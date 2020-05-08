Покупка квартиры в Днепре: как не попасть в лапы мошенников

В Днепре существует масса схем, которые использую мошенники, чтобы "заработать". При покупке жилья важно ознакомиться со всеми тонкостями, дабы не потерять собственные деньги.

О ключевых моментах, на которые стоит обращать внимание при покупке недвижимости в Днепре – расскажет OBOZREVATEL.

Как не стать жертвой мошенников в Днепре shutterstock

Покупка недвижимости – важное и ответственное событие. Понимая стоимость сделки, нужно обязательно обратить внимание на риски, ведь мошенники только и ждут, как нажиться на чужом.

О том, в каких случаях опасно приобретать недвижимость в Днепре – расскажем ниже.

Недострой

Конечно же, при покупке жилплощади в недостроенном доме есть несколько плюсов. Самый главный – возможность приобрести большую площадь по значительно меньшей стоимости, чем готовое жилье, которое уже сдано в эксплуатацию. При этом, право собственности на недвижимость может быть закреплено за покупателем только после того, как дом будет сдан в эксплуатацию. В данном случае главный риск инвестора – потерять капиталовложения, так как вернуть деньги, отданные застройщику, безумно сложно.

"Проблемная" недвижимость

Отсутствие необходимых разрешительных документов – большой риск потерять свои деньги. Еще больше проблем связано с покупкой вторичного жилья. При покупке недвижимости на "вторичке" стоит быть внимательными с такими моментами:

Неприватизированная квартира;

Залоговая недвижимость;

Непринятое наследство;

В помещении зарегистрированы люди;

Утеряны документы.

Всегда проверяйте документы на недвижимость shutterstock

Мошенничество

Основное количество махинаций с квартирами совершается с помощью поддельных документов. Бывают случаи, когда покупателю показывают одну квартиру, а документы оформляют на другую. Еще одна схема – продажа квартир по доверенности уже после того, как сам владелец жилья умер. Сделка купли-продажи после этого, естественно, является недействительной.

Распространены случаи, когда предложение купить квартиру поступает от людей, которые не являются ее собственниками и никакого отношения к ней не имеют. Ситуация обостряется еще и потому, что большое количество квартир не внесено в реестр недвижимого имущества, что приводит к невозможности их проверки на принадлежность конкретному человеку. В свою очередь, профессиональные мошенники умело пользуются этим: получают задаток и сразу исчезают. Найти таких аферистов и привлечь к ответственности практически невозможно.

Как не попасть в лапы мошенников при покупке недвижимости в Днепре

Как рассказал днепровский юрист Станислав Лифлянчик, махинации с недвижимостью – довольно частые истории в Днепре:

"В Днепре много людей, пострадавших от рук мошенников. Особенно тех, кто отстаивает свои права в вопросах с недвижимостью. Такие махинации – дело рук не одного человека, а целой организованной группы".

Согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины, завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребление доверием влечет за собой наказание:

"В данном случае имеет значение размер нанесенного ущерба и тяжесть преступления. В самом "безобидном" случае, мошеннику грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет".

Мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему, наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до 5 лет , или лишением свободы на срок до 3 лет.

Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 ле т.

Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как самостоятельно проверить недвижимость перед покупкой

Для проверки квартир в Украине используются такие реестры:

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Реестр недвижимого имущества – это единая государственная информационная система, обеспечивающая обработку, хранение и предоставление сведений о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их обременениях, об объектах и субъектах этих прав. Предоставление информации из Реестра в форме выписки обойдется в 120 гривен. В электронной форме через официальный сайт Государственной регистрационной службы – 17 гривен; в бумажном виде (справка) обойдется в 34 гривны.

Реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

Это электронная база данных, которая содержит сведения о наложенных запретах отчуждения и арестах недвижимого имущества. За услуги государственного нотариуса по выдаче выписки из Реестра запретов установлено плату в размере 51 гривны. Частные нотариусы, как правило, устанавливают более высокую плату.

Если вы поняли, что стали жертвой махинации, в первую очередь стоит:

Подать заявление в полицию;

Подать иск в суд об истребовании имущества.

ВАЖНО! Чтобы не стать жертвой мошенников, обратите внимание на:

Спешку. Мошенник всегда торопится.

Дешевизну. В цене может быть большой подвох. Чтобы понимать реальную стоимость квартир в Днепре – ознакомьтесь с ценами на рынке недвижимости.

Отказ от проверки. Мошенник будет до последнего тянуть момент ознакомления с документацией, вплоть до заключения сделки.

"Если вы решились на такой серьезный шаг, как покупка недвижимости – постарайтесь обезопасить себя поддержкой специалиста-юриста. Так вы точно будете уверены, что станете полноправным владельцем собственной недвижимости", – подытожил юрист Станислав Лифлянчик.

Специалисты помогут совершить безопасную покупку shutterstock

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