Подорожало ли такси в Днепре и проезд из ближайших городов

С 12 марта в Днепре и области ограничены перевозки по всем направлениям. Многие жители ближайших городов, которые работают даже в период карантина, не могут доехать в Днепр.

На городском транспорте также действуют ограничения: во всех маршрутных такси, троллейбусах и трамваях разрешено перевозить не более десяти пассажиров. О том, подорожал ли проезд по городу и области – расскажет OBOZREVATEL.

Сколько стоит доехать в Днепр на работу shutterstock

Как сообщили в Днепропетровской областной администрации, с 18 марта по 3 апреля в области ограничили регулярные и нерегулярные автобусные перевозки на всех направлениях – пригородных, междугородных, внутриобластных и межобластных.

Уже сегодня патрульная полиция Днепра контролирует соблюдение перевозчиками установленных законодательством требований для предупреждения возможных вспышек инфекционного заболевания. В Днепре полицейские должны следить, чтобы в маршрутках и электротранспорте передвигалось не более 10 человек.

Цены на такси в Днепре: есть ли изменения

Несмотря на карантин в Днепре и области, стоимость проезда на такси в городе осталась неизменной. Ни одна из служб не повысила цены на услуги. Это стало приятной неожиданностью для горожан, ведь зачастую, при аналогичных ситуациях цены на услуги повышаются в несколько раз.

"Пока никто цены не повышал, работаем по обычному прайсу. Карантин не повлиял на работу таксистов и служб", – рассказал водитель Uber в Днепре Василий.

Днепряне приятно удивлены Скриншот

По словам таксиста, во время карантина уменьшилось количество пассажиров. Так, ранее по утрам мужчина получал много заказов, ведь на учебу спешили студенты, особенно иностранцы. Василий акцентирует, что сегодня утром, 19 марта, заказов практически нет.

"Студенты, работники офисов в центре города – все спешили по делам с утра. Сейчас заказов мало, дети не учатся, а взрослые – работают дома. Пока карантин – с пассажирами сложно".

Цены на такси по Днепру остались неизменными Скриншот

Доехать в Днепр на работу: сколько это стоит

Большое количество жителей Новомосковска и Каменского каждый день вынуждены ездить на работу в Днепр. Сейчас у горожан появилась новая проблема: невозможность доехать до Днепра. Если же до карантина в Днепр курсировал транспорт каждые 10 минут, то сегодня – приходится добираться своими силами.

"Муж работает в Днепре. Карантин не повлиял на его рабочий график. О том, как люди будут добираться в Днепр – никого не интересует. Каждый день приходится искать в Facebook людей, которые готовы взять попутчика. Вчера вообще по дороге домой муж ловил попутку на выезде из Днепра. Нет слов", – рассказала жительница Новомосковска Юлия.

Люди помогают друг другу в поиске транспорта Facebook: Что? Где? Когда? Каменское

"Очень неудобно каждый день искать того, с кем можно поехать в Днепр. На это уходит весь день, а параллельно нужно работать. Жену отправили на карантин, заплатят ли деньги – неизвестно. У меня нет выбора, нужно обеспечивать семью. Спасибо, что хоть как попутчика довозят "не за все деньги мира"", – рассказал Алексей, который каждый день добирается на работу из Новомосковска в Днепр.

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Многие договариваются со знакомыми, ищут попутчиков в социальных сетях или же с помощью приложений. А чтобы доехать до Днепра с Новомосковска на такси, нужно заплатить не менее 300 гривен.

С Новомосковска в Днепр на такси Скриншот

Если же ехать с попутчиком на его авто – цены варьируются в пределах 30-35 гривен.

Доехать в Днепр из Новомосковска: цены blablacar

Аналогичная ситуация сложилась и у жителей Каменского: стоимость такси в Днепр стартует от 400 гривен. Если же ехать попуткой – цена за услугу составит 30-40 гривен в одну сторону.

С Каменского в Днепр на такси Скриншот

"Перевелся на удаленную работу, не хочу тратить нервы и время на то, чтобы доехать до работы в Днепр. К счастью, у меня лояльное начальство. Знаю людей из нашего города у которых нет выбора, им было сказано: "либо иди на карантин за свой счет, либо работай". Не понимаю, почему обычные работники должны чувствовать такие неудобства", – рассказал житель Каменского Сергей.

Сколько стоит доехать в Днепр из Каменского на попутке blablacar

Напомним, что во время карантина стоит придерживаться основных правил, которые помогут обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших близких:

Часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

Избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

Если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу;

Посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с животными и поверхностями, которые контактируют с животными;

Не употребляйте сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом и молоком следует вести себя осторожно.

Не паникуйте. Все будет хорошо!

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