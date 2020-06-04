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4 июня • обновлено в 19:24
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Яна Коваль
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Проблемы с кожей летом: врач из Днепра рассказала о первой помощи и опасностях

1.7т

Лето в Днепре будет изменчивым – погода порадует жаркими днями и дождливыми ночами. Совсем скоро многие днепряне отправятся на отдых, поэтому стоит помнить о безопасности.

Кроме того, в теплый период года играют роль огромное количество факторов, которые влияют на состояние здоровья. Подробнее о том, что грозит вашей коже летом и как обезопасить свое здоровье – расскажет OBOZREVATEL.

Специалист из Днепра рассказала, как бороться с проблемами кожи летом

Специалист из Днепра рассказала, как бороться с проблемами кожи летом

shutterstock

Организм человека в любой сезон подвержен большому количеству факторов, которые влияют на состояние здоровья. Каждый из сезонов года по-особенному воспринимается организмом.

Лето богато не только теплыми днями, но и большим количеством опасных насекомых, сухим воздухом и палящим солнцем. Как рассказала днепровский врач-косметолог Анастасия Соломка, летом важно увлажнять кожу:

"На первый план по уходу за кожей лица и тела летом выходит интенсивное увлажнение. Достигается оно применением увлажняющих процедур, насыщающих клетки кожи водой и веществами, способными ее задерживать".

Летом важно помнить о солнечных ожогах. Все любят позагорать на солнышке, но важно помнить об огромной опасности не только для кожи, но и для организма в целом.

"Кожа связывает нас с окружающим миром. Поэтому летом, под воздействием высоких температур, повышенной солнечной активности и большим количеством насекомых – кожа первой реагирует на изменения. Она принимает на себя весь удар и является лакмусом, который указывает на проблемы в организме".

Что делать, если вы получили ожог. Защитная реакция организма на повреждения кожи под воздействием солнца

Если воздействие солнца стает очень активным и кожа не в состоянии больше себя защищать – появляется ожог. Если часто и много загорать – повышается риск образования рака кожи – меланомы. Это приводит к старению и сухости кожи, к появлению морщин и различных пигментных пятен. Также это может спровоцировать появление фотодерматоза – заболевания кожи, обусловленного повышенной чувствительностью кожи к солнечным лучам.

"Чтобы загорать безопасно – стоит придерживаться несложных правил. Прежде всего, нужно загорать до 10:00 и после 16:00. В это время солнце не так опасно и риск получить ожог – минимален. Но даже загорая в безопасное время – важно использовать защиту от солнца. Наносите на кожу защитное средство с SPF 30-50. Важно сделать это за 20 минут до выхода на солнце, чтобы крем успел впитаться. Наносить SPF-защиту необходимо через каждые три часа пребывания на солнце или после очередного купания в водоеме".

Если солнечный ожог уже получен – врач рекомендует:

  • Охладить участок с ожогом. Для этого подойдут компрессы с холодной водой или протирание кубиками льда;

  • Обновлять компресс, чтобы он не терял температуру;

  • Далее нужно увлажнить кожу. Для этого подойдет пантенол, крема без отдушек с витамином Е и экстрактами ромашки. Народные средства в виде кефира или сметаны также подойдут, ведь они содержат протеины, которые хорошо увлажняют;

  • Если вы испытываете сильную боль – врач рекомендует принять ибупрофен. Если беспокоит сильный зуд – подойдут антигистаминные препараты. От состояния недомогания можно принять прохладный душ или ванну, это снимет симптомы;

  • Если солнечный ожог тяжелой степени, например, образовались язвы – сразу же обращайтесь к специалисту. Самостоятельное лечение может привести к негативным последствиям.

Обязательно используйте средство защиты, загорая на пляже

Обязательно используйте средство защиты, загорая на пляже

shutterstock

Насекомые летом: что делать при опасных укусах

У большинства людей укусы насекомых вызывают только местные проявления и не несут опасность. Но есть люди, которые склонны к аллергическим реакциям, и у таких людей укус может вызвать системные поражения, которые могут проявляться в виде сыпи не только на месте укуса, но и на других частях тела. Отек также может распространиться по всему организму.

"Если эти симптомы у вас есть – лучше сразу обратиться к врачу. Самостоятельно лечить не рекомендую. Кроме того, большую опасность несут укусы ядовитых насекомых, при которых в срочном порядке нужно вызывать скорую помощь без попыток вылечиться самостоятельно".

Симптомы при укусе ядовитого насекомого

  • После укуса вы будете испытывать резкую сильную боль в месте укуса. Кроме того, вокруг раны образуется белесоватый отек в виде бугорка;

  • Появится головная боль, головокружение и общее состояние недомогания. На месте укуса может произойти кровоизлияние;

  • Повышается температура тела и понижается артериальное давление. Место укуса может онеметь.

В данном случае нужно срочно вызывать скорую помощь, ведь исход и реакцию организма невозможно спрогнозировать.

Первая помощь при укусе обычных насекомых

  • Если вы обнаружили жало насекомого – его необходимо извлечь и тщательно промыть кожу. После этого обработайте место укуса антисептиком, подойдет глоргикседин.

  • Для снятия симптомов отека – можно приложить компресс или кусочек льда.

  • Далее можно использовать примочки из мазей, или гормональные гели. Прикладываем на 2-3 часа, после – хорошо промываем и протираем спиртом.

При укусе ядовитого насекомого необходимо сразу обратиться к врачу

При укусе ядовитого насекомого необходимо сразу обратиться к врачу

shutterstock

Другие проблемы с кожей летом: как распознать и что делать

Есть еще несколько особенностей летнего периода, из-за которых кожа может страдать.

"В летнее время года очень распространена чесотка, учитывая то, что днепряне много путешествуют и не всегда получается соблюдать стандартные правила гигиены. Чесотку часто путают с аллергической реакцией. Характерные симптомы чесотки – зуд на руках, особенно между пальцами. Именно на этой зоне часто обнаруживают клещей. При появлении данных симптомов сразу обращайтесь к специалисту".
Клещи более опасны, чем кажется

Клещи более опасны, чем кажется

shutterstock

Летом также обостряется акне. Это хроническое заболевание, которое особенно активно в весенне-летний период.

"Если вы страдаете данным заболеванием – стоит посетить дерматолога и совместно со специалистом избавляться от проблемы. Врач назначит системную терапию или же при необходимости – мази. Так с проблемой можно справиться намного быстрее".
Акне - это хроническое заболевание

Акне - это хроническое заболевание

shutterstock

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Центре матери и ребенка имени Руднева открыли отделение неотложной хирургической помощи. Это первое и единственное подобное отделение в Днепре и области, ведь здесь есть возможность предоставлять комплексную помощь в случае сочетанной патологии.

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Автор
Яна Коваль
Тема
Медицинский справочник
Место
Украина Днепр
Теги
безопасность скорая помощь ожог укус клеща косметика врачи медицина
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