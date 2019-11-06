Проституция в Днепре: исповедь девушки легкого поведения

В Украине предлагают легализировать проституцию, так как это поможет держать ситуацию под контролем и решит множество проблем. Произойдет легализация или нет – пока неизвестно.

Днепрянка Анна (имя изменено по просьбе девушки) рассказала OBOZREVATEL, что подвигло ее начать заниматься проституцией, и как после этого изменилась жизнь.

Проституция Fergana Agency

"Нужно кормить семью"

Анне всего 36 лет и она воспитывает двоих детей:

"Я сирота, родители умерли, когда я была еще совсем маленькой. Вышла замуж очень рано – в 18 лет. Родила дочку и сына, которым уже по 14 лет. После рождения детей муж начал жестко пить и пропадать ночами непонятно где. Иногда дело доходило и до рукоприкладства с его стороны… В общем, я подала на развод, забрала детей и переехала в небольшой дом на окраине города, который мне достался по наследству.

Сначала работала в продуктовом магазине, но моей зарплаты катастрофически не хватало. Однажды моя напарница предложила сходить с ней в клуб, чтобы развеяться (кроме работы я белого света не видела). Когда мы туда пришли, к нам сразу подошла компания мужчин, якобы друзья моей напарницы. В тот вечер мы знатно погуляли, и на утро я проснулась дома у одного из мужчин.

Такие гулянки участились. Детей оставляла на соседку, а иногда даже одних (они спокойной спали дома, а утром я возвращалась и собирала их в школу).

Я не знаю, как описать эти ощущения, но мне нравилось для разнообразия спать с разными мужчинами. Каждую неделю у меня был новый. Но когда один из них заплатил мне за ночь, я не стала сопротивляться и решила зарабатывать на этом. Ну а что? Кормить же семью нужно".

Проституция Утро

Новости Новый глава Нацполиции выступил за легализацию проституции в Украине

Работа на себя

"Так, я начала работать на себя. Знаю, что некоторые девочки работают на сутенера, но это невыгодно. Часть заработанных денег придется отдавать ему. А так я имею неплохой заработок и свободный график.

Мой рабочий график начинается с 21:00. Днем я все так же подрабатываю продавцом в магазине. Место работы в основном на трассах, где останавливаются фуры. Когда погода нелетная, то иду зарабатывать в клубы, там много желающих поразвлекаться.

За ночь обслуживаю по-разному – два или три мужчины, не больше. Час – 50 долларов, если клиент просит что-то необычное – 100-150 долларов за час. Я за защищенный секс, поэтому пью специальные таблетки и занимаюсь им только с презервативом.

Также я оставляю клиентам свой номер телефона, и в любой момент они могут мне позвонить. Но отмечу, что только в вечернее время.

Работать в такой сфере на себя гораздо удобней, так как я могу в любой день сделать себе выходной и провести время с детьми.

В месяц моя заработная плата составляет около 100 тысяч гривень. Некоторую сумму откладываю на "черный" день, а остальные деньги трачу на себя и детей.

Раз в месяц я посещаю гинеколога и сдаю все анализы, чтобы точно знать, что я здорова и не подхватила какую-то заразу".

Проституция Etcetera.media

"Дети догадываются, но молчат"

"Мои дети довольно взрослые и знают, кто такие девушки легкого поведения. Они часто задают вопросы, куда я ухожу по ночам, но всегда говорю, что к подругам или придумываю любую другую причину. Думаю, что они догадываются, кем я подрабатываю, но молчат. Они любят меня, и я это вижу и ценю.

Я делаю для них все, чтобы они жили в комфорте и ни в чем не нуждались. Они самое драгоценное, что у меня есть.

Родственников у меня практически нет, а знакомые или друзья пытаются не касаться этой темы, и продолжают общаться со мной. Ведь все понимают, что у каждого своя жизнь и свой выбор.

Конечно, есть люди, которые за спиной упрекают меня и поливают грязью. Но я стараюсь не обращать внимания и жить своей жизнью".

Проституция Институт судебных экспертиз и криминалистики

Проблемы с личной жизнью

"Был у меня один мужчина, с которым мы встречались чуть больше года. В тот момент я по-настоящему влюбилась и завязала со своей нелегальной работой. Когда он узнал о моем, так сказать, прошлом, то произошел очень большой скандал. Он стал упрекать меня во всех грехах и обзывать грязными словами. И даже то, что я бросила эту работу ради него, его не остановило. Мы расстались и больше никогда не виделись.

С того момента я решила, что не хочу снова замуж или заводить отношения. Мне комфортно жить так. Регулярный секс есть и это хорошо".

Проституция Цензор.НЕТ

Курьезные случаи

"В этой сфере бывают случаи, когда становится дискомфортно и иногда даже доходит до драк.

Например, борьба между девушками легкого поведения. Когда ты начинаешь работать и всячески пытаешься охмурить мужчину, то в этот момент может влезть твоя коллега. Чаще всего те, которые работают на сутенера. Однажды и я попала в подобную ситуацию.

Нас было двое – я и моя знакомая, которая работает на определенного человека. Я увидела прибыльного клиента и пыталась заманить его к себе. Моя коллега решила поступить также, но у нее ничего не вышло. В итоге она подбежала ко мне, схватила за волосы и между нами завязалась драка. Тот вечер для меня закончился синяками и ссадинами. И такая конкуренция между девушками легкого поведения постоянная.

Часто попадаются клиенты, которые сходят с ума из-за секса. Мне предлагали и жесткие ролевые игры, БДСМ и прочее. Вообще я это не поддерживаю, но если соглашаюсь, то сумма за услугу значительно увеличивается.

Бывает, когда мужчина "не может". В таких случаях у меня всегда есть специальные таблетки, за которые мне доплачивают".

Проституция BB.lv

"Не хочу возвращаться к прежней жизни"

"По собственному опыту скажу, что проституция – это как наркотик. Если начал заниматься этим делом, то очень сложно от него отвязаться. Если честно, не жалею о своем выборе. У меня есть дети, друзья, которые всегда рядом со мной, поддерживают и знают меня, как хорошего человека. Я всегда могу прийти им на помощь, дать совет и моя работа никак на это не влияет.

Я ни в коем случае не хочу агитировать за эту профессию, каждый решает сам, чем ему заниматься по жизни.

Но к прежней жизни возвращаться не хочу. Я имею хороший заработок, много поклонников и мне это нравится. Не отрицаю, что когда-то все это придется закончить, но об это пока еще рано думать. Я и так живу счастливо и чувствую себя замечательно".

София Ковнир

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!