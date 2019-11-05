Рабочая виза за границу: во сколько обойдется оформление в Днепре

Украинцы все чаще стали уезжать на работу за границу и поэтому желающих получить визу для выезда становится больше. Виза дает право легально работать за рубежом, но для ее оформления придется потратить много времени и приличную сумму денег.

Как в Днепре оформить рабочую визу в популярные страны и сколько это будет стоить – расскажет OBOZREVATEL.

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Виды виз

Соответствующие документы бывают краткосрочные и долгосрочные.

Краткосрочные визы делятся на:

транзитная;

гостевая;

деловая;

туристическая.

Долгосрочные визы:

рабочая;

гостевая;

студенческая;

иммиграционная.

Отметим, что вид визы зависит от статуса заявителя – простая, служебная или дипломатическая.

Виза в Польшу

Рабочую визу можно оформить в консульстве или визовом центре.

Для оформления визы в Польшу через консульство требуется:

Заполнить соответствующую анкету.

Две фотографии.

Загранпаспорт (оригинал и копия).

Гражданский паспорт (оригинал и копия).

Страховой полис (оригинал и копия).

Приглашение на работу с польской стороны (если имеется).

Кроме этого, дополнительно от Вас могут потребовать бронь билетов, свидетельство о заключении или расторжении брака, а также могут провести собеседование.

С момента подачи необходимых документов и оплаты визового сбора должно пройти 5-7 дней. Могут быть и задержки – до двух месяцев.

В среднем рабочая виза в Польшу в Днепре оформляется за 20 рабочих дней.

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Стоимость документа:

Рабочая виза на 180 дней – 3300 гривень.

Срочная рабочая виза на 180 дней – 4200 гривень.

Воеводская виза на год – около 10500 гривень.

Виза в США

Оформить визу в США – путь не из легких. Заявитель должен соответствовать нескольким требованиям:

Высокий уровень квалификации, подтверждающийся дипломом.

Петиция о сотруднике со стороны работодателя.

Виза в США оформляется на три года, затем ее можно продлевать. После 6 лет пребывания в США необходимо получить "зеленую карту".

Для оформления рабочей визы в США следует пройти несколько этапов:

Подача петиции о работнике и ее утверждение в Службе гражданства и иммиграции.

Подача петиции допускается за полгода до открытия визы.

После рассмотрения ( от двух недель до двух месяца) работодатель получает уведомление.

Заявитель может собирать документы на рабочую визу в США, заполнять анкету, оплачивать сбор и определяться с датой собеседования.

Список необходимых документов:

Петиция, составленная работодателем;

Форма I-797;

Приглашение от работодателя.

Подтверждение имеющейся квалификации.

Справки с предыдущих мест работы.

Загранпаспорт.

Гражданский паспорт.

Визовая анкета и подтверждение о ее регистрации.

Электронное фото.

Чек об оплате консульского сбора.

Запись на собеседование.

Оригинал справки с места работы.

Выписка со счета в банке.

Копия свидетельства о заключении или расторжении брака.

Если есть дети, копии свидетельства о рождении.

Копии бумаг на недвижимое имущество и автомобиль.

Стоимость рабочей визы в США составляет около 8 тысяч гривень.

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Виза в Чехию

Рабочая виза в Чехию оформляется на три месяца, полгода и два года.

Необходимые документы:

Приглашение от работодателя.

Визовая анкета.

Страховой полис.

Паспорт.

Загранпаспорт.

Фотографии.

Разрешение на работу.

Кроме этого, следует оплатить визовый сбор и сбор в консульство.

Стоимость рабочей визы в Чехию:

Виза на 90 дней – 8700 гривень.

Виза на два года – около 12 тысяч гривень.

Виза в Литву

Для оформления рабочей визы в Литву понадобится:

Загранпаспорт.

Гражданский паспорт (оригинал и копия).

Визовая анкета.

Две фотографии.

Страховой полис.

Рабочая виза в Литву оформляется на год. Ее стоимость составляет около 18 тысяч гривень.

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Виза в Израиль

Рабочая виза в Израиль оформляется 3-4 недели. Для этого следует собрать следующие документы:

Загранпаспорт (оригинал и копия).

Паспорт (оригинал и копия).

2 фотографии.

Заявление с просьбой об открытии рабочей визы.

Оригинал и копию разрешения или трудового контракта.

Документ о прохождении собеседования.

Справку об отсутствии судимости.

Справку, о состоянии здоровья полученную в признанных Посольством Израиля медицинских учреждениях.

Медицинскую страховку.

Чек об уплате консульского сбора.

В 2019 году рабочая виза в Израиль действует всего год. Но бывают случаи, когда можно продлить до пяти лет. Оформление такой визы обойдется около 1500 гривень.

Отметим, что срок оформления визы в Израиль – от 3 до 21 дней.

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Виза в Германию

Существует два варианта оформления рабочей визы в Германию: на полгода (сезонная виза) или минимум на год.

Список необходимых документов для оформления:

Загранпаспорт (оригинал и копия).

Гражданский паспорт.

Визовая анкета.

Три фотографии.

Страховой полис.

Заключенный контракт с работодателем.

Подтверждение квалификации.

Разрешение на работу.

Стоимость полугодовой визы в Германию составляет 8700 гривень. Годовая виза обойдется в 10500 гривень.

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Где оформить визы в Днепре

Для оформления рабочей визы Вам необходимо обратиться в Национальный визовый центр: улица Святослава Храброго, 38А. Телефон: 067-561-55-69.

Или в бизнес-центр, в котором находятся консульства разных стран: улица Баррикадная, 15А. Телефон: 056-790-12-25.

София Ковнир

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