Постоянная борьба за жизнь: как в Днепре волонтеры помогают бездомным и нуждающимся

Люди без определенного места жительства не меньше нас хотят вкусно пообедать и тепло одеться. Только вот такая возможность для них – это счастливый день, о котором они будут вспоминать в голодное время.

Но в Днепре есть те, кто каждый день помогает нуждающимся и дает шанс начать жизнь заново – было бы желание. О том, кто занимается добрым делом и как это происходит – расскажет OBOZREVATEL.

Где нуждающимся в Днепре раздают обеды и одежду

"Добровольцы" – это благотворительный фонд людей доброй воли Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви. У проекта есть специально переоборудованный автобус для оказания доврачебной медицинской и экстренной помощи, раздачи горячей еды, одежды, медикаментов и перевозки гуманитарных грузов.

На таком транспорте работает команда

Каждый день, кроме воскресенья, волонтеры проекта выезжают на локации в Днепре, чтобы накормить сытным обедом и предоставить медицинскую помощь тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Увидеть работу "Добровольцев" можно в районе автовокзала (в 12:00) и на жилмассиве Северный (в 14:00). Уже скоро транспорт с волонтерами будет помогать и в других районах. Кроме того, по воскресеньям пообедать можно на территории Свято-Успенского собора, который находится на площади Успенской, 16. Там никому не откажут.

Часть команды

Волонтеры проекта консультируют бездомных, оказывают первую медицинскую помощь и обеспечивают элементарными, на первый взгляд, вещами: горячей пищей, теплом и сменной одеждой.

Порции формируют заранее

Давайте помогать вместе

Неравнодушные днепряне отдают одежду

Каждый выражает слова благодарности

Для многих такие обеды - большая радость

Люди уважают друг-друга и не нарушают очередь

Очередь растянулась на много метров

Вкусный и сытный обед

Огромная очередь ждала обед

Как рассказал Настоятель Свято-Успенского собора Протоиерей Тимофей Кучук, социальной миссией команда занимается не первый год:

"Мы помогаем тем, кто хочет изменить свою жизнь. Это наша социальная миссия. Храм организовывает помощь достаточно давно, порядка 10 лет. Просто ранее все было не так масштабно, как сегодня. Этим людям очень трудно, особенно зимой. Когда мы видим, что бездомные страдают – мы не закрываем глаза".

Протоиерей Тимофей Кучук

Команда волонтеров

Повара готовят полноценные обеды для людей без определенного места жительства:

"Ежедневно наши повара готовят около 200 порций обеда, чтобы те, кто нуждается, мог поесть. Сегодня у нас каша с капустой, суп с макаронами, хлеб и сладкие бублики. Кроме того, мы собираем продуктовые наборы для людей, у которых нет возможности купить еду в нужном количестве. В них входят базовые продукты питания: растительное масло, крупы (гречка, манка), мука, сахар, томатная паста, консервы. Такие наборы очень помогают пенсионерам".

Хлеб выдают с ложками, чтобы было удобнее

Такой запас был разобран менее чем за час

Каждый день на выезде не только кормят нуждающихся, но и по желанию проводят медицинский осмотр людей с жалобами. Многие из них просто не имеют минимальной возможности – приобрести нужные лекарства или обработать рану.

Каждому уделяют время и помогают

Бездомным могут измерить температуру, давление, провести простые лечебные манипуляции, выдать медикаменты, при необходимости волонтеры готовы содействовать госпитализации больного.

"Были случаи, когда мы вызывали скорую помощь. Иногда приходят люди, которым срочно нужна госпитализация, и наша команда сразу же реагирует. Чаще всего к нам приходят с ранами, язвами – это то, что мешает человеку банально ходить. Многие обращаются с хроническими заболеваниями, болями в сердце и нестабильным давлением", – рассказала координатор фонда Юлия Михальцова.

К счастью, мужчине есть к кому обратиться

Чаще всего обращаются с ранами

Медицинская помощь предоставляется всем желающим

Но за помощью приходят не только бездомные:

"Обращаются и бабушки-пенсионерки. Даже просто измерить давление. У некоторых нет возможности доехать до поликлиники. Кроме того, у нас есть экспресс-тесты на выявление ВИЧ-инфекции и гепатита".

Бывают и истории, которые меняют жизнь людей и дают шанс на новую жизнь:

"У нас есть подопечная, Валентина. Она живет на территории Собора. Мы познакомились с ней на вокзале, во время кормления. Женщина жаловалась на боль в ноге. Примерно месяц, из-за опухлой конечности, женщина не могла снять обувь. Мы вызвали скорую, ее госпитализировали. Около месяца Валентина провела в отделении больницы – у нее развилась гангрена и ей ампутировали переднее тело стопы. Силами неравнодушных людей нам удалось оплатить ее лечение. Теперь нужно помочь ей с восстановлением документов".

Люди, которых многие не замечают

Завтра волонтеры опять приедут с вкусным обедом

Если вы хотите помочь фонду - обращайтесь по телефонам, которые указаны ниже

После вкусного обеда хорошее настроение гарантировано

Волонтеры привозят не только еду, но и одежду с обувью

Трапеза на природе

В парке не мусорят и боксы от еды выбрасывают в урну

"Добровольцы" рады любой помощи от неравнодушных. Одежда, продукты, медикаменты или финансовые средства для закупок необходимого – все будет обязательно распределено между нуждающимися людьми:

"Сейчас мы объявили акцию под названием "Белые люди". Проводим сбор средств гигиены и собираем наборы для нуждающихся. Нам необходимы женские прокладки, бритвенные станки, гели, мыло, шампуни, влажные салфетки. Бывают ситуации, что к нам подходят бездомные женщины, и спрашивают, можно ли просто помыть голову. И это огромная беда для города".

Обедают не только люди без определенного места жительства

Если у вас есть желание и возможность стать частью доброго дела – обращайтесь в Благотворительный фонд "Добровольцы". На постоянной основе необходимы овощи, фрукты, растительное масло, чай, мясные полуфабрикаты, приправы, печенье и сладости. Социальный отдел: (050) 933-48-75, (067) 725-05-50.

Если вы готовы помочь - обращайтесь по телефонам

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