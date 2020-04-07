Подработка на время карантина: какие профессии востребованы в Днепре

В Днепре из-за общенационального карантина многие местные жители остались без работы. Но это не повод сидеть дома, сложа руки, ведь можно подрабатывать удаленно.

Какие профессии востребованы в Днепре в период карантина – читайте далее в нашем материале.

Подработка на время карантина в Днепре jobvnet.ru

Копирайтер

Если у Вас есть талант к написанию текстов, то в период карантина в Днепре можно подработать копирайтером.

Для этой работы Вы должны уметь грамотно писать, логично и структурно излагать свои мысли. Если Вы владеете иностранным языком, то это большой плюс для копирайтера, так как за тексты на английском или любом другом языке платят намного больше.

Средняя заработная плата копирайтера в Днепре – от 10 тысяч до 15 тысяч гривен. Отметим, что зарплата зависит от количества написанных текстов и знаков в них.

Копирайтер

Копирайтер

Требования к копирайтеру

Оператор call-центра или чата

Для работы в контактом центре или чате нужны следующие навыки:

Стрессоустойчивость;

Уверенно пользоваться ПК;

Высокая скорость печати;

Свободное владение русским и украинским языками.

На этой работе Вам нужно удаленно принимать и обрабатывать звонки, консультировать клиента по разным вопросам, вносить информацию в базу данных и решать сложные ситуации.

Отметим, что то же самое делает и оператор чата, только в переписке.

Средняя заработная плата оператора в Днепре – от 6500 до 12 тысяч гривен.

Оператор по телефону

Оператор по телефону

Оператор по телефону

Швея

Также в период карантина жители Днепра могут заработать на рукоделии. Если Вы умеете шить различные изделия и вовремя выполнять план, то за работу швеей на дому можно получить хорошие деньги – от 8 тысяч до 10 тысяч гривен.

Швея на дому

Переводчик

Владеть иностранными языками – это всегда хорошо. Поэтому на этом можно легко заработать неплохие деньги, не выходя из дома.

Так, в Днепре в период карантина профессия переводчика очень востребована. В Ваши обязанности будет входить следующее:

Перевод текстов;

Проверка основных фактов в текстах и сотрудничество с официальными сайтами партнеров;

Форматировать тексты согласно требованиям;

Вести учет работы и выполнять все в указанные сроки.

Средняя заработная плата переводчика в Днепре составляет от 7 тысяч до 15 тысяч гривен.

Переводчик в Днепре

Переводчик в Днепре

Требования к переводчику

Контент-менеджер

Также во время карантина жители Днепра могут работать контент-менеджерами. Для этой работы необходимо делать следующее:

Наполнять определенный веб-сайт контентом (текст, фото, видео и теги);

Следить за пользователями и подписчиками;

Модерация контента;

Фактчекинг (проверка, – ред.) информации перед публикацией.

Контент-менеджер должен иметь опыт работы в системах управления сайтами, уметь находить и систематизировать информацию, знать основы html, а также понимать, что такое SEO.

Средняя заработная плата контент-менеджера в Днепре – 7000-10000 гривен.

Контент-менеджер в Днепре

Контент-менеджер в Днепре

Дизайнер-ретушер

Жители Днепра удаленно могут заработать на ретуши фотографий. Так, основными задачами этой работы являются:

Ретушь фотографий;

Корректировка недостатков;

Работа с слоями (по шаблону);

Общение с заказчиком онлайн.

Средняя заработная плата дизайнера-ретушера в Днепре – 8000-9000 гривен.

Дизайнер-ретушер

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что жителям Днепра в период карантина ограничили множество возможностей. Теперь горожане сами предлагают услуги, которые могут предоставить как бесплатно, так и за отдельную стоимость. Стало известно, какие услуги предлагают на время карантина днепряне.

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