Покупка машины в Днепре: во сколько обойдется оформление транспорта

Купить автомобиль в Днепре – недешевое удовольствие. А регистрация транспорта может занять много времени и денежных средств.
OBOZREVATEL детально расскажет о процедуре регистрации автомобиля в Днепре и во сколько это обойдется.
Регистрация транспортного средства
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Куда обращаться
После покупки автотранспорта обязательно нужно зарегистрировать его в сервисном центре МВД. Регистрация дает полное право распоряжаться купленным автомобилем.
Адреса сервисных центров в Днепре:
проспект Труда, 16;
проспект Слобожанский, 31Д;
улица Малиновского, 130.
Сервисный центр в Днепре
ТСН
Список документов для регистрации транспортного средства
Для регистрации или перерегистрации автомобиля категории отечественного производства и стран СНГ, иностранного производства необходимо предоставить:
Соответствующее заявление;
Паспорт и ИНН;
Документ, подтверждающий правомерность приобретения транспорта;
Документ со стоимостью автомобиля;
Документ на соответствие конструкции автотранспорта;
Квитанции об оплате государственной услуги и за бланковую продукцию.
Заявление на регистрацию автотранспорта
Стоимость регистрации автомобиля в Днепре
Чтобы зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство, следует оплатить ряд услуг в сервисном центре.
Так, владельцы автомобилей категорий отечественного производства должны заплатить за саму услугу – 153 гривни. Государственный номерной знак обойдется около 180 гривень. Также придется заплатить за бланк техпаспорта – 220 гривень.
Общая стоимость регистрации обойдется в 553 гривни.
Для владельцев автотранспорта категорий иностранного производства цена за услугу составит 190 гривень. Государственный номерной знак стоит около 180 гривень. А за бланк техпаспорта нужно заплатить 220 гривень.
Стоимость регистрации составит 590 гривень.
Кроме этого, с 2019 года ввели обязательный сбор на государственное пенсионное страхование.
Регистрация автотранспорта
RIA.com
Так, цена за услугу зависит от стоимости автомобиля:
Если стоимость транспортного средства не превышает или равна 316 965 гривень – 3%;
Если стоимость автомобиля более 316 965 гривень или равна 557 090 гривень – 4%;
Если стоимость транспорта более 557 090 гривень – 5%.
Согласно статье 173 Налогового кодекса, при продаже автотранспорта также необходимо оплатить налог на доход от продажи по ставке: 5% - НДФЛ (налог с доходов физических лиц) + 1,5% - военный сбор.
Отметим, что владелец транспорта освобождается от уплаты налога, если это первая подобная сделка за год.
В случае оформления договора купли-продажи в сервисном центре, необходимо предоставить оценочную стоимость автомобиля и документ об уплате налога.
Срок предоставления услуги - в течение рабочего дня с момента получения заявления.
Регистрация автотранспорта
Автоцентр
Штраф за несоблюдение сроков регистрации
Согласно статье 121 Административного Кодекса Украины, за несвоевременную постановку транспортного средства на учет грозит штраф в размере 170 гривень или общественные работы 40 часов.
За повторное нарушение штраф увеличивается до 255 гривень.
София Ковнир
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