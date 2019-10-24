Покупка машины в Днепре: во сколько обойдется оформление транспорта

Купить автомобиль в Днепре – недешевое удовольствие. А регистрация транспорта может занять много времени и денежных средств.

OBOZREVATEL детально расскажет о процедуре регистрации автомобиля в Днепре и во сколько это обойдется.

Регистрация транспортного средства Дебет-Кредит

Куда обращаться

После покупки автотранспорта обязательно нужно зарегистрировать его в сервисном центре МВД. Регистрация дает полное право распоряжаться купленным автомобилем.

Адреса сервисных центров в Днепре:

проспект Труда, 16;

проспект Слобожанский, 31Д;

улица Малиновского, 130.

Сервисный центр в Днепре ТСН

Список документов для регистрации транспортного средства

Для регистрации или перерегистрации автомобиля категории отечественного производства и стран СНГ, иностранного производства необходимо предоставить:

Соответствующее заявление;

Паспорт и ИНН;

Документ, подтверждающий правомерность приобретения транспорта;

Документ со стоимостью автомобиля;

Документ на соответствие конструкции автотранспорта;

Квитанции об оплате государственной услуги и за бланковую продукцию.

Заявление на регистрацию автотранспорта

Стоимость регистрации автомобиля в Днепре

Чтобы зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство, следует оплатить ряд услуг в сервисном центре.

Так, владельцы автомобилей категорий отечественного производства должны заплатить за саму услугу – 153 гривни. Государственный номерной знак обойдется около 180 гривень. Также придется заплатить за бланк техпаспорта – 220 гривень.

Общая стоимость регистрации обойдется в 553 гривни.

Для владельцев автотранспорта категорий иностранного производства цена за услугу составит 190 гривень. Государственный номерной знак стоит около 180 гривень. А за бланк техпаспорта нужно заплатить 220 гривень.

Стоимость регистрации составит 590 гривень.

Кроме этого, с 2019 года ввели обязательный сбор на государственное пенсионное страхование.

Регистрация автотранспорта RIA.com

Так, цена за услугу зависит от стоимости автомобиля:

Если стоимость транспортного средства не превышает или равна 316 965 гривень – 3% ;

Если стоимость автомобиля более 316 965 гривень или равна 557 090 гривень – 4% ;

Если стоимость транспорта более 557 090 гривень – 5%.

Согласно статье 173 Налогового кодекса, при продаже автотранспорта также необходимо оплатить налог на доход от продажи по ставке: 5% - НДФЛ (налог с доходов физических лиц) + 1,5% - военный сбор.

Отметим, что владелец транспорта освобождается от уплаты налога, если это первая подобная сделка за год.

В случае оформления договора купли-продажи в сервисном центре, необходимо предоставить оценочную стоимость автомобиля и документ об уплате налога.

Срок предоставления услуги - в течение рабочего дня с момента получения заявления.

Регистрация автотранспорта Автоцентр

Новости Названы самые рациональные электромобили в мире

Штраф за несоблюдение сроков регистрации

Согласно статье 121 Административного Кодекса Украины, за несвоевременную постановку транспортного средства на учет грозит штраф в размере 170 гривень или общественные работы 40 часов.

За повторное нарушение штраф увеличивается до 255 гривень.

София Ковнир

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!