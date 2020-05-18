Полно людей и без пропусков: как в Днепре обстоят дела с общественным транспортом

В период общенационального карантина в Днепре также ограничили передвижение в общественном транспорте. Горожане могут ездить только по специальному билету и в средствах индивидуальной защиты.

Как в Днепре работает общественный транспорт в период карантина, и соблюдают ли правила пассажиры и водители – читайте далее в нашем материале.

Как в Днепре обстоят дела с общественным транспортом

Восстановление автобусных маршрутов

С 12 мая в Днепре начали восстанавливать работу общественного транспорта. Так, проезд снова стал платным, а количество автобусных маршрутов увеличили. Однако при себе пассажирам необходимо иметь специальный пропуск и средства индивидуальной защиты.

Восстановление маршрутов происходит этапами, между которыми проводят технический осмотр и ремонт подвижного состава, дополнительные инструктажи водителей и обновления материально-технической базы автопредприятий.

С 18 мая начался второй этап восстановления транспорта. Работу возобновили еще 19 автобусных маршрутов: №№ 1, 9, 15, 18, 22, 25, 31, 37, 48, 55, 58, 59, 73, 95, 101А, 127, 149, 155 и 156. Со вторника, 19 мая, также возобновит работу автобусный маршрут №5.

Отметим, что постепенное восстановление городских автобусных маршрутов не означает смягчений условий перевозки. К проезду допускаются пассажиры, которые имеют специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты в количестве в соответствии с количеством сидячих мест в транспортном средстве.

Кроме этого, возобновилась работа электротранспорта с графиками и схемами движения, которые были ранее, до введения карантина.

Восстановление работы автобусных маршрутов Днепра Департамент транспорта

Где получить специальный пропуск для проезда в транспорте

Днепровский городской совет – просп. Д. Яворницкого 75;

Самарский районный совет – ул. 20-летия Победы, 51;

Новокодакский районный совет – просп. Сергея Нигояна, 77;

Автотранспортное предприятие 11205 – ул. Калиновая, 87;

Троллейбусное депо №2 КП "ДЭТ" – ул. Б. Хмельницкого, 31А.

По указанным адресам можно подать заявление, чтобы получить спецбилеты. Время работы пунктов выдачи: понедельник-пятница с 10:00 до 16:00.

Спецбилет в общественный транспорт Днепра

Спецбилет в общественный транспорт Днепра

Как получить электронный спецбилет

В Днепре для удобства горожан внедрили специальный билет для проезда в общественном транспорте в электронном виде.

Получение электронного спецбилета является удобным, прежде всего, для жителей. Также это позволит значительно сократить очереди в пунктах выдачи соответствующих документов.

Так, с ослаблением карантинных мероприятий увеличилось количество людей, которые имеют право на проезд в общественном спецтранспорте. Поэтому выросло количество заявок на выдачу спецбилетов.

Электронный спецпропуск можно получить через мобильное приложение в Google Play (для смартфонов) или по ссылке. Вскоре эта услуга станет доступной через App Store.

Кроме того, на остановках общественного транспорта также будут размещены плакаты с соответствующим QR-кодом. При его считывании будет появляться ссылка на мобильное приложение.

Отметим, для проезда по электронному билету достаточно показать его на смартфоне. Вместе со спецпропуском остается обязательным предъявление удостоверения личности.

Спецбилет Департамент транспорта

Соблюдают ли правила водители транспорта и пассажиры

Журналист OBOZREVATEL лично стала свидетелем того, как в час пик водитель автобусного маршрута грубо нарушал правила перевозки в период карантина. Согласно информации Департамента транспорта, количество пассажиров в транспортном средстве должно быть в соответствии с количеством сидячих мест. Но, как оказалось, не все водители соблюдают правила:

"К остановке подъехал автобус большой вместимости, где были заняты все сидячие места, и при этом транспортное средство уже было забито людьми, которые ехали стоя. Но водитель продолжал подбирать на каждой остановке пассажиров, и в итоге в маршрутке нельзя было пройти.

Людей полно, дышать нечем. Водитель при входе пару раз сказал надеть перчатки, но многие не послушались и ехали только в масках".

Подобный случай в Днепре – не единичный. Местный житель Евгений также стал свидетелем того, как водитель маршрутки брал стоячих пассажиров:

"62 маршрут хотя бы стоячих пассажиров не брал. Какого вообще эти пропуски нужны?", – сообщил днепрянин.

Нарушения в общественном транспорте Днепра

Житель Днепра Кирилл стал свидетелем того, как в городском транспорте водитель грубо нарушает правила карантина и пускает в маршрутку людей без специального пропуска:

"А в маршрутках нужен пропуск? Сегодня девушка села в 23 маршрутку, показала пропуск, водитель сказал: "Зачем показываете?", и дальше брал людей без пропуска", – рассказал горожанин.

Жительница Днепра Елена также стала свидетелем подобного нарушения:

"К чему этот цирк со спецпропусками? Ехала в маршрутке 64г, водитель взял без пропуска пять человек и мужчину с двумя детьми до 10 лет", – рассказала днепрянка.

Общественный транспорт Днепра

Кроме того, правила нарушают водители и в других городах Днепропетровской области. Так, в Кривом Роге водитель маршрутки получил штраф за то, что превысил допустимое число пассажиров в салоне.

Как стало известно, водитель перевозил 17 пассажиров, превысив разрешенное количество. Патрульная полиция составила на него протокол за нарушение правил карантина.

В суде мужчина рассказал, что в момент остановки полицией в салоне было одно свободное место. Кроме того, некоторые пассажиры были с детьми, и им нельзя отказывать в проезде. К тому же рейсы с минимальным количеством пассажиров приносят ему минимальный доход.

Суд не учел доводы водителя, и теперь он должен выплатить штраф в размере 17 тысяч гривен и судебный сбор – 420 гривен.

Суд выписал штраф ADS Legal Group

В Каменском Днепропетровской области для проезда в общественном транспорте не нужен специальный пропуск, но водители все равно нарушают правила. Местная жительница Наталья опубликовала фото, на котором видно, как городская маршрутка забита людьми без средств защиты:

"Послабление карантина! Водители маршруток "ослабились" уже слишком. Еду на работу и посмотрите, сколько людей напичкано в автобусах! Дистанция равна нулю! Люди без масок!

Водитель маршрутки на мой вопрос, почему берет стоячих людей, нагло ответил: "Идите пешком, если не нравится!". Где социальная дистанция?!", – рассказала Наталья.

Транспорт забит людьми без средств защиты Фото очевидицы

Куда жаловаться на нарушения и что грозит водителям

Как рассказал OBOZREVATEL глава профсоюза автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, брать стоячих пассажиров в период карантина категорически запрещено:

"Если Вы стали свидетелем грубого нарушения правил водителем общественного транспорта, то нужно писать жалобу в Городской Транспортный чат в телеграмм, и предоставить фото и номер машины и маршрута", – рассказал Тонконогий.

Кроме того, за подобное нарушение водителю грозит штраф в размере до 34 тысяч гривен.

Также оставить жалобу можно перевозчику или на горячую линию Днепровского городского совета:

+380 |56| 732 12 12;

+380 |95| 732 12 12;

+380 |96| 732 12 12;

+380 |73| 732 12 12.

Водителям грозит суд и штраф НСН

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в этом году из-за общенационального карантина студентам Днепра приходится обучаться и сдавать сессию дистанционно. Выпускники высших учебных заведений в замешательстве, как сдавать ВНО и поступать на магистратуру. Стало известно, что нужно для поступления на магистратуру, и какая стоимость обучения в Днепре.

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