pinterest

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