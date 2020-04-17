Недвижимость в Днепре: изменились ли цены в период карантина

С приходом эпидемии коронавируса в Днепре рынок недвижимости терпит некоторые неудобства. Днепряне не спешат покупать жилье, а вот арендовать загородные дома готовы многие.

О том, как обстоят дела на рынке недвижимости в Днепре и выгодно ли во время карантина приобретать жилье – расскажет OBOZREVATEL.

Как изменились цены на недвижимость в Днепре во время карантина Shutterstock

На сегодня в Украине наступило время небольшого паралича в вопросе продажи недвижимости, так как люди банально находятся в состоянии паники. Проще говоря – покупка и продажа недвижимости в Днепре отошла на второй план. Более элитный сегмент также "на паузе", так как днепряне понимают, что впереди кризис и финансовые сбережения лучше придержать, чтобы потом купить на порядок дешевле. Кроме того, существует техническая составляющая: во время карантина сложно получить справку о составе семьи и некоторые документы, необходимые для сделки.

Днепровский эксперт и директор агентства недвижимости Realtour3D Сергей Гаращук уверен: рынок недвижимости не ожидал рост курса доллара и всемирную пандемию, но все это обрушилось в один момент:

"Спрос упал, многие люди отложили вопрос покупки жилья. Соответственно, когда падает спрос, то собственникам ничего не остается, как снижать цены. На сегодняшний день, за март и первую половину апреля вторичное жилье уже стало дешевле на 10-15 %".

Квартиры в Днепре стали дешевле ОЛХ

Из-за карантина цены стали ниже ОЛХ

Днепряне не спешат покупать жилье ОЛХ

В вопросе аренды жилья ситуация аналогичная: цены на жилье стали ниже, но и спрос не растет:

"Люди не работают, бизнес остановился. Ограничение с передвижением по Днепру и еще ряд факторов привели к тому, что освободилось очень много квартир. Так как спрос крайне слабый, то цены на аренду рухнули. Я уже не помню, когда на ж\м Победа-6 можно было арендовать двухкомнатную квартиру с ремонтом за 5000 грн, ведь еще месяц назад стоимость таких квартир стартовала от 8500 грн в месяц".

Во время карантина арендовать квартиру в Днепре проще ОЛХ

Цены снижаются каждый день ОЛХ

Квартиры с хорошим ремонтом сдают по средним ценам ОЛХ

Во время карантина есть возможность арендовать хорошую квартиру недорого ОЛХ

А вот что сейчас выросло в десятки раз – так это спрос на элитные загородные дома. Люди хотят изолироваться и готовы за это платить немалые деньги:

"За месяц мы сдали в аренду несколько десятков частных домов в ценовом диапазоне 2000 $ – 3000 $ в месяц. Ажиотаж такой, что иногда наши сотрудники в прямом смысле слова устраивают гонки – кто быстрее доберется до объекта, так как второй чаще всего получает ответ "дом уже сдан". Есть клиенты, которые готовы платить 5000 $ – 8000 $ в месяц за аренду. Срок аренды чаще всего до сентября текущего года, так как многие понимают, что туризм скорее всего будет до сентября ограничен".

Загородные дома в спросе ОЛХ

При возможности днепряне арендуют загородные дома ОЛХ

Дом - возможность иметь больше пространства ОЛХ

По мнению экспертов, пандемия не даст о себе забыть даже после ее окончания, ведь сейчас от карантинных мер страдают не только люди, но и бизнес:

"После окончания пандемии начнется мировой кризис, ведь сейчас три месяца мы живем без бизнеса. Соответственно, со снижением спроса ожидается снижение цен на недвижимость. Сейчас время продавать, причем нужно отдавать за ту стоимость, которую дают покупатели", – подытожил директор агентства недвижимости Realtour3D Сергей Гаращук.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как днепряне готовы менять жизнь после карантина.