Появились детали гибели украинской журналистки в Таиланде и фото с места ЧП

В Таиланде расследуют смерть журналистки из Днепра Ольги Фроловой. Девушка проживала там вместе с мужем и сыном последние шесть лет. В конце мая Ольга исчезла, оставив супругу прощальное сообщение. Через время пропавшую днепрянку нашли мертвой.

OBOZREVATEL подробно расскажет о новых деталях гибели журналистки из Днепра Ольги Фроловой.

Появились детали гибели украинской журналистки в Таиланде

Что известно о гибели девушки

Согласно информации тайского издания Thairath, Ольгу Фролову не могли найти две недели. Тело пропавшей девушки обнаружили в джунглях на острове Самуи.

6 июня в 17:00 капитану полиции Супхот Хао Хван жители деревни сообщили, что нашли мертвое тело в лесу. Затем правоохранители отправились на место происшествия. Как оказалось, все произошло на дороге в районе поселка Бан-Ламай.

Отметим, что на месте, где был найден труп Ольги, находится грунтовая дорога, отделенная в 30 метрах от округа Бан-Ламай.

Правоохранители обнаружили, что тело начало гнить и уже виднелись кости. Предположительно, девушка пролежала не менее 14-17 дней.

Фото с места ЧП thairath.co.th

Кроме того, возле тела журналистки был найден зеленый рюкзак марки "Ferrari". Внутри было несколько таблеток и синий кошелек с наличными около 700 бат.

Ранее официальные лица заявляли, что 25 мая 40-летний украинец Дмитрий Фролов обратился в полицейский участок и сообщил, что его жена Ольга Фролова исчезла. Когда тело девушки нашли, ее муж Дмитрий подтвердил, что рюкзак и кошелек принадлежали его жене.

Представители власти считают, что Ольгу Фролову убили и теперь полиция проводит расследование.

Погибшая журналистка из Днепра Ольга Фролова thairath.co.th

Что говорит муж погибшей журналистки

Как рассказал муж погибшей Дмитрий Фролов, с женой они прожили в браке 12 лет и у них есть сын. Около пяти лет Фроловы путешествуют на остров Самуи.

Также Дмитрий Фролов сообщил, что около года назад жена Ольга уехала к иностранцу и заявила, что переезжает жить к нему. В то же время она приводила своего сына к новому избраннику и подготавливала документы к разводу с мужем.

За последние два месяца погибшая журналистка часто посещала дом Дмитрия Фролова. А недавно, 25 мая, она привела своего сына к законному мужу, сообщив, что заберет его позже. Когда 29 мая девушка так и не объявилась, Дмитрий обратился к знакомым, но Ольгу никто не видел. После этого мужчина заявил о пропаже в полицию.

47-летний Утен Уянньон, сотрудник отеля на острове Самуи, сообщил, что 5 июня он приехал искать лесные грибы в этом районе. Во время этого мужчина обнаружил человеческую ногу.

Вернувшись домой, он рассказал об этом жене и друзьям. Затем они все вместе поехали на место, чтобы убедиться в находке и сообщить правоохранителям.

В Таиланде умерла журналистка из Днепра Facebook/Димас Фролов

Сейчас полиция активно ведет расследование о трагической гибели журналистки из Днепра Ольги Фроловой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Таиланде при загадочных обстоятельствах умерла журналистка из Днепра Ольга Фролова. По словам мужа погибшей, несмотря на то, что в поисках были задействованы полицейские, их работа была малоэффективной.