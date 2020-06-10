Пляжный сезон 2020: как отдыхают жители Днепра. Фоторепортаж

В Днепр наконец пришла солнечная и жаркая погода. Поэтому местные жители активно выходят на городские пляжи, загорают и плещутся в реке.

Как работают пляжи Днепра – читайте далее в нашем материале.

Пляжный сезон в Днепре

Открыт ли пляжный сезон в Днепре

Как сообщила OBOZREVATEL начальник отдела санэпиднадзора и организации расследования вспышек ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Неля Полюхович, на прошлой неделе в Днепропетровской области уже официально открыли три пляжа. В Днепре заработали Монастырский, Приднепровский и Сагайдак:

"Нашим специалистам показали лабораторные результаты исследования водоемов и воды в питьевых фонтанчиках. То есть все необходимые документы исследований уже есть", – отметила Полюхович.

На пляже "Сагайдак" горожане загорают и купаются

Вода в Днепре очень теплая

Кроме того, начальник отдела санэпиднадзора рассказала, что на пляжах Днепра в период купального сезона должны ежедневно проводиться чистка прибрежной зоны и пляжа:

"Также необходимо вывозить твердые бытовые отходы. Пляж должен быть обеспечен медицинским пунктом, спасательной станцией. Также должны быть установлены ногомойки, душевые кабинки, раздевалки, теневые навесы", – сообщила Полюхович.

На пляжах Днепра установлены душевые кабинки, раздевалки и ногомойки

Также на пляжах есть мусорные баки для отходов

На пляжах Днепра установлены мусорные баки для отходов

На пляжах Днепра установлены душевые кабинки, раздевалки и ногомойки

На пляжах Днепра установлены душевые кабинки, раздевалки и ногомойки

По результатам исследований, в реке Днепр купаться можно. Начальник отдела санэпиднадзора Неля Полюхович подчеркнула, что сами владельцы пляжей перед купальным сезоном должны дважды провести лабораторные исследования питьевой воды и водоемов.

Затем в период купального сезона также следует еженедельно проводить эти же исследования:

"За собственный счет или нет, но лабораторные исследования владельцы пляжей должны проводить в обязательном порядке", – добавила Полюхович.

Вода на пляжах Днепра чистая и прозрачная

По результатам исследований, в реке Днепр купаться можно

Жители Днепра даже в будний день выбираются на пляжи

В такую жаркую погоду спасает только купание в реке

На свежем воздухе горожане не пользуются средствами индивидуальной защиты

На территории пляжей много лавочек и теневых навесов

На территории пляжей много лавочек и теневых навесов

Пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева рассказала OBOZREVATEL о том, что в этом году на пляжах Днепра будут дежурить коммунальные службы. Но стационарная водолазная станция ГСЧС работает в обычном режиме.

Аварийно-спасательный отряд специального назначения ГСЧС

Аварийно-спасательный отряд специального назначения ГСЧС

Для спасателей оборудованы специальные места

Для спасателей оборудованы специальные места

В пресс-службе Днепровского городского совета OBOZREVATEL сообщили, что на данный момент местные пляжи ждут повторных результатов анализов водоемов и песка. Результаты будут готовы уже в понедельник – 15 июня.

На Монастырском пляже до сих пор установлены запрещающие знаки, но горожан это не останавливает

Вход на территорию пляжей с домашними животными запрещен

Коммунальные службы Днепра активно приводят в порядок городские пляжи

Коммунальные службы Днепра активно приводят в порядок городские пляжи

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что с приходом лета и тепла жителям Днепра хочется вырваться подальше от городской суеты и наконец-то отдохнуть. Получить заряд энергии и набраться сил можно только в загородных комплексах отдыха. Стало известно, как работают базы отдыха в Днепре.