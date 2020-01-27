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27 января • обновлено в 15:11
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София Ковнир

Предпринимателей Днепра ждут серьезные изменения: подробности

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С 1 октября 2020 года предпринимателей Днепра ждут нововведения. Так, за нарушения правил, бизнесмены будут платить большие штрафы.

OBOZREVATEL подробно расскажет об изменениях для предпринимателей Днепра.

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Предпринимателей Днепра ждут серьезные изменения

Предпринимателей Днепра ждут серьезные изменения

krymsos.com

Размер налогов для ФЛП в 2020 году

  • I группа - 1249,26 гривен в месяц;

  • II группа - 1983,66 гривен в месяц;

  • III группа (с НДС) - 1039,06 гривен в месяц + 3% от дохода + 20% НДС.

  • III группа (без НДС) - 1039,06 гривен в месяц + 5% от дохода для тех, кто не платит НДС.

Общая система налогообложения предусматривает минимум 1039,06 гривен в месяц, также взимаются 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Чеки

В обязательном порядке выдавать чеки будут только определенные категории бизнеса:

  • Рестораны, кафе;

  • Гостиницы;

  • Интернет-товары и услуги;

  • Бытовые товары;

  • Ювелирные изделия;

  • Лекарственные препараты;

  • Запчасти для транспорта;

  • Товары, продающиеся в розницу.

Отметим, что расчетный документ может быть в виде кассового чека, квитанции, электронного чека, QR-кода, а также проездного документа о продаже/возврате товара.

Кроме этого, новый Закон Украины предусматривает кассовый аппарат в смартфоне. Так, для днепровских предпринимателей разрабатывают специальное приложение для выдачи чеков. Данное приложение будет доступно на любом смартфоне.

Кассовый аппарат в смартфоне дает возможность сканировать QR-коды, отправлять чеки покупателю, а также распечатывать их.

Нововведения для предпринимателей

Нововведения для предпринимателей

vsednr.ru

Регистратор расчетных операций

РРО (регистратор расчетных операций) - это устройство, которое через интернет передает в налоговую информацию о каждой операции купли-продажи. Его обязан использовать бизнес с оборотом более 1 миллиона гривен в год.

РРО используют банки, финансовые компании, сети супермаркетов, АЗС и другие учреждения.

Нововведения для предпринимателей

Нововведения для предпринимателей

Вестник

Обязательный учет товаров

В 2020 году днепровские предприниматели должны в обязательном порядке подавать в органы контроля документы, подтверждающие учет товаров. Такое нововведение касается тех бизнесменов, которые работают по упрощенной системе налогообложения и в следующих сферах:

  • Лекарственные препараты;

  • Ювелирные изделия;

  • Электронная и бытовая техника с гарантией.

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Нововведения для предпринимателей

Нововведения для предпринимателей

Business.ru

Новые штрафы

Днепровских предпринимателей ждут большие штрафы за несоблюдение правил. Так, до 1 октября 2020 года размер штрафа будет следующий:

  • 10% стоимости товара, проданного с нарушениями - за первое нарушение;

  • 50% стоимости товара, проданного с нарушениями - за каждое следующее нарушение.

А уже после 1 октября 2020 года размер штрафа значительно увеличится:

  • 100% стоимости товара, проданного с нарушениями - за первое нарушение;

  • 150% стоимости товара, проданного с нарушениями - за каждое следующее нарушение.

Кроме этого, бизнесменов ожидают следующие штрафы:

  • Штраф за продажу не подакцизного товара, который не был запрограммирован в кассовом аппарате – 75 гривен;

  • Штраф за товар, который не был отражен в учете – двойной размер стоимости товара;

  • Штраф за продажу подакцизного товара, не запрограммированного в кассовом аппарате – 5100 гривен.

  • Также за невыдачу фискального или поддельного чека предусматривается кэшбек покупателем. Так, покупатель может проверить номер чека в базе, и при его отсутствии, потребитель обязан вернуть денежные средства.

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Нововведения для предпринимателей

Нововведения для предпринимателей

Пикабу

Как зарегистрировать РРО в Днепре

В первую очередь, РРО необходимо поставить на учет в Государственную фискальную службу в Днепропетровской области.

Для регистрации кассового аппарата в налоговую службу нужно предоставить заявление о регистрации РРО. Данное заявление можно подать через электронный кабинет плательщика.

Пример заявления

Пример заявления

Пример заявления

Пример заявления

Пример заявления

Пример заявления

Пример заявления

Пример заявления

После этого в течение двух дней налоговая служба формирует и резервирует фискальный номер для РРО. Затем Вам выдадут справку №2-РРО.

Отметим, что копия регистрационного удостоверения приходит на электронную почту.

Кроме этого, фискальная служба обязана выслать справку, срок действия которой – три рабочих дня.

После выдачи фискального номера Вам следует обратиться в ЦСО (центр сервисного обслуживания) с регистрационным удостоверением для проведения персонализации устройства в системе учета данных фискальной службы. Это обойдется Вам около 300 гривен.

ЦСО в течение трех рабочих дней вводит РРО в использование.

После этого ЦСО отправит в ГФС справку об опломбировании РРО и акт ввода устройства в эксплуатацию.

Затем в налоговой службе регистрируют РРО и предоставляют свидетельство о регистрации.

Отметим, что данные о фискальном номере кассового аппарата, ФИО предпринимателя и дата регистрации РРО публикуют на сайте Государственной фискальной службы.

В случае неисправности РРО, предприниматель может зарегистрировать КУРО – книга учета расчетных операций.

Нововведения для предпринимателей

Нововведения для предпринимателей

UBR.ua

Куда обращаться в Днепре

Главное управление ГФС в Днепропетровской области: улица Симферопольская, 17А. Телефон: 056-744-62-32.

Государственная налоговая инспекция в Чечеловском районе: улица Театральная, 1А. Телефон: 056-234-28-70.

Государственная налоговая инспекция в Амур-Нижнеднепровском районе: переулок Универсальный, 12. Телефон: 056-760-72-45.

Государственная налоговая инспекция в Новокодакском районе: улица Шаумяна, 5. Телефон: 056-370-25-88.

Государственная налоговая инспекция в Соборном районе: улица Высоковольтная, 24. Телефон: 056-776-71-60.

Специализированная государственная налоговая инспекция по работе с крупными плательщиками налогов: проспект Александра Поля, 57. Телефон: 056-744-23-63.

Государственная налоговая инспекция в Центральном районе: улица Княгини Ольги, 22. Телефон: 056-374-70-61.

Государственная налоговая инспекция в Шевченковском районе: проспект Богдана Хмельницкого, 25. Телефон: 0562-36-62-40.

Левобережная межрайонная государственная налоговая инспекция: проспект Слобожанский, 95А. Телефон: 056-374-31-78.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине для продажи алкогольных напитков запустят "электронную акцизную марку". Ее нельзя будет подделать, что принесет в бюджет больше налогов и защитит покупателей от фальсификата.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
налоги Государственная налоговая служба (ГНС)
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