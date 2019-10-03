"Приходится терпеть до дома": в ТЦ Днепра нет условий для людей с инвалидностью

Люди с инвалидностью не могут банально сходить в уборную и "терпят до дома".

Подробнее об этом OBOZREVATEL узнал у председателя ОО "Центр социальной адаптации людей с инвалидностью” Океан добра" Ольги Волковой.

Центральная часть Днепра практически не обустроена для людей с инвалидностью

Кроме того, вместе с семьей спортсменов-паралимпийцев Татьяны и Сергея Подзюбан мы попытались полноценно провести время в одном из самых крупных торговых центров в Днепре.

Для того, чтобы маломобильные группы населения могли полноценно проводить время в общественных местах, ходить в торговые центры, больницы, кафе, кино и иметь возможность самостоятельно без помощи передвигаться по городу – были разработаны Государственные строительные нормы "инклюзивность зданий и сооружений".

Что такое Государственные строительные нормы и какими должны быть пандусы на самом деле

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий. Сегодня, по статистике, почти 90% пандусов в Украине построены неправильно и не приспособлены для людей с инвалидностью. А это значит, что и все те здания, на входе или внутри которых они расположены, тоже недоступны для них.

Согласно новым ГСН, все общественные и жилые здания, помещения в них, а также общественное пространство должны быть доступны для маломобильных групп населения наравне с другими лицами. Кроме лестницы должны обязательно проектироваться пандусы, лифты, подъемные платформы, вертикальные подъемники и другие специальные приспособления.

Пандус - один из основных элементов доступного пространства, сплошная наклонная плоскость, соединяющая 2 разновысокие горизонтальные поверхности. Пандусы устраиваются для передвижения людей с инвалидностью, которые пользуются колясками, и для перемещения колесных средств.

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Все пандусы делятся на внешние, расположенные вне зданий или на входе в них, и внутренние - внутри зданий. Пандусы должны обязательно иметь нескользкую шершавую и ровную поверхность, четко маркированную цветом или фактурой, контрастную относительно смежных горизонтальных поверхностей. Ширина пандуса при одностороннем движении должна составлять 1,2 м, при двустороннем - 1,8 м. Внешние пандусы можно проектировать с подогревом поверхности, навесом или укрытием.

Новые нормы адаптированы к европейским и содержат наглядные примеры того, как это должно выполняться на практике.

Что имеем по факту

"Центральная часть Днепра практически не обустроена для людей с инвалидностью. Правильные пандусы в городе можно пересчитать на пальцах. В идеале - он должен соответствовать нормам ГСН. Если вкратце, то безопасный наклон внешнего пандуса не может превышать 8%, внутреннего - 10-12%. При этом, максимальная высота каждого подъема не должна составлять более 0,8 м. После каждого подъема необходимо устраивать горизонтальные площадки глубиной не менее 1,5 м. А при высоте подъема 3,0 м и более пандусы следует заменять подъемными устройствами. Все эти нормы никто не соблюдает, маломобильным людям очень сложно", - рассказала Ольга Волкова.

Кроме того, в комплекте с пандусом должны быть установлены поручни с двух сторон на высоте 70 см и 90 см, выходя за окончание пандуса на 30 см, чтобы человек мог ухватиться и комфортно себя подтянуть.

"У нас много людей после инсультов, частичных параличей, людей с ДЦП. Им также должно быть комфортно передвигаться по городу и подниматься по лестнице. Кроме того, много молодых мам, им не менее сложно спускать коляску или подниматься по лестнице с ребенком на руках. Должны быть поручни! Это называется универсальным дизайном, когда инфраструктура города доступна для всех маломобильных групп населения", - добавила Ольга Волкова.

Как оказалось, проблемы с доступностью для людей с инвалидностью есть даже в аптеках:

"Практически каждый год проходят проверки аптек на доступность. Мы поражаемся аптекам без перил, только с лестницами. Также часто встречаются аптеки, у которых высоко установлены кнопки для звонка: человек на коляске просто не дотянется на такую высоту. Но ведь он не собачка под дверью, чтоб ждать, пока на него обратят внимание".

Активисты пытаются улучшить ситуацию в городе. Днепр открыт к начинаниям:

"Мы добились изменений в генплане развития города и в положении по благоустройству города Днепр. Были внесены корректировки с учетом потребностей маломобильных групп населения и норм ГСН, которые в этом году вступили в силу (от 01.04.2019). Теперь все новые объекты должны приниматься экспертизой только при соблюдении всех вышеперечисленных норм. Кроме того, они должны проходить корректировку на комитетах доступности людей с инвалидностью и маломобильных групп населения", - добавила председатель ОО "Центр социальной адаптации людей с инвалидностью” Океан добра" Ольга Волкова.

Как на практике "работает" безбарьерность в центре Днепра

Вместе с семьей спортсменов-паралимпийцев Татьяной и Сергеем Подзюбан мы отправились в один из торговых центров Днепра – Мост Сити. Сюрпризы ждали нас с самого начала: добраться на инвалидной коляске от парковки до входа в ТЦ оказалось практически невозможным.

Чтобы доехать до входа, Сергею и Татьяне пришлось объезжать, так как пандусов в районе пешеходного перехода не оказалось. Высота бордюра с противоположной стороны (возле магазина "Антошка") составила 25 см - нереальная для преодоления на инвалидной коляске. Кроме того, по словам Ольги Волковой, бордюр совершенно не соответствует нормам.

Заехать на остановку общественного транспорта около торгового центра также не вышло, так как этому помешал высокий бордюр и отсутствие пандуса.

Двери на входе в ТЦ открываются тяжело и только в одну сторону, что стало большой трудностью для наших героев. Кроме того, что установленный пандус на крыльце не соответствовал нормам, Татьяне и Сергею было сложно на него заехать, был очень высокий подъем. Как оказалось позже, после общения с администрацией, на входе есть автоматические двери, но на них размещена наклейка "хода нет". В администрации пообещали исправить ситуацию.

Внутри здания работает огромное количество магазинов. Многие из них продумано подошли к вопросу безбарьерности, установив удобные пандусы и поручни внутри своих торговых точек. Другие, судя по всему, не придавали значение данному вопросу.

В Мост Сити есть пандусы, только вот использовать их оказалось очень сложно. Наклон и высота не позволяли без применения огромного количества сил заехать на нужную высоту.

Лифт в торговом центре удобный и широкий, что благоприятно отражается на возможности людей из маломобильных групп добраться на нужный этаж. Но уборная на втором этаже не порадовала: Татьяна не смогла заехать на инвалидном кресле через турникет. Да и дело было не только в турникете, так как сама ширина входа была более узкой, чем кресло.

Позже мы отправились в кинотеатр на втором этаже. На кассе сказали, что заехать в зал на коляске можно со стороны бара. В нем также не оказалось уборной для маломобильных людей. В общую уборную мы попали после нескольких минут откручивания оградки администратором.

Как сообщил администратор кинозала, уже скоро у них появится отдельная уборная для людей с инвалидностью, это запланировано в ближайшие несколько месяцев. Такая уборная будет соответствовать всем обязательным стандартам. Будем следить за ситуацией.

К сожалению, наша героиня так и не смогла воспользоваться уборной, даже после помощи администратора: кабинки оказались узкими, что не позволило развернуть инвалидное кресло в нужном направлении.

Зеркала в уборной оказались высокими, и Татьяна не смогла "навести красоту".

"Я женщина, и мне, как и всем остальным важно хорошо выглядеть. Если бы зеркала были установлены немного ниже – я бы смогла воплотить задуманное. Очень надеюсь, что в следующий раз все будет по-другому", - поделилась Татьяна Подзюбан.

Сергей также поделился своими мыслями:

"Мы не просим чего-то нереального. Я и жена побывали во многих странах и знаем, какое отношение к универсальному дизайну для маломобильных групп населения в Европе. Нас не нужно жалеть или помогать. Просто сделайте такие условия, которые уже около 30 лет работают за границей и удобно будет абсолютно всем".

Администрация торгового центра Мост Сити выслушала все жалобы семьи Подзюбан и приняла во внимание. Как нам рассказали в ТЦ, на данный момент у них проходит реконструкция всего здания и в ближайшее время вопросы с универсальным дизайном будут решены.

Почему это так важно и как в других странах

В Днепре живет около 40,0 тыс. человек с инвалидностью, из которых 3 тыс. первой группы, 13,7 тыс. – второй и почти 21 тыс – третьей.

Вместе с тем, по данным Четвертого муниципального опроса, только 14% жителей Днепра положительно оценили уровень доступа для людей с инвалидностью, и это один из самых низких показателей среди всех услуг и сфер нашего города. Надо отметить, что такая ситуация наблюдается по всей Украине.

В Германии, во Франкфурте-на-Майне, вся инфраструктура города приспособлена для людей на колесах, в том числе для людей на колясках. Кроме того, там большое количество специально приспособленных туалетов для людей с инвалидностью, в которых все работает автоматически, что даже тяжело больной человек может воспользоваться им, не прикладывая при этом больших усилий.

Во Франции (Париж) курсируют общественные автобусы, оснащенные автоматическим пандусом и специальным звуковым сигналом для вхождения в автобус человека на коляске. Кроме того, на остановке никто из пассажиров не заходит в автобус до тех пор, пока не зайдет и не устроится в автобусе человек с инвалидностью.

В Нидерландах существует специальный информационный проект, чтобы туристы с инвалидностью не растерялись и не потерялись, даже с нарушениями зрения. Организовать свой досуг им помогает эффективная навигация, а с удобством перемещаться на общественном транспорте малоподвижные путешественники могут с помощью местного мобильного приложения для планирования маршрутов, пандусов и низкопольного транспорта. Водители этого транспорта прошли специальный тренинг, чтобы лучше понимать потребности инвалидов.

Практически все европейские государства серьезно занимаются совершенствованием социальной защиты и обеспечения инвалидов. Этому также способствуют новые законы и поправки. К людям с ограниченными возможностями относятся как к равнозначной и неотъемлемой части общества, что позитивно отражается на их физическом и психологическом состоянии.

В ближайшее время OBOZREVATEL вместе с новыми героями побывает в других торговых центрах Днепра и расскажет, как обстоят дела.

Яна Коваль

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