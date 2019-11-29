Подари семью: какие животные ищут дом в Днепре

В город приходит зима, а значит, приближается время исполнения желаний и чудес. Каждый из нас может стать волшебником!

О том, как это сделать - расскажет OBOZREVATEL.

Верные друзья ищут семью в Днепре КОВЧЕГ: Общество Защиты Животных

В Днепре огромное количество бездомных животных погибают на улицах от голода, холода или живодеров. Случаев жестокого обращения с животными наблюдается все больше, и зоозащитники пытаются спасти жизни несчастных. Несмотря на это, к ветеринарам все чаще попадают жертвы догхантеров.

Сегодня приюты Днепра переполнены тоской и болью, ведь каждый из четырехлапых мечтает о том, что однажды за ним придут и заберут домой. Возможно, именно вы мечтаете пополнить свою семью добрым и верным другом.

Это Борода. Он всю свою жизнь жил во дворе многоэтажек в собственной будке.

"ОСМД приняло решение его отравить. Пытались гнать со двора сначала, а он, дурачок, возвращался, не знал, как без них жить. Поэтому Борода переехал к нам в приют.Такой ласковый, хороший и никому не нужен", - сообщают в обществе защиты животных "Верность".

Кто же возьмет прекрасного пса? Возможно, есть место для добродушного друга в частном секторе.

Подробности по телефону: (097) 507-92-99.

Пес Борода Общество защиты животных "Верность"

Добрый и верный Общество защиты животных "Верность"

"Не совсем Хаски" по имени Байрон чарует своими глазами. Только посмотрите, какой чудесный и лучезарный мальчик ищет семью! 7- 8 месяцев, еще подросток, очень ласковый, легко уживается с другими животными. В приюте считают, что он, скорее всего, потерялся. А может и выбросили, когда подрос и стало видно, что не совсем Хаски.

Подробности по телефону: (097) 507-92-99.

Байрон Общество защиты животных "Верность"

Малыш ищет семью Общество защиты животных "Верность"

Нежная и ласковая Мурляша готова хоть сейчас отправиться домой! Трехлетняя красавица будет радовать семью своей преданностью и теплом.

Подробности по телефону: (096) 237-53-53.

Нежная Мурляша Общество защиты животных "Верность"

А вот такие котодетки с нетерпением ждут свои мам и пап. К лотку приучены, воспитаны. Нежны, терпеливы и умеют любить.

Подробности по телефону: (067) 633-73-83.

Котодетки Общество защиты животных "Верность"

Котенок нуждается в любви Общество защиты животных "Верность"

Любят мальчики из приюта сидеть на будках. Высоко сижу - далеко гляжу!

Знакомьтесь: надежные охранники: Дружок, Шарик, Заяц, Мухтар.

Взрослые, умные, верные и очень любящие.

Подробности по телефону: (097) 507-92-99.

Шарик Общество защиты животных "Верность"

Заяц Общество защиты животных "Верность"

Мухтар Общество защиты животных "Верность"

Дружок Общество защиты животных "Верность"

Шурик готов покорять ваши сердца! Спокойный и уравновешенный, контактный. Открыт к дружбе и общению с человеком и собаками. Пару месяцев назад Шурика сбила машина, его прооперировали, он полностью здоров, единственное - время от времени на погоду может беспокоить лапка. Умен, красив, молод, привит, свободен, в активном поиске.

Подробности по телефонам: (095) 485-41-54 Аня (писать только на Вайбер); (066) 843-10-13 Катя.

Прекрасный Шурик Общество защиты животных "Ковчег"

Замечательный пес ждет своих хозяев Общество защиты животных "Ковчег"

С приходом холодов приюты нуждаются в помощи. Огромная потребность в кормах, кашах, медикаментах, теплой одежде, мисках, поводках, ошейниках и переносках. Если у вас есть возможность помочь - обращайтесь по номерам телефонов, указанным выше. Вам будут очень рады и благодарны, ведь творить добро - это здорово.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре устроили самосуд над обидчиком животных.

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