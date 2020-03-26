Правила поведения во время карантина: придерживаются ли их жители Днепра

Кабинет министров Украины продлил карантин по всей Украине до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации.

Так, президент Украины Владимир Зеленский 18 марта подписал закон "О внесении в законы изменений, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Поэтому для жителей Днепра ввели множество запретов и рассказали о правилах поведения во время карантина.

О правилах, штрафах и наказаниях, и придерживаются ли их жители Днепра – OBOZREVATEL расскажет далее.

Карантин в Днепре

Запрет для жителей Днепра

Жителям Днепра в период общенационального карантина запрещено следующее:

Посещение учебных заведений, проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек;

Прекращена работа предприятий общественного питания, торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения;

Запрещены перевозки пассажиров в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении (кроме перевозки легковыми автомобилями), а также перевозки более 10 пассажиров одновременно в одном транспортном средстве в пределах города;

Запрещена перевозка пассажиров метрополитеном и железнодорожным транспортом.

Отметим, что также закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для международного сообщения.

Общенациональный карантин forumdaily.com

На что имеют право жители Днепра в период карантина

Бесплатное лечение в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения и государственных научных учреждениях;

Получение достоверной информации о результатах медицинского осмотра, обследования и лечения, а также на получение рекомендаций по предотвращению распространения инфекционных болезней;

Обращение в суд с исками о возмещении вреда, причиненного их здоровью или имуществу.

Кроме этого, жители Днепра имеют право на возмещение материального ущерба в результате чрезвычайной ситуации:

Помощь на обеспечение жильем, на оказание медицинской и психологической помощи, на предоставление гуманитарной помощи, и на оказание других видов помощи.

Также Законодательством Украины предусмотрены обязанности лиц, которые болеют инфекционными заболеваниями:

Соблюдать рекомендации врачей для предотвращения распространения инфекционных болезней;

Выполнять требования и рекомендации медицинских работников в порядке и условиях лечения, соблюдать режим работы учреждений здравоохранения и научных учреждений, в которых они лечатся;

Проходить в установленные сроки необходимые медицинские осмотры и обследования.

За нарушение всех вышеуказанных норм и правил граждане будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

Общенациональный карантин vologda.sm-news.ru

Нарушения и штрафы в Днепре

Если Вы нарушили карантин, санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы, предусмотренные законом "О защите населения от инфекционных заболеваний", это грозит Вам штрафом от 1 до 2 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – от 17 до 34 тысяч гривен. Отметим, что для должностных лиц штраф составит от 2 до 10 тысяч минимумов, то есть 34–170 тысяч гривен.

Если Вы нарушили карантин и все нормы, но Ваши действия повлекли или могли повлечь распространение эпидемических и других инфекционных заболеваний, то за это Вам грозит штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – 17–51 тысяч гривен, или арест от шести месяцев до трех лет.

Если же Вы не соблюдаете карантинный режим и нарушения повлекли за собой гибель людей или другие тяжелые последствия, то Вам грозит тюрьма сроком от пяти до восьми лет.

Общенациональный карантин sevastopol.bezformata.com

Придерживаются ли жители Днепра правил во время карантина

Лживая дезинфекция

Полиция Днепра предупреждает местных жителей быть осторожными и не открывать двери незнакомцам. Как стало известно, в Днепре группа людей в специальных костюмах защиты может предлагать продезинфицировать квартиры и дома. Под видом обработки помещений злоумышленники могут попадать в жилье и совершать преступления. Если Вы заметили что-то подозрительное, то сразу же звоните в "102".

Недобросовестные водители

В связи с ограничением общественного транспорта в Днепре некоторые водители маршруток самовольно установили цену за поезд 20 и 30 гривен.

Полиция и чиновники отреагировали на жалобы местных жителей и нечестность водителей, и сразу же прибыли на место. Как сообщил глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, водители вину признали и полиция составила протоколы по статье 44-3 (нарушения правил карантина – ред.). Теперь дело будет передано в суд.

Проезд по 30 гривен Facebook Михаила Тонконогого

Ограничения в магазинах

В продуктовых магазинах Днепра ограничили количество покупателей в торговом зале до 15 человек. Меры безопасности на время карантина усилили для того, чтобы минимизировать вероятность заражения коронавирусом.

Очереди в магазин Telegram "Х**вый Днепр"

Ограничения в магазинах Днепра Telegram "Х**вый Днепр"

Перекрытие движения

Также жители Днепра препятствуют движению транспорта. Многие не соблюдают правила "до 10 человек в транспорте" и грубо нарушают их. Так, на днях люди перегородили дорогу троллейбусу из-за ограничения пассажиров.

Люди перегородили дорогу троллейбусу Facebook Дениса Аксенова

Местные жители без средств защиты

Врачи рекомендуют гражданам защитить свое здоровье с помощью медицинских масок, перчаток и антисептиков. Но многие жители Днепра не прислушиваются к советам и не используют средства защиты. Такие действия не всем нравятся:

"Слава Богу, что в маршрутках Днепра отменили льготный проезд на период карантина. Я так понял, что маршрутки малой вместимости с области бросили в город. Все равно люди едут без масок. Из семи человек один и я в маске. Потеплело? Я понимаю людям ехать нужно... Но из бинта сделать слабо? Сколько роликов в интернете о том, как сделать маску своими руками" – жалуются днепряне.

Днепряне ездят без масок Facebook "Дніпропетровськ-Дніпро"

Многие делают виноватыми в этом водителей маршруток:

"Обращаюсь к водителям, зачем Вы пускаете в салон пассажиров без масок, в постановлении КМ написано, что 10 человек и они должны быть в защитных масках. Подумайте, что после работы Вы возвращаетесь домой, и если какой-то пассажир был носителем вируса, то без защитной маски он может заразить не только других пассажиров, но и Вас. Сегодня в маршрутке до 80 процентов людей были без масок. Людей на остановке много и Вы можете не подвергать свою жизнь опасности и впускать в машину пассажиров только в защитной маске!" – сообщил житель Днепра Юрий Калиниченко.

"Срывают ленты, чтобы покататься"

Также правила не соблюдают и в других городах Днепропетровской области. Например, в Кривом Роге все игровые зоны коммунальщики оградили предупреждающими лентами. Для людей повесили надписи о том, что запрещено кататься на горках и заниматься на турниках во время карантина.

Но в Инспекции по благоустройству зафиксировали неоднократные случаи нарушения правил. Взрослые и дети срывали ленты, чтобы покататься на качелях и горках. Ограждать игровые зоны коммунальщикам пришлось по второму кругу.

Закрытые детские площадки mrpl.city

"Курят и пьют кофе в перчатках"

"Суровые реалии карантина. Новая почта не обслуживает клиентов без масок. Но сами сотрудники могут выйти покурить, попить кофе и не снимают перчатки. Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, так и должно быть? Или мне одной это кажется странным?" – возмутилась жительница Днепра Нарина.

Как сообщают в полиции, в Днепропетровской области уже составлен 221 административный протокол. Правоохранители отмечают, – чаще всего штрафуют сотрудников предприятий и организаций.

Уважаемые жители Днепра, соблюдайте и придерживайтесь всех правил в период общенационального карантина. Ваше здоровье – в Ваших руках.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что жителям Днепра во время карантина советуют пользоваться медицинскими масками для безопасности своего здоровья. Но сейчас в аптеках города практически невозможно найти средство защиты. Стало известно, как сделать маску своими руками в домашних условиях.

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