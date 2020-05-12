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12 мая • обновлено в 18:08
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/ Днепр в деталях

София Ковнир
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Полупустые ТРЦ и очереди в заведения: как выглядит Днепр после ослабления карантина

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С 11 мая по всей Украине началось ослабление карантинного режима. Так, можно гулять по паркам и скверам, открылись салоны красоты, магазины торговли непродовольственными товарами и многое другое. При этом сохраняются требования социального дистанцирования, масочного режима, регулярной дезинфекции рук и соблюдение противоэпидемических мероприятий.

OBOZREVATEL подготовил фоторепортаж о том, как Днепр выходит из карантина и как выглядит город после смягчения мер.

Как выглядит Днепр после ослабления карантина

Как выглядит Днепр после ослабления карантина

Что открыли с 11 мая

  • Парки, скверы и зоны отдыха;

  • Магазины торговли непродовольственными товарами, кроме развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

  • Заведения общественного питания на вынос;

  • Стоматологии;

  • Парикмахерские, салоны красоты;

  • Музеи, библиотеки, историко-культурные заповедники;

  • Адвокатские и нотариальные бюро;

  • Летние площадки кафе и ресторанов;

  • Тренировки в командных видах спорта (для профессиональных команд);

  • Точки продажи прессы, редакции, типографии.

Ослабление карантинного режима

Ослабление карантинного режима

Министерство здравоохранения Украины

В парках и скверах Днепра нет толпы людей. Родители гуляют и играют со своими детьми на детских площадках, пьют кофе и дышат свежим воздухом. Но при этом все придерживаются масочного режима и регулярной дезинфекции рук.

Детские площадки открыты

Детские площадки открыты

Детей на площадках много

Детей на площадках много

Парки Днепра полупустые

Парки Днепра полупустые

На аллеях скверов людей практически нет

На аллеях скверов людей практически нет

Также на данный момент фонтаны в Днепре не работают, но они уже прошли сезонную профилактику и ремонты. Фонтаны включат только после окончания карантина.

Городские фонтаны не работают

Городские фонтаны не работают

Детские аттракционы закрыты

Детские аттракционы закрыты

В связи с ослаблением карантина с 12 мая в Днепре изменился режим работы общественного транспорта. Проезд снова стал платным, а количество автобусных маршрутов увеличили. Однако при себе пассажирам необходимо иметь специальный пропуск и средства индивидуальной защиты.

Так, жители Днепра стоят в длинных очередях для того, чтобы получить специальный пропуск для поездок в общественном транспорте. Но при этом патрульная полиция контролирует соблюдение социального дистанцирования и масочного режима.

Где можно получить специальные пропуски

  • Днепровский городской совет – просп. Д. Яворницкого 75;

  • Самарский районный совет – ул. 20-летия Победы, 51;

  • Новокодакский районный совет – просп. Сергея Нигояна, 77;

  • Автотранспортное предприятие 11205 – ул. Калиновая, 87;

  • Троллейбусное депо №2 КП "ДЭТ" – ул. Б. Хмельницкого, 31А.

Также по указанным адресам можно подать заявление, чтобы получить спецбилеты. Время работы пунктов выдачи: понедельник-пятница с 10:00 до 16:00.

Очереди за специальными пропусками для поездок в транспорте

Очереди за специальными пропусками для поездок в транспорте

Полиция контролирует соблюдение социального дистанцирования и масочного режима

Полиция контролирует соблюдение социального дистанцирования и масочного режима

Общественный транспорт в городе передвигается в обычном режиме. Количество маршрутов увеличено, но транспорт ездит полупустой.

Маршруты, которые начали ездить с 12 мая: №2, №10, №21б, №23, №37, №35, №38, №39, №51, №57а, №64г, №75, №85, №76, №88, №91, №92, №98, №106, №113, №115, №120, №121, №125, №136а, №141, №151б, №153 и №157а.

Также маршруты, которые работали по видоизмененной схеме движения, восстановили прежнюю схему: №21, №33, №62, №77, №109.

Кроме этого, возобновилась работа электротранспорта с графиками и схемами движения, которые были ранее, до введения карантина.

Отметим, что очередей на остановках общественного транспорта нет.

Транспорт ездит полупустой

Транспорт ездит полупустой

Остановки пустые

Остановки пустые

Очередей в транспорт нет

Очередей в транспорт нет

Людей в транспорте и на остановках практически нет

Людей в транспорте и на остановках практически нет

Также в Днепре заработали парикмахерские и салоны красоты. Прием клиентов осуществляется исключительно по предварительной записи по соблюдению временного интервала не менее 15 минут между посетителями для исключения контакта между ними. Ожидание очереди должно осуществляться снаружи помещения с соблюдением принципов социального дистанцирования.

Так, днепряне активно записываются на процедуры в салоны красоты и ожидают своей очереди на улице. При этом горожане стараются соблюдать требования социального дистанцирования.

Горожанам следует соблюдать требования социального дистанцирования

Горожанам следует соблюдать требования социального дистанцирования

Торговые центры Днепра также возобновили работу. На входе в заведение торговли сотрудники измеряют температуру тела каждого посетителя бесконтактным термометром. Также на каждом входе в торгово-развлекательный центр организовали места для обработки рук антисептиками.

Допуск посетителей и пребывание в заведении разрешается только в средствах индивидуальной защиты, в частности респираторе или защитной маске.

На входе в ТРЦ измеряют температуру тела посетителей

На входе в ТРЦ измеряют температуру тела посетителей

В ТРЦ разрешается одновременное пребывание посетителей не более одного человека на 10 квадратных метров площади зала обслуживания. Ограничение контакта между работниками и посетителями осуществляется путем организации обслуживания с соблюдением принципа социального дистанцирования.

Отметим, что в торговых центрах города открылись магазины торговли непродовольственными товарами, но зоны развлечения и питания остаются закрытыми. Людей в ТРЦ и магазинах очень мало, многие этажи заведения пустые.

Залы ТРЦ Днепра практически пустые

Залы ТРЦ Днепра практически пустые

Некоторые этажи пустые

Некоторые этажи пустые

Залы ТРЦ Днепра практически пустые

Залы ТРЦ Днепра практически пустые

Заведения питания и развлечений в ТРЦ не работают

Заведения питания и развлечений в ТРЦ не работают

ТРЦ города полупустые

ТРЦ города полупустые

Посетителей очень мало

Посетителей очень мало

Также в торговых центрах перемещаться в лифте можно не более двух человек. А чтобы спуститься или подняться, посетителям придется воспользоваться разными лифтами.

Работа лифтов значительно изменилась

Работа лифтов значительно изменилась

Посетителей ТРЦ призывают придерживаться всех правил

Посетителей ТРЦ призывают придерживаться всех правил

Посетителей ТРЦ призывают придерживаться всех правил

Посетителей ТРЦ призывают придерживаться всех правил

Аптеки и банковские учреждения Днепра продолжают работать в ограниченном режиме и в помещение пускают определенное количество людей и только в средствах защиты.

Очередь в аптеку

Очередь в аптеку

Очередь в банковское учреждение

Очередь в банковское учреждение

Жители Днепра дышат свежим воздухом, гуляют по улицам города, пользуются услугами кафе "на вынос", но при этом стараются соблюдать все правила и пользоваться средствами защиты.

Местные жители дышат свежим воздухом

Местные жители дышат свежим воздухом

Купить еду или напитки можно только на вынос

Купить еду или напитки можно только на вынос

Днепряне активно пользуются услугами доставки

Днепряне активно пользуются услугами доставки

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Кабинет министров Украины утвердил льготы на множество услуг во время карантина. Так, правительство планирует покрыть расходы населения на коммунальные услуги, а банкам запрещено взимать любые штрафы. Стало известно, какие услуги могут не оплачивать жители Днепра и что за льготы действуют на время карантина.

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Автор
София Ковнир
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Днепр
Тег
карантин
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