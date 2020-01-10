Получить паспорт в Днепре: от цен до сроков и условий

В Днепре не выдают бумажные внутренние паспорта. Отныне все украинцы, которые получают паспорт впервые или по определенной причине меняют документ – смогут получить его только в пластике.

По данным Государственной миграционной службы, паспорт в виде пластиковой карты могут получить все граждане Украины, достигшие возраста 14-ти лет. Заявку на получение паспорта обязаны рассмотреть не позже чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты.

Как в Днепре получить паспорт dtkt.ua

Лицам в возрасте от 14 до 18 лет паспорт гражданина Украины в форме карточки выдается со сроком действия 4 года; лицам, которым исполнилось 18 лет, паспорт гражданина Украины в форме карточки выдается со сроком действия 10 лет.

Какие документы нужны для того, чтобы получить ID-карту в 14 лет

В первую очередь, нужно обратиться в территориальное подразделение ГМС Украины по зарегистрированному месту жительства, либо в соответствующий центр предоставления административных услуг (ЦНАП), или в центр обслуживания "Паспортный сервис". В наличии нужно иметь такие документы:

– Свидетельство о рождении;

– Оригиналы документов, подтверждающих гражданство и удостоверяющих личность родителей или одного из них, которые на момент рождения находились в гражданстве Украины;

– Если на момент рождения ребенка у родителей было гражданство другой страны, то прилагается справка о регистрации лица гражданином Украины;

– Паспорт гражданина Украины для выезда за границу (для лиц, постоянно проживающих за границей, по возвращении их в установленном порядке на жительство в Украине и для лиц, которые приобрели гражданство Украины за рубежом);

– Код ИНН или уведомление об отказе от его принятия.

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Стоимость услуги и льготы

Для граждан, которые достигли 14-летнего возраста и получают паспорт гражданина Украины впервые – административная услуга бесплатная.

Паспорт, который оформляется впервые, выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его получения.

ID-карту можно получить с 14 лет kp.ua

Как получить ID-карту совершеннолетнему днепрянину и обменять старый паспорт

Обмен паспорта на карту осуществляется в случае:

– изменения информации, внесенной в паспорт (кроме дополнительной переменной информации);

– получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов или уведомления об отказе от принятия указанного номера (по желанию);

– обнаружения ошибки в информации, внесенной в паспорт;

– окончания срока действия паспорта;

– непригодности паспорта для дальнейшего использования;

– если лицо достигло 25 или 45-летнего возраста и не обратилось в установленном законодательством порядке не позднее чем через месяц после достижения соответствующего возраста для вклеивания в паспорт образца 1994 года новых фотографий;

– наличия у лица паспорта образца 1994 года (по желанию);

– оформления паспорта взамен утраченного или похищенного.

Для обмена паспорта заявитель подает следующие документы:

– паспорт, подлежащий обмену;

– документы, подтверждающие обстоятельства, в связи с которыми паспорт подлежит обмену;

– удостоверение о постановке на учет бездомных лиц (для бездомных лиц);

– справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц);

– документы, подтверждающие уплату административного сбора, либо оригинал документа об освобождении от его уплаты;

– о месте проживания – справку органа регистрации установленного образца (кроме случаев, когда осуществляется обмен паспорта образца 1994 года);

– о рождении детей – свидетельства о рождении детей;

– о браке и расторжении брака – свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, решение суда о расторжении брака, вступившее в законную силу, или выданный компетентными органами иностранного государства документ.

Каждый украинец имеет право получить ID-карту ubr.ua

Сколько это стоит

Общая стоимость административного сбора при оформлении в течение 20 рабочих дней составляет 345 гривень, в том числе:

– стоимость государственной услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины в форме карточки 126 гривень;

– стоимость бланка: 219 гривень.

Общая стоимость административного сбора в случае срочного (в течение 10 рабочих дней) оформление составляет 471 грн, в том числе:

– стоимость административных услуг по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины в форме карточки 252 гривны;

– стоимость бланка: 219 гривень.

В случае обмена вместо утраченного или поврежденного паспорта уплачивается госпошлина в размере 34 гривень.

Куда обращаться для получения ID-карты в Днепре

Для получения паспорта необходимо собрать пакет документов и обратиться в территориальное подразделение ГМС Украины по зарегистрированному месту жительства:

– Индустриальный районный отдел ( ул. Янтарная, 75-а);

– Амур-Нижнеднепровский районный отдел (ул. Кожемяки, 17);

– Самарский районный отдел (ул. Космонавтов, 4);

– Соборный районный отдел (ул. Шевченко, 7);

– Центральный районный отдел (ул. Ярослава Мудрого, 34);

– Чечеловський районный отдел (ул. Рабочая, 22-а);

– Шевченковський районный отдел (просп. Пилипа Орлика, 3).

Также можно обратиться в соответствующий центр предоставления административных услуг (ЦНАП):

– проспект Д. Яворницкого, 75 (Горсовет), 1 этаж, к. 105;

– проспект Слобожанский, 31-Д.

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