Главная Новости
11 июня • обновлено в 20:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Днепр в деталях

Яна Коваль
Все статьи автора

Почему в аптеках и частных клинках Днепра может не быть вакцин и где сделать прививки бесплатно

842

Жители Днепра часто акцентируют, что невозможно найти те или иные вакцины в аптеках или частных медучреждениях.

OBOZREVATEL расскажет, почему в частных клиниках и аптеках может не быть вакцин и где можно сделать прививки бесплатно.

Где в Днепре бесплатно сделать прививку

Где в Днепре бесплатно сделать прививку

shutterstock

Почему в аптеках и частных клиниках Днепра может не быть вакцин

В частных медучреждениях и аптеках действительно может не быть вакцин в наличии. Это связано с коммерческими планами производителей и поставщиков. Также иногда дефицит препаратов на коммерческом рынке вызван тем, что спрос на такие препараты в мире превышает возможности производственных мощностей производителей, как это, например, произошло с вакцинами против кори, паротита и краснухи.

Как сообщили в МОЗ Украины, регистрируются те вакцины, производители которых подают соответствующую заявку. Министерство не может быть инициатором регистрации, а также регулировать объемы ввоза зарегистрированных вакцин в страну с коммерческой целью:

"Для бесплатных прививок МОЗ Украины закупает вакцины за средства государственного бюджета через Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ. Государство закупает вакцины по календарю прививок. Сейчас в регионах, включительно в Днепре и области, присутствуют все вакцины по национальному календарю прививок. Бесплатные вакцины доступны для граждан в государственных медучреждениях, а также в родильных домах и частных клиниках, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины и предоставляют гарантированный государством пакет медицинских услуг на первичном звене".

В частных медучреждениях, которые не заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, невозможно получить прививку бесплатно.

Аптеки и частные медучреждения, которые не заключили договор с НСЗУ, закупают вакцины для прививок на коммерческом рынке, в который не вмешивается государство. Ни один государственный орган не уполномочен решать, в каком объеме аптеки и частные учреждения закупают конкретные вакцины и какие устанавливают цены. Также государство не решает и не регулирует цены, которые устанавливают частные клиники на медицинские услуги – консультации, введение вакцин и тому подобное.

Где в Днепре можно бесплатно сделать прививку

В первую очередь, необходимо обратиться к своему семейному врачу, терапевту или педиатру.

Бесплатные вакцины есть в государственных медучреждениях, оказывающих первичную медицинскую помощь. Это те заведения, в которых работают терапевты, педиатры и семейные врачи. Именно в данных учреждениях можно сделать бесплатные прививки от 10 инфекционных болезней за календарем профилактических прививок:

  • гепатит В (первые сутки жизни, 2 месяца, 6 месяцев);

  • туберкулез (3-5 день от рождения);

  • корь, паротит, краснуха (12 месяцев и 6 лет);

  • коклюш, дифтерия и столбняк (соответственно в 2, 4 и 6 месяцев; в 18 месяцев и 6 лет; в 16 и каждые 10 лет);

  • полиомиелит (2, 4, 6 и 18 месяцев, 6 и 14 лет);

  • ХИБ-инфекция (2, 4 и 12 месяцев).

В частных медучреждениях и врачей-ФЛП

С начала лета 2020 года также стало возможно сделать бесплатные прививки в частных медучреждениях и у врачей-предпринимателей, которые подписали договор с Национальной службой здоровья Украины. Если вы подписали декларацию по семейным врачом, терапевтом или педиатром в частной клинике или с врачом-ФЛП – прививаться можно в него.

Полный перечень мест предоставления первичной медико-санитарной помощи опубликован на сайте Национальной службы здоровья Украины. С помощью поисковой системы на сайте вы можете отыскать нужного специалиста или учреждение и ознакомиться с подробной информацией.

Где в Днепре можно сделать прививку бесплатно

Где в Днепре можно сделать прививку бесплатно

НСЗУ

В родильных домах и неонатологичных центрах всех форм собственности

Здесь доступны вакцины БЦЖ и для профилактики гепатита В. Именно эти вакцины ребенок должен получить в первые дни жизни для наилучшей защиты. Для получения этих вакцин декларация с семейными врачами, терапевтами и педиатрами не нужна.

Обратиться можно по таким адресам в Днепре:

  • Городской родильный дом №1 – ул. Воскресенская, 2 (бывшая Ленина);

  • Областной перинатальный Центр со стационаром – ул. Космическая, 17;

  • Родильный дом Городской клинической больницы №2 – ул. Щербаня, 1 (район пр. Нигояна);

  • Роддом областной больницы им. Мечникова – пл. Соборная, 14/6 (бывшая Октябрьская);

  • Роддом железнодорожной больницы – ул. Кедрина, 55;

  • Городской родильный дом №9 – просп. Мануйловский, 29 (бывший Воронцова);

  • Роддом специализированной Медико-санитарной части № 6 – ул. Суворова, 8;

  • "Генезис-Днепр" Центр репродуктивной медицины – ул. Рыбинская, 119/120.

Чтобы вакцинировать себя или своего ребенка, следует записаться на прием к своему семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым подписали декларацию. Во время консультации вы можете задать врачу все вопросы, которые вас интересуют о вакцинации: возможные реакции организма, процедура прививки или информация о вакцинах.

На бесплатную вакцину имеют право:

  • все дети до 18 лет – от всех болезней по календарю (вакцинироваться могут даже дети, которые имеют фальшивую справку о прививках, но на самом деле не были вакцинированы);

  • взрослые – от дифтерии и столбняка каждые 10 лет;

  • взрослые – против кори, паротита и краснухи, если они относятся к группе риска (военные, участники ООС, медики, педагоги, студенты) или контактировали с больными корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте. Также бесплатно вакцинируются взрослые, не имеющие иммунитета против кори (по результатам анализов на наличие антител). Бесплатные вакцины против кори доступны для взрослых из-за вспышки заболеваемости в стране.

Почему вакцинация так важна

Как рассказал детский врач из Днепра Максим Карамушка, пользу вакцин тяжело переоценить. Благодаря вакцинам, в мире снизилась распространенность многих инфекционных заболеваний, например туберкулеза, гепатита В, кори, краснухи, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита. Некоторые из этих болезней являются смертельными. Вакцины спасли миллионы жизней и стали одним из самых важных изобретений в медицине:

"Украина занимает первое место в Европе по распространенности и росту количества больных туберкулезом, поэтому прививаться от этой болезни, считаю, не просто необходимостью, а обязанностью. Кроме того, существуют вакцины, которые на 80% перекрывают возбудителей отитов и риносинуситов в детском возрасте. Это является ключевым звеном в профилактике заболеваний верхних дыхательных путей. Так же, например, существуют вакцины, которые снижают риск развития рака шейки матки у женщин. В эпоху развития сферы красоты увеличивается распространенность гепатитом В, которым можно заболеть, просто посетив салон маникюра и педикюра".

Специалист акцентирует, что в наше время существует много проблем вакцинации, которые связаны с ее антипропагандой. Есть много мифов о вреде вакцинации, но они не подтверждены клиническими исследованиями.

"Конечно, как и на любой медицинский препарат, могут быть побочные эффекты, но это единичные случаи. Поэтому важно относиться к этому вопросу очень серьезно. Перед вакцинацией человек должен пройти обследование у доктора, чтоб убедиться, что у него нет противопоказаний к вакцине".

Врач акцентирует: важно помнить, что существует понятие "коллективный иммунитет", который формируется в популяции при определенном количестве привитых людей. Он снижает количество возбудителей инфекций и защищает людей, которые по медицинским противопоказаниям не смогли привиться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие продукты в Днепре стали дороже и дешевле. Многие горожане недовольны тем, что в тяжелые для людей времена практикуются такие резкие скачки цен.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
врачи вирус Прививки от гриппа прививка от кори прививка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Днепр в деталях

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие ужесточения карантина в Украине.

  • Инфекционист предупредил о резком росте количества больных COVID-19 в Украине и дал прогноз на июнь.

  • Назван главный способ передачи коронавируса – на него приходится 90% случаев.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги