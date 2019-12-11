Работа для несовершеннолетних в Днепре: как оформиться и сколько платят

Чаще всего несовершеннолетние сотрудники готовы работать на минимальную ставку для получения первых собственных денег и опыта работы.

Несмотря на это, работодатель несет большую ответственность за работника, которому еще не исполнилось 18 лет.

О нюансах и особенностях трудоустройства несовершеннолетних расскажет OBOZREVATEL.

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С какого возраста принимают на работу в Днепре

Несовершеннолетними считаются лица, не достигшие 18 лет. Самостоятельно устроиться на работу можно с 16 лет, а при согласии одного из родителей – с 15 лет. При желании или большой потребности в Днепре существует возможность работать даже с 14 лет, но есть обязательные условия: на работу берут только тех школьников и учащихся профтехучилищ, чьи родители в письменном виде дают разрешение, чтобы трудовая деятельность не нарушала учебный процесс.

Какие документы нужны подростку для оформления на работу

– паспорт, в Украине его выдают с 14 лет;

– РНУКПН (ранее ИНН) – самостоятельно подросток может получить также с 14 лет;

– письменное согласие на работу от одного из родителей и копию его паспорта, если подростку 14–15 лет;

– справку с заключением о прохождении медосмотра (приложение 8 к порядку № 246). До подписания трудового договора потенциальный работник проходит обязательный медосмотр и до 21 года обязан проходить его каждый год. Если противопоказаний для работы нет, можно оформляться;

– трудовую книжку – если уже успели поработать; новую оформляет работодатель и делает первую запись.

Сколько часов может работать несовершеннолетний

Как указано в КЗоТ (статья 51), несовершеннолетним работникам устанавливается сокращенное рабочее время:

с 16 до 18 лет – 36 часов в неделю;

с 14 до 16 лет – 24 часа в неделю.

Ученики, которые работают во время учебного года в свободное время, могут работать не более:

с 16 до 18 лет – 18 часов в неделю. В какой-то день подросток может работать 4 часа, в какой-то три, главное не превышать 18-часовую норму.

с 14 до 16 лет – 12 часов в неделю.

Кстати, правило "сокращенный рабочий день перед праздниками" среди подростков не работает, так как их рабочий день не полный.

Какие работы запрещены

Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины №46, до 18 лет запрещена любая тяжелая, вредная и опасная работа, а также работа под землей. С полным списком можно ознакомиться тут. Подросткам рекомендуется работать аниматорами, официантами, продавцами кофейный напитков, доставщиками еды и товаров из интернет-магазинов.

На работы, где взрослому нужна медицинская книжка, нужна она и работнику-подростку. Кроме того, существуют ограничения в подъеме тяжестей во время работы для несовершеннолетних:

Скриншот ВР Украины

К какой работе нельзя привлечь несовершеннолетнего

– исключительно связанной с подъемом/перемещением тяжестей, как работа грузчика;

– по подъему и переносу тяжестей, если есть медицинские противопоказания по медзаключению;

– длительной работе по подъему и переноске тяжестей, если работнику до 15 лет;

– с грузами дольше 1/3 рабочего времени.

Когда сотрудникам до 18 лет запрещено работать

– ночью — с 10 часов вечера до 6 утра (ч. 3 ст. 54 КЗоТ), примите это во внимание, когда будете устраиваться на работу официантом, ведь график на таких работах недетский — с 8:00 до 20:00, с 10:00 до 23:00;

– сверхурочно — если вы работаете с 10:00 до 17:00, вы не можете работать дольше;

– в выходные (ст. 192 КЗоТ).

Что грозит работодателю в Днепре за нарушение трудового законодательства

За нарушение трудового законодательства в 2019 году работодателям грозят немалые штрафы.

"За одного неоформленного работника – штраф в размере 30 минимальных зарплат – 125 190 гривень. Это означает, что работодатель оплатит одинаковый штраф как за совершеннолетнего работника, так и подростка", - рассказал юрист из Днепра Станислав Лифлянчик.

По словам специалиста, если несовершеннолетний трудится на работе, которая запрещена по КЗоТ (тяжелые работы с грузами и тяжестями, работа в ночное время) – работодатель может понести уголовную ответственность.

"Если вы увидели подростка, который трудится и очень устал, замерз – вызывайте полицию. Если это ночное время и явные переработки – также стоит обратиться в правоохранительные органы, ведь это можно рассматривать как эксплуатацию детского труда", – добавил специалист.

Зарплата несовершеннолетних

У сотрудников до 18 лет нет завышенных требований по зарплате, и ради опыта они готовы трудиться за минимальные деньги. Предприниматель сможет сэкономить на таком сотруднике, но платить все равно надо не меньше минимальной зарплаты.

Несовершеннолетние работают по сокращенному графику, но это не влияет на зарплату, т. е. оклад работника до 18 должен быть такой же, как у взрослого на этой позиции.

Что предлагают в Днепре работодатели несовершеннолетним

На рынке Днепра много предложений, стоит только поискать. Предлагают как почасовую работу с выплатами каждый день или раз в неделю, так и работу на ставку (выплаты раз в месяц).

Школьник или юный студент может устроиться аниматором, раздавать визитки, расклеивать объявления, забирать ребенка со школы или стать пешим курьером – вариантов много.

Скриншот ОЛХ

Скриншот ОЛХ

Скриншот ОЛХ

Скриншот ОЛХ

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что днепрян обманывают мошенники-работодатели.

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