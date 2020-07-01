Платная и бесплатная медицина в Днепре: что делать, если врачи требуют деньги

Иногда жители Днепра попадают на уловки врачей, которые требуют оплатить определенные виды медицинской помощи, хотя по закону половину из них должны предоставлять бесплатно. Кроме того, в ответ на оказание помощи недобросовестные медработники могут вымогать "благотворительные" взносы.

Какие услуги в медицине жителям Днепра должны предоставлять платно и бесплатно, куда жаловаться на нарушения и что за это грозит – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Бесплатные услуги в медицине

В соответствии с законодательством Украины, Кабинет министров Украины утвердил "Программу предоставления гражданам гарантированной государством бесплатной медицинской помощи". Так, жители Днепра имеют право получать бесплатно в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения следующие услуги:

Скорая и неотложная помощь – на догоспитальном этапе станциями скорой медицинской помощи, пунктами неотложной медицинской помощи в состоянии, которое угрожает жизни человека;

Амбулаторно-поликлиническая помощь;

Стационарная помощь – в случае острого заболевания и в неотложных случаях, когда требуется интенсивное лечение, круглосуточное медицинское наблюдение и госпитализация, в том числе по эпидемическим показаниям, детям, беременным и роженицам, больным по направлениям медико-социальных экспертных комиссий, врачебно-консультативных комиссий;

Неотложная стоматологическая помощь детям, людям с инвалидностью, пенсионерам, студентам, беременным, женщинам, имеющим детей до 3 лет;

Доврачебная медицинская помощь сельским жителям;

Санаторно-курортная помощь людям с инвалидностью и больным в специализированных и детских санаториях;

Содержание детей в домах ребенка;

Медико-социальная экспертиза потери работоспособности.

Медицинские услуги в Днепре. Фото "24 канал"

Платные услуги в медицине

Согласно законодательству Украины, жители Днепра могут получить за отдельную плату множество услуг, предоставляемых в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения:

Косметологическая помощь, кроме той, что подается по медицинским показаниям;

Анонимные обследования и лечения больных, зараженных болезнями, передающимися половым путем, а также больных алкоголизмом и наркоманией (кроме обследований на ВИЧ и СПИД);

Лечение бесплодия, включая хирургические методы, искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона;

Оздоровительный массаж, гимнастика, бальнеологические процедуры с целью профилактики заболеваний и укрепления здоровья взрослого населения;

Консультирование и лечение лиц с вокальными нарушениями или с целью их профилактики;

Лечение логоневрозов у взрослых;

Операции искусственного прерывания беременности в амбулаторных условиях;

Медицинские осмотры для получения выездной визы (кроме служебных командировок государственных служащих и при выезде на лечение при наличии соответствующих медицинских документов);

Предыдущие профилактические медицинские осмотры при приеме на работу и для получения удостоверения водителя транспортных, медицинские осмотры для получения разрешения на право получения и ношения оружия гражданами, а также соответствующие периодические профилактические медицинские обзоры;

Протезирование, в том числе зубное, слуховое и глазное;

Коррекция зрения с помощью очков и контактных линз;

Стоматологическая помощь, которая подается населению хозрасчетными отделениями, кабинетами учреждений здравоохранения;

Медицинское обслуживание заведений отдыха всех типов, спортивных соревнований, массовых культурных и общественных мероприятий и тому подобное;

Лабораторные, диагностические и консультативные услуги по обращению граждан, которые предоставляются без направления врача, в том числе с применением телемедицины;

Медицинская помощь больным дома, в том числе с применением телемедицины;

Пребывание в стационаре родителей в связи с уходом за детьми старше 6 лет, если это не обусловлено состоянием больного ребенка;

Пребывание родителей вместе с детьми в детских санаториях и предоставление им услуг лечебного, профилактического и реабилитационного характера;

Предоставление санаторно-курортных услуг;

Проведение профилактических прививок лицам, отъезжающим за границу по вызову, для оздоровления в зарубежных лечебных или санаторных заведениях, в туристические путешествия и т.д. по собственному желанию или по требованию приглашающей стороны;

Проведение профилактических прививок всем лицам, желающим их сделать вне схемы календаря профилактических прививок;

Диагностика, профилактика и лечение в хозрасчетных кабинетах народной и нетрадиционной медицины;

Медицинское обслуживание, в том числе с применением телемедицины, по договорам с субъектами хозяйствования, страховыми организациями;

Обследование, консультирование и лечение больных с сексуальными расстройствами, за исключением тех, которые являются симптомами тяжелых психических расстройств;

Проведение судебно-психиатрической экспертизы за пределами территориального деления;

Проведение судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы по гражданским делам;

Предоставление заключения специалиста по вопросам судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы на запросы юридических и физических лиц;

Реализация компонентов и препаратов, изготовленных из донорской крови;

Выдача бланков личной медицинской книжки;

Выдача копии медицинской справки, выписки из истории болезни;

Реализация радиофармпрепаратов;

Проведение микробиологических, паразитологических, молекулярно-генетических, химических, токсикологических и физических исследований, не относящиеся к медицинской помощи населению, и оформление их результатов;

Предоставление третичной медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов;

Медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях врачами соответствующей специализации с обеспечением питания и условий для пребывания в палате;

Проведение медицинской, в том числе военно-врачебной, экспертизы по психиатрическим, психологическим и психофизиологическим обследованиям.

Платные медицинские услуги. Фото "Racurs.ua"

Фонд больницы "непонятно за что"

Как стало известно, в одной из днепровских больниц был случай, когда врачи требовали от женщины оплатить "фонд" учреждения. Как сообщила дочь потерпевшей, изначально врачи объявили сумму фонда в размере 250 гривен:

"На следующий день маме предложили переехать в другую палату и потребовали "фонд" в размере 400 гривен. Но мама отказалась.

После этого врачи снова потребовали сумму, и моя мама снова отказалась платить. Затем они начали уже вымогать деньги, забрали у мамы одеяло! К аппарату Вас тоже могут подключить только за деньги.

Я понимаю платить за препараты, но за аппарат?! В бесплатной больнице? За палату?! В бесплатной больнице, в которой нет горячей воды и душа?", – рассказала жительница Днепра Анастасия.

Медицинские услуги в Днепре. Фото "Vgorode.ua"

Что делать жителям Днепра, если врач требует оплатить медицинскую помощь: куда жаловаться

Днепровский юрист Андрей Верба рассказал OBOZREVATEL о том, что врачи не имеют право требовать денежные средства за медицинскую помощь, так как согласно Конституции Украины, медицина бесплатная:

"Такие действия могут быть квалифицированы как вымогательство", – отметил юрист.

Получение служебным лицом в любом виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах того, кто дает взятки, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ей власти или служебного положения – наказывается штрафом от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Юрист Андрей Верба добавил, что жители Днепра могут жаловаться в полицию или Министерство здравоохранения Украины.

Кроме того, с жалобой можно обратиться к Национальной службе здоровья Украины. Это можно сделать с помощью официального письма через почту info@nszu.gov.ua или позвонить в контакт-центр по номеру 1677.

Важно отметить! Для жалобы обязательно необходимо указать свои данные, а также контакты врача и медучреждение, в котором произошло правонарушение.

Медицинские услуги в Днепре. Фото "Известия"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре ежедневно происходят акты вандализма. Несознательные местные жители обрисовывают здания рекламой наркотиков, нецензурными словами, а также воруют и уничтожают имущество, которое принадлежит коммунальным предприятиям города.