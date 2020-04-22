Поминальные дни дома: как поддержать традиции, не нарушив карантин в Днепре

Поминальная неделя в Днепре начинается через 7 дней после Пасхи. В эти дни многие посещают кладбища, чтобы помянуть родных.
О том, можно ли посещать кладбища и как помянуть усопших дома, не подвергая жизнь опасности – расскажет OBOZREVATEL.
Как помянуть родных, не нарушая карантин в Днепре
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22 апреля Кабинет министров продлил карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса до 11 мая. Кроме того, были приняты новые решения по карантину и поэтапному выходу из него. Власти страны ожидают вспышку количества заболевших 3-8 мая, как раз через 2 недели после Пасхи.
По официальным данным на 22 апреля, в Днепре подтверждено 50 случаев коронавирусной инфекции, уже 6 человек выздоровели. Еще 7 пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результатов обследования.
"В зоне риска те, кто участвовал в больших скоплениях людей или контактировал с теми, у кого уже было обнаружено COVID-19. Не паникуйте и сохраняйте спокойствие. Помните о двух простых правилах – дистанция и гигиена. Берегите себя, заботьтесь друг о друге и о своих пожилых родственниках", – отметила медицинский директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник.
Из-за распространения инфекции в Днепре поминальные дни также выпадают на период карантина, хотя многие рассчитывали на то, что к поминкам ограничения будут сняты. Но в первую очередь не стоит забывать, что во время большого скопления людей риск заразиться смертельным вирусом растет, поэтому стоит отдать предпочтение проведению богослужений онлайн.
Как помянуть родных и близких в Днепре, не выходя из дома
Из-за большого риска, в поминальные дни в храмах страны будут проводиться богослужения, но только в присутствии священника и церковного хора. Все желающие имеют возможность в течение недели передать в храм записки с именами людей, за кого нужно помолиться. Передать записку можно в один из храмов в Днепре:
Спасо-Преображенский кафедральный собор – пл. Соборная, 15а;
Свято-Троицкий кафедральный собор – пл. Троицкая, 7;
Кафедральный собор святых Петра и Павла – пр. Свободы, 89;
Храм иконы Божией Матери "Иверская" – ул. Семафорная, 60;
Храм Святого Равноапостольного князя Владимира – пр. Ивана Мазепы, 4;
Храм иконы Божией Матери "Скоропослушница" – ул. Захарченко, 14/121;
Храм иконы Божьей Матери "В скорбях и печалях Утешение" – ул. Мандрыковская, 127;
Храм преподобного Агапита Печерского – ул. Батумская, 13;
Храм преподобного Иоанна Кронштадтского – пер. С. Крушельницкой, 7;
Храм преподобного Серафима Саровского – ул. Луганская, 3;
Храм Св. Георгия Победоносца – ул. Бородинская, 41;
Храм Св. прав. Лазаря Четверодневного – ул. Севастопольская, 26;
Храм Святого Александра Невского – ул. Адлерская, 29-а;
Свято-Благовещенский храм – ул. Рабочая, 3-б;
Свято-Варваринский храм при Свято-Тихвинском женском монастыре – ул. Надежды Алексеенко, 171;
Свято-Духовский храм – ул. Новошкольная, 6;
Свято-Духовский храм – пр. Металлургов, 43;
Свято-Ильинский храм – ул. Моторная, 141-а;
Свято-Ильинский храм – ул. Баженова, 15;
Свято-Иоанно-Богословский храм – ул. Крепостная, 24;
Свято-Крестовоздвиженский храм – ул. Арзамасская, 59;
Свято-Николаевский храм на Монастырском острове;
Свято-Николаевский храм – пер. Яровой, 1;
Свято-Пантелеймоновский храм – ул. Паникахи, 13;
Свято-Покровский храм – ул. Клубная, 34;
Свято-Трехсвятительский храм – ул. Юридическая, 1;
Свято-Троицкий храм – ул. Передовая, 532;
Свято-Успенский храм – ул. Степная, 5;
Храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова – ул. Нарвская, 171;
Храм Святого Архистратига Михаила – ул. Бутовая, 106;
Храм Святой преподобной Ксении Римской – ул. Бехтерева, 1;
Храм Рождества пресвятой Богородицы – ул. Набережная Заводская, напротив перекрестка с ул. Юрия Кондратюка.
Кроме того, есть возможность передать информацию в онлайн-режиме. Достаточно зайти на официальный сайт интересующей вас церкви, подать записки как о здравии, так и упокоении.
Подать записку можно онлайн
lavra.ua
Когда в Днепре можно будет помянуть близких на кладбище
Согласно решению священного Синода Православной Церкви Украины, грядущие поминальные дни переносятся на Троицкую поминальную субботу, а именно на 6 июня. Именно тогда, после карантина, разрешено посещение кладбищ как священниками, так и мирянами.
Митрополит призывает помянуть близких дома
Facebook: Митрополит Епіфаній
Поминки 2020: традиции и запреты
Православная церковь требует соблюдать несколько правил:
упоминать можно только крещеных людей, в большинстве случаев – только православными храмами;
нельзя указывать имена людей, совершивших самоубийство;
грех и кощунство – устраивать пьянство прямо на кладбищах;
священники не рекомендуют оставлять на могилах искусственные цветы, ведь они не живые, а праздник Воскресения Христа является символом жизни.
нельзя участвовать в развлекательных мероприятиях, а также предаваться сильной скорби, ссориться, грустить, сквернословить.
Прежде чем сесть за стол, принято прочитать две молитвы – "Живые помощи" и "Отче наш". В этот день христианам запрещено устраивать шумные застолья. Кроме того, нельзя поминать умерших вином, поскольку оно считается символом земной радости.
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