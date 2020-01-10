Получить паспорт в Днепре: от цен до сроков и условий

В Днепре не выдают бумажные внутренние паспорта. Отныне все украинцы, которые получают паспорт впервые или по определенной причине меняют документ – смогут получить его только в пластике.
По данным Государственной миграционной службы, паспорт в виде пластиковой карты могут получить все граждане Украины, достигшие возраста 14-ти лет. Заявку на получение паспорта обязаны рассмотреть не позже чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты.
Как в Днепре получить паспорт
dtkt.ua
Лицам в возрасте от 14 до 18 лет паспорт гражданина Украины в форме карточки выдается со сроком действия 4 года; лицам, которым исполнилось 18 лет, паспорт гражданина Украины в форме карточки выдается со сроком действия 10 лет.
Какие документы нужны для того, чтобы получить ID-карту в 14 лет
В первую очередь, нужно обратиться в территориальное подразделение ГМС Украины по зарегистрированному месту жительства, либо в соответствующий центр предоставления административных услуг (ЦНАП), или в центр обслуживания "Паспортный сервис". В наличии нужно иметь такие документы:
– Свидетельство о рождении;
– Оригиналы документов, подтверждающих гражданство и удостоверяющих личность родителей или одного из них, которые на момент рождения находились в гражданстве Украины;
– Если на момент рождения ребенка у родителей было гражданство другой страны, то прилагается справка о регистрации лица гражданином Украины;
– Паспорт гражданина Украины для выезда за границу (для лиц, постоянно проживающих за границей, по возвращении их в установленном порядке на жительство в Украине и для лиц, которые приобрели гражданство Украины за рубежом);
– Код ИНН или уведомление об отказе от его принятия.
Стоимость услуги и льготы
Для граждан, которые достигли 14-летнего возраста и получают паспорт гражданина Украины впервые – административная услуга бесплатная.
Паспорт, который оформляется впервые, выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его получения.
ID-карту можно получить с 14 лет
kp.ua
Как получить ID-карту совершеннолетнему днепрянину и обменять старый паспорт
Обмен паспорта на карту осуществляется в случае:
– изменения информации, внесенной в паспорт (кроме дополнительной переменной информации);
– получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов или уведомления об отказе от принятия указанного номера (по желанию);
– обнаружения ошибки в информации, внесенной в паспорт;
– окончания срока действия паспорта;
– непригодности паспорта для дальнейшего использования;
– если лицо достигло 25 или 45-летнего возраста и не обратилось в установленном законодательством порядке не позднее чем через месяц после достижения соответствующего возраста для вклеивания в паспорт образца 1994 года новых фотографий;
– наличия у лица паспорта образца 1994 года (по желанию);
– оформления паспорта взамен утраченного или похищенного.
Для обмена паспорта заявитель подает следующие документы:
– паспорт, подлежащий обмену;
– документы, подтверждающие обстоятельства, в связи с которыми паспорт подлежит обмену;
– удостоверение о постановке на учет бездомных лиц (для бездомных лиц);
– справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц);
– документы, подтверждающие уплату административного сбора, либо оригинал документа об освобождении от его уплаты;
– о месте проживания – справку органа регистрации установленного образца (кроме случаев, когда осуществляется обмен паспорта образца 1994 года);
– о рождении детей – свидетельства о рождении детей;
– о браке и расторжении брака – свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, решение суда о расторжении брака, вступившее в законную силу, или выданный компетентными органами иностранного государства документ.
Каждый украинец имеет право получить ID-карту
ubr.ua
Сколько это стоит
Общая стоимость административного сбора при оформлении в течение 20 рабочих дней составляет 345 гривень, в том числе:
– стоимость государственной услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины в форме карточки 126 гривень;
– стоимость бланка: 219 гривень.
Общая стоимость административного сбора в случае срочного (в течение 10 рабочих дней) оформление составляет 471 грн, в том числе:
– стоимость административных услуг по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины в форме карточки 252 гривны;
– стоимость бланка: 219 гривень.
В случае обмена вместо утраченного или поврежденного паспорта уплачивается госпошлина в размере 34 гривень.
Куда обращаться для получения ID-карты в Днепре
Для получения паспорта необходимо собрать пакет документов и обратиться в территориальное подразделение ГМС Украины по зарегистрированному месту жительства:
– Индустриальный районный отдел ( ул. Янтарная, 75-а);
– Амур-Нижнеднепровский районный отдел (ул. Кожемяки, 17);
– Самарский районный отдел (ул. Космонавтов, 4);
– Соборный районный отдел (ул. Шевченко, 7);
– Центральный районный отдел (ул. Ярослава Мудрого, 34);
– Чечеловський районный отдел (ул. Рабочая, 22-а);
– Шевченковський районный отдел (просп. Пилипа Орлика, 3).
Также можно обратиться в соответствующий центр предоставления административных услуг (ЦНАП):
– проспект Д. Яворницкого, 75 (Горсовет), 1 этаж, к. 105;
– проспект Слобожанский, 31-Д.
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