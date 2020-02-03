"Продать собаку и заплатить за коммуналку": как днепряне отреагировали на заявление нардепа

Жители Днепра негативно и саркастически отреагировали на заявление депутата Евгения Брагара, который предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.
Какую реакцию среди днепрян вызвала "изобретательность" нардепа – расскажет OBOZREVATEL.
Как днепряне отреагировали на заявление депутата Брагаря
Бурная реакция в социальных сетях подкреплялась разнообразными эмоциями горожан. Многие днепряне высмеяли заявление нардепа, которое он сделала 1 февраля в прямом эфире на телеканале "112 Украина":
Идея продать собаку и оплатить вырученными средствами за коммунальные услуги прозвучала от депутата Брагара после того, как пенсионерка Любовь Павловна из Кировоградской области озвучила сумму платежки за газ и свою пенсию:
"Моя пенсия – 2 000 гривен. 1953 гривны – именно столько нужно отдать за газ в этом месяце, кроме того – 154 гривны за транспортировку. Как можно прожить, объясните?" – задала вопрос в прямом эфире пенсионерка Любовь Павловна.
Также ведущий эфира акцентировал, что тогда на жизнь у пенсионерки остается "минус 107 гривен".
Ответ народного депутата Евгения Брагара шокировал всех гостей эфира и зрителей:
"Если у вас есть пес элитной породы – вы можете продать его и оплатить коммунальные услуги", – заявил Брагар.
В социальных сетях незамедлительно появилось огромное количество постов от жителей Днепра, которые высказали свою точку зрения по отношению к народному депутату и его идее. Вот лишь несколько из них.
Реакция днепрян на заявление нардепа
Facebook: Оксана Онищенко
У некоторых появились вопросы
Facebook: Вячеслав Поездник
Детей и друзей не продают
Facebook: Nonna Kats
Старые мемы с новым смыслом
Facebook: Марія Хребтієвська
Первые бизнес-идеи
Facebook: Вячеслав Поездник
Безысходность
Facebook: Максим Мельник
Любовь не продается
Facebook: Olena Donenko
Возвращение к истокам
Facebook: Денис Давыдов
Альтернатива
Facebook: Oleksandr Hrechko
Хорошая идея
Facebook: Баба і кіт
Протест собак
Facebook: Евгений Терехов
Первый торг с нотками сарказма
Facebook:Ihor Soldatenko
С любовью
Facebook: Сергей Подзюбан
Точка зрения
Facebook: Захар Терещенко
Донни против!
Facebook: Екатерина Леонова
Конечно же, это шутка
Facebook: Сергей Отчич
Почему я?
Facebook: Elena Savenko
Стартап
Facebook: Александр Аронец
Вместо собак предлагают почки
Facebook: Tetyana Dolghier
Диджитализация в Днепре
Facebook: Александр Аронец
Новая валюта
Facebook: Андрей Макаров
Немного фантазии
Facebook: Таги Джафаров
Животные начинают приспосабливаться к новым условиям
Facebook: Natali Shulika
Крыска спасет от холодов
Facebook: Natali Shulika
Кроме того, свою точку зрения высказал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко на своей странице в Facebook. Многие горожане поддержали его позицию.
"Уважаемому Евгению Брагару я советую сходить в магазин АТБ и купить себе мозги говяжьи. Там сейчас на них скидка", – заявил заместитель мэра.
На своей странице в Facebook Брагар попытался оправдаться тем, что он новичок в политике и не имеет опыта общения с массами:
Ответ Евгения Брагара
Facebook: Евгений Брагар
По его словам, он не хотел кого-нибудь обидеть, а только старался привлечь внимание к проблеме, когда состоятельные люди пытаются оформить субсидию, но из-за неопытности выбрал неудачные формулировки.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что найдена собака, прославившаяся в скандале с Брагаром.
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