Пособие по безработице: размер выплат и как получить помощь в Днепре

После увольнения каждый днепрянин имеет право получать материальную помощь от государства. Но для этого нужно собрать целый пакет документов и встать на учет в центр занятости.

OBOZREVATEL подробно расскажет, как в Днепре получить пособие по безработице и о сроке выплат.

Пособие по безработице

Кто имеет право на пособие

Получать помощь от государства могут только граждане, которые были официально трудоустроены и теперь имеют статус безработного.

Согласно законодательству Украины, право на денежное пособие по безработице имеют:

Лица трудоспособного возраста до назначения пенсии (в частности на льготных условиях или за выслугу лет), которые из-за отсутствия работы не имеют заработка, готовы и способны приступить к трудовой деятельности;

Лица, младше 16 лет, которые были уволены в связи с прекращением предприятия;

Люди с инвалидностью, которые не достигли пенсионного возраста и получают социальную помощь.

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Учет в центре занятости

Чтобы получить статус безработного в Днепре и помощь от государства, следует встать на учет в центр занятости.

Для этого необходимо собрать следующие документы:

Паспорт;

Карта плательщика налогов;

Трудовая книжка;

Диплом об образовании;

Военный билет (при необходимости);

Справка с последнего места работы о размере заработной платы.

После этого на безработного заводится персональная карта, в которой указываются личные данные и гражданин получает официальный статус безработного.

Отметим, пока Вы будете находиться в статусе безработного, сотрудники центра занятости будут искать подходящую для Вас работу.

Если в течение полугода безработный все же не получил работу, то ему могут предложить обучиться другой профессии.

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Кроме этого, на главном сайте Днепропетровского областного центра занятости Вы можете сами искать свободные вакансии. Для этого необходимо выбрать населенный пункт и род деятельности. Также есть возможность оставить на сайте свое резюме.

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Сроки выплат пособия по безработице

Общая продолжительность материальной помощи по безработице не должна превышать 360 календарных дней в течение двух лет. Но есть исключение:

Лица предпенсионного возраста – 720 календарных дней;

Лица, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию и по соглашению сторон – 270 календарных дней;

Лица, которые уволились со срочной военной службы; переселенцы – 180 календарных дней.

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Размер пособия по безработице в Днепре

На сегодняшний день минимальная сумма пособия по безработице составляет 610 гривень. Такую помощь могут получать лица, которые за последний год имели трудовой стаж менее шести месяцев.

Если Ваш трудовой стаж превышает шесть месяцев, то помощь от государства начисляют в процентном соотношении к среднему размеру заработной платы в зависимости от трудового стажа. В таком случае сумма выплат составляет 1630 гривень.

Отметим, что с 1 декабря 2019 года максимальный размер пособия по безработице увеличился до 8408 гривень, а минимальный размер остался прежним.

Сумма выплат напрямую зависит от продолжительности безработицы и поэтому с каждым разом она уменьшается. То есть первые 90 календарных дней гражданин получает полную сумму материальной помощи. Следующие дни – 80% и оставшийся период – 70%.

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Где в Днепре получить пособие по безработице

Днепропетровский областной центр занятости: ул. Княгини Ольги, 2. Телефон: 056-770-60-49.

Днепровский городской центр занятости: ул. Авиационная, 41. Телефон: 068-357-96-91.

Отделение предоставления социальных услуг в Шевченковском районе: ул. Михаила Грушевского, 70. Телефон: 056-745-32-27.

Центр занятости в Центральном районе: ул. Владимира Антоновича, 26. Телефон: 056-232-10-56.

Левобережный районный центр занятости: проспект Слобожанский, 29. Телефон: 056-760-06-76.

Днепровский районный центр занятости: ул. Василия Сухомлинского, 69. Телефон: 056-753-75-34.

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