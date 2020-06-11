Почему в аптеках и частных клинках Днепра может не быть вакцин и где сделать прививки бесплатно

Жители Днепра часто акцентируют, что невозможно найти те или иные вакцины в аптеках или частных медучреждениях.

OBOZREVATEL расскажет, почему в частных клиниках и аптеках может не быть вакцин и где можно сделать прививки бесплатно.

Где в Днепре бесплатно сделать прививку shutterstock

Почему в аптеках и частных клиниках Днепра может не быть вакцин

В частных медучреждениях и аптеках действительно может не быть вакцин в наличии. Это связано с коммерческими планами производителей и поставщиков. Также иногда дефицит препаратов на коммерческом рынке вызван тем, что спрос на такие препараты в мире превышает возможности производственных мощностей производителей, как это, например, произошло с вакцинами против кори, паротита и краснухи.

Как сообщили в МОЗ Украины, регистрируются те вакцины, производители которых подают соответствующую заявку. Министерство не может быть инициатором регистрации, а также регулировать объемы ввоза зарегистрированных вакцин в страну с коммерческой целью:

"Для бесплатных прививок МОЗ Украины закупает вакцины за средства государственного бюджета через Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ. Государство закупает вакцины по календарю прививок. Сейчас в регионах, включительно в Днепре и области, присутствуют все вакцины по национальному календарю прививок. Бесплатные вакцины доступны для граждан в государственных медучреждениях, а также в родильных домах и частных клиниках, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины и предоставляют гарантированный государством пакет медицинских услуг на первичном звене".

В частных медучреждениях, которые не заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, невозможно получить прививку бесплатно.

Аптеки и частные медучреждения, которые не заключили договор с НСЗУ, закупают вакцины для прививок на коммерческом рынке, в который не вмешивается государство. Ни один государственный орган не уполномочен решать, в каком объеме аптеки и частные учреждения закупают конкретные вакцины и какие устанавливают цены. Также государство не решает и не регулирует цены, которые устанавливают частные клиники на медицинские услуги – консультации, введение вакцин и тому подобное.

Где в Днепре можно бесплатно сделать прививку

В первую очередь, необходимо обратиться к своему семейному врачу, терапевту или педиатру.

Бесплатные вакцины есть в государственных медучреждениях, оказывающих первичную медицинскую помощь. Это те заведения, в которых работают терапевты, педиатры и семейные врачи. Именно в данных учреждениях можно сделать бесплатные прививки от 10 инфекционных болезней за календарем профилактических прививок:

гепатит В (первые сутки жизни, 2 месяца, 6 месяцев);

туберкулез (3-5 день от рождения);

корь, паротит, краснуха (12 месяцев и 6 лет);

коклюш, дифтерия и столбняк (соответственно в 2, 4 и 6 месяцев; в 18 месяцев и 6 лет; в 16 и каждые 10 лет);

полиомиелит (2, 4, 6 и 18 месяцев, 6 и 14 лет);

ХИБ-инфекция (2, 4 и 12 месяцев).

В частных медучреждениях и врачей-ФЛП

С начала лета 2020 года также стало возможно сделать бесплатные прививки в частных медучреждениях и у врачей-предпринимателей, которые подписали договор с Национальной службой здоровья Украины. Если вы подписали декларацию по семейным врачом, терапевтом или педиатром в частной клинике или с врачом-ФЛП – прививаться можно в него.

Полный перечень мест предоставления первичной медико-санитарной помощи опубликован на сайте Национальной службы здоровья Украины. С помощью поисковой системы на сайте вы можете отыскать нужного специалиста или учреждение и ознакомиться с подробной информацией.

Где в Днепре можно сделать прививку бесплатно НСЗУ

В родильных домах и неонатологичных центрах всех форм собственности

Здесь доступны вакцины БЦЖ и для профилактики гепатита В. Именно эти вакцины ребенок должен получить в первые дни жизни для наилучшей защиты. Для получения этих вакцин декларация с семейными врачами, терапевтами и педиатрами не нужна.

Обратиться можно по таким адресам в Днепре:

Городской родильный дом №1 – ул. Воскресенская, 2 (бывшая Ленина);

Областной перинатальный Центр со стационаром – ул. Космическая, 17;

Родильный дом Городской клинической больницы №2 – ул. Щербаня, 1 (район пр. Нигояна);

Роддом областной больницы им. Мечникова – пл. Соборная, 14/6 (бывшая Октябрьская);

Роддом железнодорожной больницы – ул. Кедрина, 55;

Городской родильный дом №9 – просп. Мануйловский, 29 (бывший Воронцова);

Роддом специализированной Медико-санитарной части № 6 – ул. Суворова, 8;

"Генезис-Днепр" Центр репродуктивной медицины – ул. Рыбинская, 119/120.

Чтобы вакцинировать себя или своего ребенка, следует записаться на прием к своему семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым подписали декларацию. Во время консультации вы можете задать врачу все вопросы, которые вас интересуют о вакцинации: возможные реакции организма, процедура прививки или информация о вакцинах.

На бесплатную вакцину имеют право:

все дети до 18 лет – от всех болезней по календарю (вакцинироваться могут даже дети, которые имеют фальшивую справку о прививках, но на самом деле не были вакцинированы);

взрослые – от дифтерии и столбняка каждые 10 лет;

взрослые – против кори, паротита и краснухи, если они относятся к группе риска (военные, участники ООС, медики, педагоги, студенты) или контактировали с больными корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте. Также бесплатно вакцинируются взрослые, не имеющие иммунитета против кори (по результатам анализов на наличие антител). Бесплатные вакцины против кори доступны для взрослых из-за вспышки заболеваемости в стране.

Почему вакцинация так важна

Как рассказал детский врач из Днепра Максим Карамушка, пользу вакцин тяжело переоценить. Благодаря вакцинам, в мире снизилась распространенность многих инфекционных заболеваний, например туберкулеза, гепатита В, кори, краснухи, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита. Некоторые из этих болезней являются смертельными. Вакцины спасли миллионы жизней и стали одним из самых важных изобретений в медицине:

"Украина занимает первое место в Европе по распространенности и росту количества больных туберкулезом, поэтому прививаться от этой болезни, считаю, не просто необходимостью, а обязанностью. Кроме того, существуют вакцины, которые на 80% перекрывают возбудителей отитов и риносинуситов в детском возрасте. Это является ключевым звеном в профилактике заболеваний верхних дыхательных путей. Так же, например, существуют вакцины, которые снижают риск развития рака шейки матки у женщин. В эпоху развития сферы красоты увеличивается распространенность гепатитом В, которым можно заболеть, просто посетив салон маникюра и педикюра".

Специалист акцентирует, что в наше время существует много проблем вакцинации, которые связаны с ее антипропагандой. Есть много мифов о вреде вакцинации, но они не подтверждены клиническими исследованиями.

"Конечно, как и на любой медицинский препарат, могут быть побочные эффекты, но это единичные случаи. Поэтому важно относиться к этому вопросу очень серьезно. Перед вакцинацией человек должен пройти обследование у доктора, чтоб убедиться, что у него нет противопоказаний к вакцине".

Врач акцентирует: важно помнить, что существует понятие "коллективный иммунитет", который формируется в популяции при определенном количестве привитых людей. Он снижает количество возбудителей инфекций и защищает людей, которые по медицинским противопоказаниям не смогли привиться.

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