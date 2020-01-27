Предпринимателей Днепра ждут серьезные изменения: подробности

С 1 октября 2020 года предпринимателей Днепра ждут нововведения. Так, за нарушения правил, бизнесмены будут платить большие штрафы.

OBOZREVATEL подробно расскажет об изменениях для предпринимателей Днепра.

Предпринимателей Днепра ждут серьезные изменения krymsos.com

Размер налогов для ФЛП в 2020 году

I группа - 1249,26 гривен в месяц;

II группа - 1983,66 гривен в месяц;

III группа (с НДС) - 1039,06 гривен в месяц + 3% от дохода + 20% НДС.

III группа (без НДС) - 1039,06 гривен в месяц + 5% от дохода для тех, кто не платит НДС.

Общая система налогообложения предусматривает минимум 1039,06 гривен в месяц, также взимаются 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Чеки

В обязательном порядке выдавать чеки будут только определенные категории бизнеса:

Рестораны, кафе;

Гостиницы;

Интернет-товары и услуги;

Бытовые товары;

Ювелирные изделия;

Лекарственные препараты;

Запчасти для транспорта;

Товары, продающиеся в розницу.

Отметим, что расчетный документ может быть в виде кассового чека, квитанции, электронного чека, QR-кода, а также проездного документа о продаже/возврате товара.

Кроме этого, новый Закон Украины предусматривает кассовый аппарат в смартфоне. Так, для днепровских предпринимателей разрабатывают специальное приложение для выдачи чеков. Данное приложение будет доступно на любом смартфоне.

Кассовый аппарат в смартфоне дает возможность сканировать QR-коды, отправлять чеки покупателю, а также распечатывать их.

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Регистратор расчетных операций

РРО (регистратор расчетных операций) - это устройство, которое через интернет передает в налоговую информацию о каждой операции купли-продажи. Его обязан использовать бизнес с оборотом более 1 миллиона гривен в год.

РРО используют банки, финансовые компании, сети супермаркетов, АЗС и другие учреждения.

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Обязательный учет товаров

В 2020 году днепровские предприниматели должны в обязательном порядке подавать в органы контроля документы, подтверждающие учет товаров. Такое нововведение касается тех бизнесменов, которые работают по упрощенной системе налогообложения и в следующих сферах:

Лекарственные препараты;

Ювелирные изделия;

Электронная и бытовая техника с гарантией.

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Новые штрафы

Днепровских предпринимателей ждут большие штрафы за несоблюдение правил. Так, до 1 октября 2020 года размер штрафа будет следующий:

10% стоимости товара, проданного с нарушениями - за первое нарушение;

50% стоимости товара, проданного с нарушениями - за каждое следующее нарушение.

А уже после 1 октября 2020 года размер штрафа значительно увеличится:

100% стоимости товара, проданного с нарушениями - за первое нарушение;

150% стоимости товара, проданного с нарушениями - за каждое следующее нарушение.

Кроме этого, бизнесменов ожидают следующие штрафы:

Штраф за продажу не подакцизного товара, который не был запрограммирован в кассовом аппарате – 75 гривен;

Штраф за товар, который не был отражен в учете – двойной размер стоимости товара;

Штраф за продажу подакцизного товара, не запрограммированного в кассовом аппарате – 5100 гривен.

Также за невыдачу фискального или поддельного чека предусматривается кэшбек покупателем. Так, покупатель может проверить номер чека в базе, и при его отсутствии, потребитель обязан вернуть денежные средства.

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Как зарегистрировать РРО в Днепре

В первую очередь, РРО необходимо поставить на учет в Государственную фискальную службу в Днепропетровской области.

Для регистрации кассового аппарата в налоговую службу нужно предоставить заявление о регистрации РРО. Данное заявление можно подать через электронный кабинет плательщика.

Пример заявления

Пример заявления

Пример заявления

Пример заявления

После этого в течение двух дней налоговая служба формирует и резервирует фискальный номер для РРО. Затем Вам выдадут справку №2-РРО.

Отметим, что копия регистрационного удостоверения приходит на электронную почту.

Кроме этого, фискальная служба обязана выслать справку, срок действия которой – три рабочих дня.

После выдачи фискального номера Вам следует обратиться в ЦСО (центр сервисного обслуживания) с регистрационным удостоверением для проведения персонализации устройства в системе учета данных фискальной службы. Это обойдется Вам около 300 гривен.

ЦСО в течение трех рабочих дней вводит РРО в использование.

После этого ЦСО отправит в ГФС справку об опломбировании РРО и акт ввода устройства в эксплуатацию.

Затем в налоговой службе регистрируют РРО и предоставляют свидетельство о регистрации.

Отметим, что данные о фискальном номере кассового аппарата, ФИО предпринимателя и дата регистрации РРО публикуют на сайте Государственной фискальной службы.

В случае неисправности РРО, предприниматель может зарегистрировать КУРО – книга учета расчетных операций.

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Куда обращаться в Днепре

Главное управление ГФС в Днепропетровской области: улица Симферопольская, 17А. Телефон: 056-744-62-32.

Государственная налоговая инспекция в Чечеловском районе: улица Театральная, 1А. Телефон: 056-234-28-70.

Государственная налоговая инспекция в Амур-Нижнеднепровском районе: переулок Универсальный, 12. Телефон: 056-760-72-45.

Государственная налоговая инспекция в Новокодакском районе: улица Шаумяна, 5. Телефон: 056-370-25-88.

Государственная налоговая инспекция в Соборном районе: улица Высоковольтная, 24. Телефон: 056-776-71-60.

Специализированная государственная налоговая инспекция по работе с крупными плательщиками налогов: проспект Александра Поля, 57. Телефон: 056-744-23-63.

Государственная налоговая инспекция в Центральном районе: улица Княгини Ольги, 22. Телефон: 056-374-70-61.

Государственная налоговая инспекция в Шевченковском районе: проспект Богдана Хмельницкого, 25. Телефон: 0562-36-62-40.

Левобережная межрайонная государственная налоговая инспекция: проспект Слобожанский, 95А. Телефон: 056-374-31-78.

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