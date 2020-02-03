"Продать собаку и заплатить за коммуналку": как днепряне отреагировали на заявление нардепа

Жители Днепра негативно и саркастически отреагировали на заявление депутата Евгения Брагара, который предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

Какую реакцию среди днепрян вызвала "изобретательность" нардепа – расскажет OBOZREVATEL.

Как днепряне отреагировали на заявление депутата Брагаря Facebook

Бурная реакция в социальных сетях подкреплялась разнообразными эмоциями горожан. Многие днепряне высмеяли заявление нардепа, которое он сделала 1 февраля в прямом эфире на телеканале "112 Украина":

Идея продать собаку и оплатить вырученными средствами за коммунальные услуги прозвучала от депутата Брагара после того, как пенсионерка Любовь Павловна из Кировоградской области озвучила сумму платежки за газ и свою пенсию:

"Моя пенсия – 2 000 гривен. 1953 гривны – именно столько нужно отдать за газ в этом месяце, кроме того – 154 гривны за транспортировку. Как можно прожить, объясните?" – задала вопрос в прямом эфире пенсионерка Любовь Павловна.

Также ведущий эфира акцентировал, что тогда на жизнь у пенсионерки остается "минус 107 гривен".

Ответ народного депутата Евгения Брагара шокировал всех гостей эфира и зрителей:

"Если у вас есть пес элитной породы – вы можете продать его и оплатить коммунальные услуги", – заявил Брагар.

В социальных сетях незамедлительно появилось огромное количество постов от жителей Днепра, которые высказали свою точку зрения по отношению к народному депутату и его идее. Вот лишь несколько из них.

Реакция днепрян на заявление нардепа Facebook: Оксана Онищенко

У некоторых появились вопросы Facebook: Вячеслав Поездник

Детей и друзей не продают Facebook: Nonna Kats

Старые мемы с новым смыслом Facebook: Марія Хребтієвська

Первые бизнес-идеи Facebook: Вячеслав Поездник

Безысходность Facebook: Максим Мельник

Любовь не продается Facebook: Olena Donenko

Возвращение к истокам Facebook: Денис Давыдов

Альтернатива Facebook: Oleksandr Hrechko

Хорошая идея Facebook: Баба і кіт

Протест собак Facebook: Евгений Терехов

Первый торг с нотками сарказма Facebook:Ihor Soldatenko

С любовью Facebook: Сергей Подзюбан

Точка зрения Facebook: Захар Терещенко

Донни против! Facebook: Екатерина Леонова

Конечно же, это шутка Facebook: Сергей Отчич

Почему я? Facebook: Elena Savenko

Стартап Facebook: Александр Аронец

Вместо собак предлагают почки Facebook: Tetyana Dolghier

Диджитализация в Днепре Facebook: Александр Аронец

Новая валюта Facebook: Андрей Макаров

Немного фантазии Facebook: Таги Джафаров

Животные начинают приспосабливаться к новым условиям Facebook: Natali Shulika

Крыска спасет от холодов Facebook: Natali Shulika

Кроме того, свою точку зрения высказал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко на своей странице в Facebook. Многие горожане поддержали его позицию.

"Уважаемому Евгению Брагару я советую сходить в магазин АТБ и купить себе мозги говяжьи. Там сейчас на них скидка", – заявил заместитель мэра.

На своей странице в Facebook Брагар попытался оправдаться тем, что он новичок в политике и не имеет опыта общения с массами:

Ответ Евгения Брагара Facebook: Евгений Брагар

По его словам, он не хотел кого-нибудь обидеть, а только старался привлечь внимание к проблеме, когда состоятельные люди пытаются оформить субсидию, но из-за неопытности выбрал неудачные формулировки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что найдена собака, прославившаяся в скандале с Брагаром.

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