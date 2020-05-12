Полупустые ТРЦ и очереди в заведения: как выглядит Днепр после ослабления карантина

С 11 мая по всей Украине началось ослабление карантинного режима. Так, можно гулять по паркам и скверам, открылись салоны красоты, магазины торговли непродовольственными товарами и многое другое. При этом сохраняются требования социального дистанцирования, масочного режима, регулярной дезинфекции рук и соблюдение противоэпидемических мероприятий.

OBOZREVATEL подготовил фоторепортаж о том, как Днепр выходит из карантина и как выглядит город после смягчения мер.

Как выглядит Днепр после ослабления карантина

Что открыли с 11 мая

Парки, скверы и зоны отдыха;

Магазины торговли непродовольственными товарами, кроме развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

Заведения общественного питания на вынос;

Стоматологии;

Парикмахерские, салоны красоты;

Музеи, библиотеки, историко-культурные заповедники;

Адвокатские и нотариальные бюро;

Летние площадки кафе и ресторанов;

Тренировки в командных видах спорта (для профессиональных команд);

Точки продажи прессы, редакции, типографии.

Ослабление карантинного режима Министерство здравоохранения Украины

В парках и скверах Днепра нет толпы людей. Родители гуляют и играют со своими детьми на детских площадках, пьют кофе и дышат свежим воздухом. Но при этом все придерживаются масочного режима и регулярной дезинфекции рук.

Детские площадки открыты

Детей на площадках много

Парки Днепра полупустые

На аллеях скверов людей практически нет

Также на данный момент фонтаны в Днепре не работают, но они уже прошли сезонную профилактику и ремонты. Фонтаны включат только после окончания карантина.

Городские фонтаны не работают

Детские аттракционы закрыты

В связи с ослаблением карантина с 12 мая в Днепре изменился режим работы общественного транспорта. Проезд снова стал платным, а количество автобусных маршрутов увеличили. Однако при себе пассажирам необходимо иметь специальный пропуск и средства индивидуальной защиты.

Так, жители Днепра стоят в длинных очередях для того, чтобы получить специальный пропуск для поездок в общественном транспорте. Но при этом патрульная полиция контролирует соблюдение социального дистанцирования и масочного режима.

Где можно получить специальные пропуски

Днепровский городской совет – просп. Д. Яворницкого 75;

Самарский районный совет – ул. 20-летия Победы, 51;

Новокодакский районный совет – просп. Сергея Нигояна, 77;

Автотранспортное предприятие 11205 – ул. Калиновая, 87;

Троллейбусное депо №2 КП "ДЭТ" – ул. Б. Хмельницкого, 31А.

Также по указанным адресам можно подать заявление, чтобы получить спецбилеты. Время работы пунктов выдачи: понедельник-пятница с 10:00 до 16:00.

Очереди за специальными пропусками для поездок в транспорте

Полиция контролирует соблюдение социального дистанцирования и масочного режима

Общественный транспорт в городе передвигается в обычном режиме. Количество маршрутов увеличено, но транспорт ездит полупустой.

Маршруты, которые начали ездить с 12 мая: №2, №10, №21б, №23, №37, №35, №38, №39, №51, №57а, №64г, №75, №85, №76, №88, №91, №92, №98, №106, №113, №115, №120, №121, №125, №136а, №141, №151б, №153 и №157а.

Также маршруты, которые работали по видоизмененной схеме движения, восстановили прежнюю схему: №21, №33, №62, №77, №109.

Кроме этого, возобновилась работа электротранспорта с графиками и схемами движения, которые были ранее, до введения карантина.

Отметим, что очередей на остановках общественного транспорта нет.

Транспорт ездит полупустой

Остановки пустые

Очередей в транспорт нет

Людей в транспорте и на остановках практически нет

Также в Днепре заработали парикмахерские и салоны красоты. Прием клиентов осуществляется исключительно по предварительной записи по соблюдению временного интервала не менее 15 минут между посетителями для исключения контакта между ними. Ожидание очереди должно осуществляться снаружи помещения с соблюдением принципов социального дистанцирования.

Так, днепряне активно записываются на процедуры в салоны красоты и ожидают своей очереди на улице. При этом горожане стараются соблюдать требования социального дистанцирования.

Горожанам следует соблюдать требования социального дистанцирования

Торговые центры Днепра также возобновили работу. На входе в заведение торговли сотрудники измеряют температуру тела каждого посетителя бесконтактным термометром. Также на каждом входе в торгово-развлекательный центр организовали места для обработки рук антисептиками.

Допуск посетителей и пребывание в заведении разрешается только в средствах индивидуальной защиты, в частности респираторе или защитной маске.

На входе в ТРЦ измеряют температуру тела посетителей

В ТРЦ разрешается одновременное пребывание посетителей не более одного человека на 10 квадратных метров площади зала обслуживания. Ограничение контакта между работниками и посетителями осуществляется путем организации обслуживания с соблюдением принципа социального дистанцирования.

Отметим, что в торговых центрах города открылись магазины торговли непродовольственными товарами, но зоны развлечения и питания остаются закрытыми. Людей в ТРЦ и магазинах очень мало, многие этажи заведения пустые.

Залы ТРЦ Днепра практически пустые

Некоторые этажи пустые

Залы ТРЦ Днепра практически пустые

Заведения питания и развлечений в ТРЦ не работают

ТРЦ города полупустые

Посетителей очень мало

Также в торговых центрах перемещаться в лифте можно не более двух человек. А чтобы спуститься или подняться, посетителям придется воспользоваться разными лифтами.

Работа лифтов значительно изменилась

Посетителей ТРЦ призывают придерживаться всех правил

Посетителей ТРЦ призывают придерживаться всех правил

Аптеки и банковские учреждения Днепра продолжают работать в ограниченном режиме и в помещение пускают определенное количество людей и только в средствах защиты.

Очередь в аптеку

Очередь в банковское учреждение

Жители Днепра дышат свежим воздухом, гуляют по улицам города, пользуются услугами кафе "на вынос", но при этом стараются соблюдать все правила и пользоваться средствами защиты.

Местные жители дышат свежим воздухом

Купить еду или напитки можно только на вынос

Днепряне активно пользуются услугами доставки

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Кабинет министров Украины утвердил льготы на множество услуг во время карантина. Так, правительство планирует покрыть расходы населения на коммунальные услуги, а банкам запрещено взимать любые штрафы. Стало известно, какие услуги могут не оплачивать жители Днепра и что за льготы действуют на время карантина.