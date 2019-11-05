Рабочая виза за границу: во сколько обойдется оформление в Днепре

Украинцы все чаще стали уезжать на работу за границу и поэтому желающих получить визу для выезда становится больше. Виза дает право легально работать за рубежом, но для ее оформления придется потратить много времени и приличную сумму денег.
Как в Днепре оформить рабочую визу в популярные страны и сколько это будет стоить – расскажет OBOZREVATEL.
Рабочая виза
Vsetutpl
Виды виз
Соответствующие документы бывают краткосрочные и долгосрочные.
Краткосрочные визы делятся на:
транзитная;
гостевая;
деловая;
туристическая.
Долгосрочные визы:
рабочая;
гостевая;
студенческая;
иммиграционная.
Отметим, что вид визы зависит от статуса заявителя – простая, служебная или дипломатическая.
Виза в Польшу
Рабочую визу можно оформить в консульстве или визовом центре.
Для оформления визы в Польшу через консульство требуется:
Заполнить соответствующую анкету.
Две фотографии.
Загранпаспорт (оригинал и копия).
Гражданский паспорт (оригинал и копия).
Страховой полис (оригинал и копия).
Приглашение на работу с польской стороны (если имеется).
Кроме этого, дополнительно от Вас могут потребовать бронь билетов, свидетельство о заключении или расторжении брака, а также могут провести собеседование.
С момента подачи необходимых документов и оплаты визового сбора должно пройти 5-7 дней. Могут быть и задержки – до двух месяцев.
В среднем рабочая виза в Польшу в Днепре оформляется за 20 рабочих дней.
Рабочая виза
Eurabota.ua
Стоимость документа:
Рабочая виза на 180 дней – 3300 гривень.
Срочная рабочая виза на 180 дней – 4200 гривень.
Воеводская виза на год – около 10500 гривень.
Виза в США
Оформить визу в США – путь не из легких. Заявитель должен соответствовать нескольким требованиям:
Высокий уровень квалификации, подтверждающийся дипломом.
Петиция о сотруднике со стороны работодателя.
Виза в США оформляется на три года, затем ее можно продлевать. После 6 лет пребывания в США необходимо получить "зеленую карту".
Для оформления рабочей визы в США следует пройти несколько этапов:
Подача петиции о работнике и ее утверждение в Службе гражданства и иммиграции.
Подача петиции допускается за полгода до открытия визы.
После рассмотрения ( от двух недель до двух месяца) работодатель получает уведомление.
Заявитель может собирать документы на рабочую визу в США, заполнять анкету, оплачивать сбор и определяться с датой собеседования.
Список необходимых документов:
Петиция, составленная работодателем;
Форма I-797;
Приглашение от работодателя.
Подтверждение имеющейся квалификации.
Справки с предыдущих мест работы.
Загранпаспорт.
Гражданский паспорт.
Визовая анкета и подтверждение о ее регистрации.
Электронное фото.
Чек об оплате консульского сбора.
Запись на собеседование.
Оригинал справки с места работы.
Выписка со счета в банке.
Копия свидетельства о заключении или расторжении брака.
Если есть дети, копии свидетельства о рождении.
Копии бумаг на недвижимое имущество и автомобиль.
Стоимость рабочей визы в США составляет около 8 тысяч гривень.
Рабочая виза
pacific.kiev.ua
Виза в Чехию
Рабочая виза в Чехию оформляется на три месяца, полгода и два года.
Необходимые документы:
Приглашение от работодателя.
Визовая анкета.
Страховой полис.
Паспорт.
Загранпаспорт.
Фотографии.
Разрешение на работу.
Кроме этого, следует оплатить визовый сбор и сбор в консульство.
Стоимость рабочей визы в Чехию:
Виза на 90 дней – 8700 гривень.
Виза на два года – около 12 тысяч гривень.
Виза в Литву
Для оформления рабочей визы в Литву понадобится:
Загранпаспорт.
Гражданский паспорт (оригинал и копия).
Визовая анкета.
Две фотографии.
Страховой полис.
Рабочая виза в Литву оформляется на год. Ее стоимость составляет около 18 тысяч гривень.
Рабочая виза
Шопінг в Польщі
Виза в Израиль
Рабочая виза в Израиль оформляется 3-4 недели. Для этого следует собрать следующие документы:
Загранпаспорт (оригинал и копия).
Паспорт (оригинал и копия).
2 фотографии.
Заявление с просьбой об открытии рабочей визы.
Оригинал и копию разрешения или трудового контракта.
Документ о прохождении собеседования.
Справку об отсутствии судимости.
Справку, о состоянии здоровья полученную в признанных Посольством Израиля медицинских учреждениях.
Медицинскую страховку.
Чек об уплате консульского сбора.
В 2019 году рабочая виза в Израиль действует всего год. Но бывают случаи, когда можно продлить до пяти лет. Оформление такой визы обойдется около 1500 гривень.
Отметим, что срок оформления визы в Израиль – от 3 до 21 дней.
Рабочая виза
RusAdventures.ru
Виза в Германию
Существует два варианта оформления рабочей визы в Германию: на полгода (сезонная виза) или минимум на год.
Список необходимых документов для оформления:
Загранпаспорт (оригинал и копия).
Гражданский паспорт.
Визовая анкета.
Три фотографии.
Страховой полис.
Заключенный контракт с работодателем.
Подтверждение квалификации.
Разрешение на работу.
Стоимость полугодовой визы в Германию составляет 8700 гривень. Годовая виза обойдется в 10500 гривень.
Рабочая виза
Companion UA
Где оформить визы в Днепре
Для оформления рабочей визы Вам необходимо обратиться в Национальный визовый центр: улица Святослава Храброго, 38А. Телефон: 067-561-55-69.
Или в бизнес-центр, в котором находятся консульства разных стран: улица Баррикадная, 15А. Телефон: 056-790-12-25.
София Ковнир
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