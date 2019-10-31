Пособие на ребенка: сколько платят и какие изменения ждать днепрянам

При рождении ребенка государство предоставляет помощь в виде денежных средств. В 2020 году правительство предложило увеличить суммы, но примут ли эти изменения – пока неизвестно.

OBOZREVATEL подробно расскажет о суммах выплат на ребенка в Днепре и кому они положены.

Пособие на ребенка Новости N

Помощь по беременности и родам

Согласно законодательству Украины, право на помощь от государства имеют:

Женщины-военнослужащие.

Безработные женщины.

Женщины, которых уволили в связи с закрытием компании.

Женщины-домохозяйки.

Женщины-предприниматели.

Студентки ВУЗов и других учреждений.

Дородовые и послеродовые выплаты на ребенка производятся в том случае, если заявление на их получение было подано не позднее шести месяцев со дня окончания декретного отпуска.

Так, помощь выплачивается в полном размере единовременно – в период отпуска (126 или 140 календарных дней). Отметим, что роженицам, пострадавшим на аварии ЧАЭС, выплаты производятся за 180 календарных дней.

Пособие на ребенка предоставляется в размере 100% среднемесячного дохода роженицы. Если женщина безработная, то выплаты производятся в размере 25% прожиточного минимума.

В 2019 году размер помощи по беременности и родам составляет:

126 календарных дней – 2207 гривень ;

140 календарных дней – 2452 гривень ;

180 календарных дней – 3153 гривень.

Пособие на ребенка УНН

Помощь одиноким матерям

В 2019 году выплаты помощи одиноким матерям не увеличили. Поэтому сумма составляет разницу между 100% прожиточного минимума для ребенка и среднемесячным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.

Так, одиноким матерям пособие полагается в следующих размерах:

На ребенка до 6 лет - 1779 гривень;

На ребенка с 6 до 18 лет - 2218 гривень;

На ребенка с 18 до 23 лет - 2102 гривень.

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Помощь на детей с инвалидностью

Размер выплат на ребенка с инвалидностью зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Так, в 2019 году пособия на ребенка с инвалидностью составляют:

Дети с инвалидностью до 6 лет – 2036 гривень.

Дети с инвалидностью с 6 до 18 лет – 2256 гривень.

Дети с инвалидностью подгруппы "А" до 6 лет – 2926 гривень.

Дети с инвалидностью подгруппы "А" с 6 до 18 лет – 3365 гривень.

Инвалид с детства 1 группы подгруппы "А" – 3365 гривень.

Инвалид с детства 1 группы подгруппы "Б" – 2457 гривень.

Инвалид с детства 2 и 3 группы – 1638 гривень.

Кроме этого, правительство проголосовало за законопроект, который предусматривает в 2020 году двоекратное повышение соцпомощи детям с инвалидностью и инвалидам детства.

Так, размер выплат на уход за людьми с инвалидностью с детства группы 1 подгруппы "А" увеличится с 75% до 150%.

Для детей с инвалидностью группы 1 подгруппы "Б" увеличится с 50% до 100%.

Для 2 и 3 группы инвалидов выплаты увеличатся до 75%.

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Пособие по опеке

Дети, которые остались без родительского попечения, имеют полное право на материальную помощь от государства. Пособие выплачивается официальным опекунам ребенка:

На ребенка до 6 лет - 3558 гривень;

На ребенка с 6 до 18 лет - 4436 гривень.

Пенсия в связи с потерей кормильца

Согласно законодательству Украины, в связи с потерей кормильца семьи предусмотрена пенсия. Ее размер зависит от страхового стажа и заработка усопшего.

Денежная помощь выплачивается ежемесячно до достижения ребенком совершеннолетия. Отметим, что студентам такая помощь предоставляется до завершения обучения, но не дольше 23 лет.

Сумма соцпомощи ребенку умершего кормильца:

На одного ребенка – 1638 гривень;

На двоих детей – 1966 гривень;

На троих и больше детей – 2457 гривень.

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Пособие детям, родители которых избегают уплаты алиментов

Государственная материальная помощь детям, родители которых избегают уплаты алиментов, предоставляется до совершеннолетия ребенка:

Детям до 6 лет – 889 гривень 50 копеек;

Детям с 6 до 18 лет – 1109 гривень.

Пособие на ребенка Etcetera.media

Пособие на ребенка в 2020 году

В 2020 году правительство планирует увеличить размеры выплат при рождении ребенка. Так, на данный момент общая сумма выплат составляет 41 280 гривень.

Детские пособия выплачивают в несколько этапов:

Единоразовая помощь – 10 320 гривень. Ее родители могут получить спустя 1-2 месяца после оформления пособия.

Оставшаяся сумма – 30 960 гривень. Эта помощь выплачивается частями в течение трех лет – по 860 гривень.

Если правительство все-таки проголосует за законопроект, то в 2020 году ожидаются значительные повышения помощи на ребенка:

При рождении первого ребенка – 100 тысяч гривень.

При рождении второго ребенка – 200 тысяч гривень.

При рождении третьего ребенка и каждого следующего – 400 тысяч гривень.

Пособие на ребенка Российская газета

Как в Днепре платят пособие на ребенка

Три года назад днепрянка Наталья родила прекрасную двойню и в течение месяца подала документы на помощь от государства:

"Мы с мужем пришли в Управление труда и соцзащиты населения по месту жительства. От нас требовались следующие документы: оригинал и копия паспорта, соответствующее заявление, оригинал и копия свидетельства о рождении детей, а также реквизиты банка. В принципе, все оформили быстро и легко", – рассказала жительница Днепра.

Так, на двоих детей до трех лет девушка получала в месяц по 1720 гривень (на одного ребенка – 860 гривень):

"Еще в прошлом году были задержки выплат. Пару раз не платили целый месяц, бывало задерживали на неделю. Скоро нам три года и хорошо, что государство выплатило всю положенную сумму (на двоих детей мы получили 82 560 гривень). Выплаты мы получали через "Ощадбанк", так как в других учреждениях берут большие проценты. За эти деньги ничего нормального ребенку не купишь, особенно двоим. Поэтому я считаю, что повышение пособия было бы неплохо для молодых родителей", – подчеркнула Наталья.

Девушка добавила, что ее подругам не выплачивали помощь и по несколько месяцев:

"Были задержки по два и три месяца. Мамочки обращались в Управление соцзащиты, но там постоянно твердили, что ничего не знают и конкретных причин задержек не называли", – рассказала днепрянка.

Отметим, что подать документы на социальные выплаты необходимо в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Пособие на ребенка Vgorode.ua

Куда обращаться в Днепре

Главное Управление труда и социальной защиты населения: ул. Шевченко, 11. Телефон: 745-56-62.

Амур-Нижнеднепровский район: ул. Радистов, 8. Телефон: 721-04-37.

Шевченковский район: пр. Богдана Хмельницкого 116 А. Телефон: 763-05-79.

Соборный район: пр. Героев, 40. Телефон: 68-25-88.

Индустриальный район: пр. Петра Калнышевского, 55. Телефон: 725-47-41; 726-30-95.

Центральный район: ул. Владимира Антоновича, 30. Телефон: 742-81-68.

Чечеловский район: ул. Уральская, 5. Телефон: 373-68-62; 378-10-58.

Новокодакский район: ул. Трудовая, 1-А. Телефон: 372-19-7 5.

Самарский район: ул. 20-летия Победы, 51. Телефон: 372-94-97.

София Ковнир

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